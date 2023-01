Opinión | Cuando uno habla

Cuando los mexicanos hablamos, sabemos que a buen entendedor pocas palabras y si a buen santo te arrimas, buena sombra te cobija, recordando que muchas de las palabras usadas provienen de la usanza antigua y se catalogan como mexicanismos demostrando que no hay nada nuevo bajo el cielo, por lo que si te crees muy chido porque estás chido o la estás pasando chido, te decepcionarás al saber que antes de tus bisabuelos ya existía, lo que no está chido es que la palabra pene tenga más de 250 formas de decirse e interpretarse, casi todas con una acepción vulgar y la palabra vagina tenga menos de 30, confirmando que desde siempre hemos sido un país machista.

Así que tendremos que empezar a rezar, porque a Dios rogando y con el mazo dando, ahora que si estás deprimido no se te olvide echarte tu alipuz porque como no te bajaron ni el sol, ni una estrella, sabes que no eres rico y las cebollas están a 15 pesos, bueno, la realidad es que eso cuesta solo el rabo, diría nuestro querido Chava Flores, como somos mexicanos somos muy sentiditos y cuando nos dicen nahual ni te ofendas porque no significa que eres un indio, sino un espíritu guardián y como ni hablar saben, revirales que te deberían decir náhuatl con acento, y no te vayas por la vereda porque no eres argentino, vete por la banqueta para comprar el pan que en la casa esperan pues aunque a falta de pan, buenas son tortillas no a todos gustan y de a huevo o con huevo a lo hecho, pecho y al mal tiempo, buena cara, y si entre los tuyos están los ingenuos que aun creen en el régimen actual pues a palabras necias, pongamos oídos sordos, considerando que más vale irnos a otro perro con ese hueso para que al mal paso, le demos prisa antes que el rio tranquilo se haga revuelto, y como sabemos a rio revuelto ganancia de pescadores, por lo que la ganancia se nos va cuando no hay pescados que pescar, vayámonos corriendo antes que nos saquen con los tenis por delante ya que aunque nos digan que con poco comer se subsiste todos sabemos que nadie se acostumbra a no comer y cuando se acostumbra.

Le pasa lo que a la burra del gachupin que cuando se acostumbró, pasó a mejor vida sin poder agarrar pal monte donde siempre hay un buen Samaritano que de uno se apiade y dime ¿a quién le dan pan que llore? Porque al sediento dale de beber ya que agua que no has de beber, déjala correr antes de que te lleve y busca un árbol porque al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija y cuando estamos cobijados nos pasa lo que al camarón que se duerme, se lo lleva la corriente; mientras la liebre sabe que si brinca, hasta al mejor cazador se le va la liebre aunque el caballo paste sin saber que el amo lo ve, porque al ojo del amo engorda el caballo.

Como mexicanos somos muy buenos para injuriar de muchas maneras y como siempre en la fiesta o reunión no falta el pendejo porque de estúpido o tonto se pasa y cuando no está chingando, lo chingan o lo manda a la chingada uno que es más chingón para quitarse de chingaderas sin saber que esta palabra también es un nahuatlismo, así que cuida tu vestido porque si se te chinga la correa, vas a andar desbastillada y el vestido se te vera muy mal, y en Guatemala no tires las bachichas del cigarro por ya chingaste pues allá las bachichas del cigarro así se llaman.

Y si tienes en casa un machote, no es que tengas un modelo para copiar o tengas un gandalla en casa que te coge por el cogote y maltrata, por pérfida o insoluta y te estruje el corazón, burlándose todito porque solo quiere coger y no agarrar y mucho menos tomar los alipuses sino agarrarte por el brazo antes que la muerte te la pele o chupen faros los dos tragando camote pues de la muerte no te burlas, miedo te da que te enreden en el petate, como podemos leer la lengua es creatividad que los jóvenes van perdiendo por no leer y dejar de escuchar lo que deben sin reconocer que las computadoras quedan enanas cuando de hablar se trata y el español se construye y destruye con el paso del tiempo y nos faltaría tiempo para expresarnos correctamente, por eso mejor ahí la dejo y espero sus comentarios.