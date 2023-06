Opinión | Congruente o con suerte

De que Dios da, da, decía mi abuela y de repente sin darnos cuenta nosotros mismos nos damos de palos viviendo en constante caos, creamos caos por situaciones que nos presionan y llevan al límite aunadas a las que estamos viviendo de manera general, situaciones externas existentes en este momento en el país y el mundo, hechos y vivencias que nos invaden de miedo y desconcierto aumentando nuestro estrés; por si fuera poco permitimos que los medios de comunicación entren en casa y mente confundiéndonos aún más, actualmente asi es nuestra vida, sin congruencia, por lo que vivimos estresados o enfermos, iniciamos el día escuchando noticias mañaneras y lo terminamos igual, entre televisión, watts app e información gratuita de nuestro medio familiar o laboral vivimos entre clásicos instantáneos.





Ignoramos la música que alimenta el alma, la cambiamos por música que altera nuestros sentidos, los jóvenes viven pegados a los aparatos electrónicos logrando un corazón en estrés constante, sin coherencia que permita tener el cuerpo en armonía, por eso, ahora vemos constantemente jóvenes y niños viviendo con síndromes, alergias y enfermedades, somos un campo energético y nuestra vibración cambia según nuestras emociones, si estas son tóxicas generamos alteración en nuestro campo energético, ojo con hacer corajes porque alguien nos avienta el carro y nos muestra el dedo sin ton, ni son, deja de hacer berrinche por ser ignorado o porque te brincan del lugar en la línea o ¨cola¨, deja de vivir enojado y para de fabricar diariamente el mayor enemigo del cuerpo: cortisol.





No sabemos cómo cambiar un enojo o dolor para disminuirlo hasta que aprendemos a ser congruentes y coherentes diariamente, científicamente está demostrado que cuando somos coherentes, hablamos, actuamos y vivimos en armonía reflejándola en nuestra actitud y salud, hay gente con la que podemos estar eternamente con ellos, con la que dan ganas de convivir y hay gente que huimos de ellos porque emanan energía poco favorable.





Cada día el ego grita fuerte y el balance personal se desequilibra, nos cargamos de actividades, dejamos de ser congruentes con nuestros valores, buscamos mejor economía, reconocimiento o fama y callamos sentimientos y emociones por años afectando cuerpo y mente, desestabilizando el equilibrio que nos sostiene internamente generando enfermedades físicas y mentales, se pierde la armonía del vivir al no alimentar equilibradamente las áreas básicas de la persona: espiritual, física, mental y corporal al no reconocer lo que dijo Platón: no intentes curar el cuerpo sin curar el alma, de nada sirven dietas o medicinas si no limpiamos al alma. Tampoco sirven los pensamientos positivos que nos dicen o nos decimos si no curamos primero el alma, los podemos repetir mil veces, diciendo que son verdad, pero…..pero no los creemos y seguimos asi, viviendo sin armonía generando conflictos cuyos resultados son enfermedades.





Nos presiona la edad, canas y arrugas, el cambio de nuestro cuerpo y nos falta aceptación llenándonos de ansiedad y enojo, no te extrañes si amaneces con gripa o gastritis después de un día de estrés, pero qué crees, entre uno de los antídotos efectivos para recuperar la armonía se encuentra el agradecimiento y el amor, o dime, ¿has escuchado de cáncer en el corazón?, quien ama vive en armonía. ¡Tú¡, ¿vives en armonía o estás enfermo del alma?, mientras lo descubres, espero tus comentarios, angeldesofia@yahoo.com.mx agradeciéndote.