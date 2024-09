Opinión | Compromiso renovado

Estimadas y estimados lectores, esta semana marca un cierre significativo para la vida política de nuestro estado. La 63ª Legislatura del Congreso de San Luis Potosí llega a su fin, y con ello concluimos un capítulo en el que, con esfuerzo y dedicación, trabajamos para generar cambios que impactan directamente en la vida de nuestras familias y nuestra sociedad. Durante este periodo, hemos logrado importantes avances que sólo fueron posibles gracias a la colaboración de quienes confiaron en este proyecto.

Es inevitable mirar hacia atrás y reflexionar sobre los retos que enfrentamos. A lo largo de estos tres años, no faltaron los momentos complejos, pero siempre prevaleció la voluntad de diálogo y la disposición de trabajar unidos por un bien mayor: el bienestar de San Luis Potosí. Estoy profundamente agradecida con todas y todos los potosinos que han confiado en nuestra labor. Su apoyo y confianza fueron la brújula que nos guio en la toma de decisiones, asegurándonos que caminábamos en la dirección correcta.

Pero este cierre no es un adiós, sino el comienzo de una nueva etapa. Me llena de orgullo informar que tendré el honor de tomar protesta nuevamente, esta vez como integrante de la 64ª Legislatura. Mi compromiso no ha cambiado ya que seguiré trabajando incansablemente por San Luis Potosí y por cada una de sus familias. Los retos que se avecinan son grandes, pero también lo es nuestra determinación de superarlos.

En esta nueva legislatura, la prioridad será mejorar la calidad de vida de la gente. Sabemos que hay temas que no pueden esperar más y que requieren soluciones inmediatas. Uno de esos grandes compromisos que asumimos es el de optimizar el manejo de los recursos hídricos en nuestro estado. El agua es uno de los recursos más preciados y es fundamental que se garantice su disponibilidad y su distribución justa. No podemos permitirnos fallar en este tema, pues el futuro de nuestras comunidades depende de ello.

Asimismo, otro de los compromisos esenciales que reitero es la tolerancia cero a las violencias contra las mujeres y niñas. Es un deber moral y político no sólo visibilizar esta problemática, sino actuar con firmeza para erradicarla. Impulsaremos una agenda que fortalezca la protección, prevención y atención a las víctimas, porque ninguna mujer más debe ser violentada en San Luis Potosí.

En cuanto al manejo de los recursos públicos, una de mis principales tareas será asegurar una fiscalización estricta y transparente. Los potosinos merecen saber cómo y en qué se gastan sus impuestos, y eso implica que cada nuevo impuesto o cualquier ajuste a los actuales será revisado a fondo, siempre pensando en no afectar injustamente a la ciudadanía. No se puede permitir que los recursos públicos se manejen sin claridad y sin rendición de cuentas. Estaremos atentos para garantizar que cada peso invertido sea bien utilizado y que tenga un impacto positivo en nuestras comunidades.

Sin embargo, el aspecto más importante para mí será mantener un diálogo constante con la ciudadanía. No podemos legislar de espaldas a quienes nos confiaron esta responsabilidad. Por ello, me comprometo a estar cerca de ustedes, a escuchar sus inquietudes y propuestas, y a llevarlas al Congreso del Estado para que se conviertan en políticas públicas que realmente respondan a sus necesidades. Gobernar es escuchar, y ese es el compromiso que asumo con cada potosino: estar presente y ser receptiva a las demandas que tienen para mejorar la vida en nuestro estado.

Hoy quiero agradecerles de corazón por la confianza que me han brindado a lo largo de estos años. Este camino no lo recorrimos solos, lo hicimos con ustedes, con su apoyo y sus críticas, con sus ideas y su esperanza. Y sepan que esto no acaba aquí. Desde este espacio seguiremos compartiendo los avances y el trabajo que realizaremos de la mano con todos ustedes, como siempre lo hemos hecho, con transparencia y con la convicción de que juntos podemos lograr grandes cambios.

El futuro de San Luis Potosí nos pertenece a todos. Sigamos adelante, con paso firme, con la certeza de que, si trabajamos juntos, lograremos construir un estado más justo y con mejores oportunidades para nuestras familias. ¡Gracias por su confianza, y gracias por permitirme seguir trabajando por un mejor futuro para todas y todos!

Muchas gracias por su atención y lectura. Sigámonos cuidándonos por favor. Nos leemos en quince días.

