Opinión | De mis multiples andanzas

De mis múltiples andanzas por este mundo he aprendido de padres e hijos imperfectos, de la pérdida de muchos seres queridos y del amor, sin embargo, tengo la sensación que tal vez, debemos seguir siendo niños, ya que de esa manera podemos azorarnos de todo y por todo y las sorpresas nos afectarían menos, tal vez aprenderíamos a no quejarnos y construir el futuro buscando ser felices en el presente, tal vez, solo tal vez, volveríamos a reír sin preocupación mayor por nuestras diabluras y tal vez solo nos ocuparía llenar las horas con risas y juegos y no llantos y angustias, ya que, en esa edad, vivimos en el presente no en el futuro y mucho menos en el pasado, confiamos en el lugar donde estamos y en la gente con la cual vivimos , todo esto que vivimos en la niñez, deberíamos encontrarlo en la edad adulta, donde aun cuando debemos confiar en el sitio que estamos y el momento que tenemos, las liebres saltan y nos asaltan las dudas de este nuevo país donde se defiende al abusador y al vándalo, donde se pretende alojar a presidentes caídos por golpistas y abusones y se busca degradar y terminar con elecciones libres y soberanas. Aunque debo reconocer que al menos, las peregrinaciones a la Guadalupana continúan con ánimo y cantos y el futbol en Qatar nos sigue dando sorpresas y tal vez la única no sorpresa fue confirmar que nuestro equipo hizo lo que se esperaba y el resultado fue, el que se presagiaba, así que la fiesta de los mexicanos con todo y gastos pagados o por pagar, terminó con costos superados a los beneficios deseados. Como nunca falta un roto para un desconocido se aprobó en madruguete, en la Cámara de Diputados, el famoso plan B de la reforma electoral con todo y la falta de consenso de partidos y ciudadanos, que pudiendo haber sido positiva, es una reforma hecha no con las manos sino con los pies por el cúmulo de desaciertos contenidos, reforma llena de controversia donde se sometió la ley electoral en las legislaciones secundarias y aunque lo que no nos mata, nos hace fuertes, en este caso, nos puede llegar a matar acorde al mensaje mañanero que se puede interpretar como dice el dicho: aquí mis chicharrones truenan, ya que con todo y los 457 artículos modificados y tal vez poco analizados, se aprobó en fast track entre los diputados que desconocen que todo lo que hagas con el corazón se convierte en bendición y, al parecer, esta reforma suena a maldición pues no eran todos los que deberían estar sino los que deben haber tomado curso rápido de lectura inmediata, arduo me cuesta creer que 457 artículos modificados puedan leerse y analizarse en tan corto tiempo, como arrieros somos y en el camino andamos y el ayer es historia y el mañana no ha llegado, a las consecuencias del futuro nos atenemos, pues esta es una derrota para el país y la democracia, como sumisos somos, demos el adiós - al estilo Chavista o Norieguista - al servicio profesional en el área electoral. Aunque la vida sigue caminando por el camino de pocos en maleficio de muchos, aprendamos que los políticos deben dedicarse a hacer política y los ciudadanos a participar activamente en ella, recordemos que Dios hace su casi todo, mientras los humanos hacemos nuestro casi nada, pero, no se llegará al todo si cada uno no hace su parte y asi, nos perdemos en la nada. Como diría Confucio, la vida es realmente simple pero los humanos insistimos en complicárnosla confrontándonos diariamente entre hermanos, por eso, Dios creó la esperanza que nos sostiene en vida a pesar de vivir con autoridad inconsistente, como los ciudadanos sabemos que tenemos cerebro y pies, sabemos también que podemos dirigir el rumbo al caminar; como buenos caminantes comprendemos que el camino se hace al anda y al despertar se agradece por el nuevo día con la esperanza en el corazón, por las alegrías del hoy y por las continuas bendiciones para que en este caminar trascendamos dejando huellas de amor y bondad por un mundo y país mejor, y tú, ¿ya sabes qué huellas dejar mientras caminas? Mientras yo espero tus comentarios en angelde sofia@yahoo.com.mx Gracias