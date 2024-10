Opinión / Creo en vivir para morir

La Sabiduría que nos da estar cara a cara con la muerte consiste en aceptar ser despojados de nuestro poder sobre el tiempo futuro, pasado y presente, aunque la muerte nos purifica con respecto al pasado, ese que intentamos acumular en nosotros y guardamos en el corazón y en los sentimientos, no justifica muertes como la del Padre Marcelo de Chiapas.

Queremos creer que es una ofrenda de amor y no una celebración de recordatorios no escritos, ofrenda que nos hace comprender la razón de vivir, pocos comprendemos el tema de la muerte y muchos evitamos tocarlo aunque con singular alegría la celebremos en el día de muertos, a muchos nos da miedo hablar de ella, tal vez, porque no hemos sabido vivir, por eso creo que el fin terrenal del Padre Marcelo como el de los jesuitas de la Tarahumara, tuvieron su razón de ser, lo que ignoro es y después de ellos ¡Qué! Ellos comprendieron por qué vivir, nosotros, ¿lo tenemos claro?

Cuando comprendemos por qué vivimos y entendemos que nuestra existencia no se conforma únicamente con nuestro cuerpo, reconocemos que hay un alma y espíritu, que existen ángeles que nos ayudan a ese regreso a casa y que durante nuestra existencia esos ángeles aparecen y nos apoyan para ayudarnos y ayudar a nuestros seres queridos y no tan queridos como estos sacerdotes hicieron por su comunidad, ayudándoles a reconocer la existencia de un más allá que aunque no lo hayamos contemplado la mayoría deseamos que exista, también esos ángeles representados por sacerdotes les dieron esperanza de un mejor más acá, ése, es el que deseamos vivir para llegar preparados a una mejor vida sin tener que vivir tanto en una mala vida, en vida, hermano en vida.

Quienes creemos en ese más allá, sabemos que existen ángeles en vida y en espíritu que nos ayudan durante todo el camino para lograr “volver a casa” el día que nos toque ese regreso, dándonos la oportunidad de crear consciencia plena de cómo decidimos vivir cada instante en la Tierra y comprender cómo funciona el proceso que llamamos muerte incluyendo explicaciones cósmicas que tal vez, para algunos, suene esotérico o fuera de su mundo porque en vida hermano en vida hemos olvidado ser familia de Dios y estamos viviendo en el concepto del individuo de manera individual, olvidándonos unificar nuestra casa personal -yo, tú y cada uno de nosotros- como mexicanos hermanos, formando una colectividad que sea parte de esa gran familia llamada México.

Es ahora que debemos cumplir la misión por la cual estamos aquí, quitando la semilla del odio, del egoísmo y la polarización entre nosotros para que todos unidos veamos las necesidades comunes y no estemos experimentado situaciones de carros bomba en Guanajuato indicándonos que sí hay un tipo de advertencia que no me gustaría llamarla terrorismo, aprendamos que necesito quererme para quererte, que un país saludable fluye, va y viene y una persona o conjunto de personas igualmente deben fluir sin miedo a… regresemos a ser personas que sienten y veamos el efecto del ser en uno mismo y en otros.

Hoy retomemos los sueños que de niños tuvimos y construyamos el entorno que deseamos vivir, deseo que esta próxima semana esté llena de amor y derramemos esta entre nosotros y en los demás, mientras escríbanme. Gracias.

angeldesofia@yahoo.com.mx