Opinión | Cuando uno mira

Cuando uno mira el camino donde vamos pasando nos damos cuenta que algo fatal está sucediendo en el país, nos estamos acostumbrando a ver lo anormal como normal y ya ni siquiera nos hacen cosquillas noticias de desaparecidos y cadáveres encontrados en fosas clandestinas como lo que ocurre en el camino Ocotlán – Zacatecas, ¿cómo es posible que en un corredor de 75 kms desaparezcan personas y nadie se inquieta? Mas que los afectados familiares, mientras la Guardia Nacional cuida al Metro por un presunto sabotaje, ante la inconformidad de sus usuarios que ahora se sienten amenazados, o sea, que alguien me explique porque yo me quedé afuera de la caja del sentido común y la impotencia continúa en mi caminar, pero como solo soy una mortal más en este país me pregunto si se necesita tener el corazón cercano a la patria para entenderla y defenderla para regresar a nuestras buenas costumbres, el buen hacer y bien nacer y no esa parte que aflora del lado negro de la humanidad.

México es una eterna dádiva como fortaleza de luz donde los jóvenes no definen su vocación ante tanta confusión y división, por eso hoy, es importante caminar en paz y dar una honesta mirada en lo que vivimos y cómo contribuimos para mejorar el entorno como parte de un país que a ratos se dobla pero no se quiebra, me pregunto si con tanta confusión nuestros adolescente tampoco ven la realidad y los riesgos al hacer retos absurdos como el del famoso reto Diazepam para ver quien resiste más tiempo sin dormir y acabar en el hospital y los papás que no controlan los medios sociales de sus hijos, o tal vez, la comunicación existente es nula en la familia, urge retomar el verdadero amor en la familia, en el país y en nosotros mismos, tener el corazón cercano a la patria para defender con todo, nuestra integridad y dignidad, para tener dignidad cuando nos descubren un plagio en los estudios o la titulación, porque habemos universitarios que sufrimos la gota gorda para obtener un titulo y seguimos estudiando sin importar la edad para prepararnos y dar lo mejor a nuestro país con esfuerzo sin trampear, porque, qué fácil es vivir asi y al final, como siempre he dicho la verdad no por ser desconocida deja de ser verdadera, escuchamos un rector entre la espada y la pared, reconociendo que el prestigio de la máxima casa de estudios está en entredichos pero no actuaremos en forma apresurada e irresponsable.

Considero que nadie espera ante ningún acontecimiento en la vida respuestas irresponsables, pero sí, como dijese mi abuela, con los pelos de la Burra en la mano actuar, pero en este país qué tanto es tantito, sin embargo, el Club de Futbol de la UNAM, Pumas, en voz de su presidente, demostró que no toleraría actos que atenten contra los valores universitarios al rescindir el contrato al jugador brasileño Dani Alves, quien cuenta con graves acusaciones en Barcelona.

En fin, el cristal es del color del que lo mira y en ocasiones no hay más ciego que el que no quiere ver, así, mientras nuestro presidente comenta tener en Claudia a una nueva hermana, los colectivos continúan con marchas y paros por los acontecimientos sucedidos en todos lados y mientras la yunta sigue andando nosotros también, con fe y esperanza en nosotros y en la posibilidad de retomar este país a la usanza antigua, al fin que tal vez si me roban el teléfono o la televisión quedaré libre para volver a leer y platicar con mis vecinos y si me matan dejaré de preocuparme por lo que acontece, por eso es que hoy decido ver el lado positivo de cualquier adversidad, de todo lo que acontece y simplemente dar sonrisas en todos lados y ante todo lo que me acontezca sin tener que tomar diazepam para sentirme tranquila, pues convencida estoy que hay más positivo en este mundo que vivimos y, que cuando uno mira fuera de la caja se nos fue la vida y los amigos y parte de la familia y nosotros también partiremos, lo importante es repartir sonrisas y amor en cada paso que damos aunque lo que acontezca nos haga pensar que no hay final feliz, nosotros podemos hacer el cuento y poner el final que queremos y mientras usted ayuda a crear su propio cuento yo lo conmino a ser feliz y vivir bien sin pedir permiso, agradeciendo su lectura en angeldesofia@yahoo.com.ms