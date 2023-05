Opinión | Cómo diría

Como diría el filósofo de Güemes, existen dos palabras que todo abren, ¨jale y empuje¨ yo añado que hay dos que todo solucionan, gracias y lo siento, sin embargo, la vida me ha enseñado que en ocasiones mientras esperamos estas dos palabras podemos desesperar y hasta terminar con relaciones de cualquier tipo por no decirlas a tiempo, asi es como perdemos trabajos, amigos y matrimonios, y, cuando volteamos la cara nos damos cuenta de que hay relaciones que terminan bien… y otras mal, matrimonios que duran para toda la vida y otros, que por mal que estén, duran para siempre, por lo que no hay garantía al decir que los problemas son los causantes de nuestros males, pues asi sean 10 o 1000 problemas los que pasamos cotidianamente lo único que nos salva es la actitud que tenemos frente a ellos, porque en la vida diaria como en el trabajo y la política, el que sabe, sabe y el que no, pos no, lo que puede ser interesante, pues a veces sabe más el que no sabe nada, que el que presume de saber y quien encuentra un pentonto en su camino es afortunado, pues la mayoría encontramos muchos más y a veces actuamos como tal, porque somos lo que somos y estamos los que estamos, ni uno más ni uno menos, lo vemos a menudo en el trabajo pensando que trabajar nunca mató a nadie pero en esta actualidad hasta pereza da salir a la calle por aquello del qué tal si no retorno, asi que, ¡para que diantres arriesgarse a trabajar, no vaya siendo el diablo y como no falta el tonto que vea el dedo que señala al cielo en lugar de disfrutarlo por ver el dedo que lo muestra encuentra que la confusión esta clarísima.





Ahora que si eres ateo sabrás que el ateísmo no tiene cura, ni remedio y para qué rezar si no sabemos a dónde vamos cuando de aquí partimos, asi que mejor nos dedicamos al bailongo y los quereres ya que el amor es eterno aunque a algunos cambian frecuentemente a la persona ya que en la variedad encuentran el gusto, por eso el que en verdad ama a una sola, más le vale hacer lo que hace con sus mascotas, ponerles una cuerda larga para amarrarlas, sostenerlas y soltarlas cuando se deba sin correr el riesgo de ahogarlas, recordando que cuando el gallo canta en la madrugada, las gallinas se alborotan sin saber si es de noche o de madrugada.





Aunque todos vamos en el mismo bote llamado vida, a algunos se les olvida que para flotar se tiene que estar en el agua para aprender a fluir y vivir evitando anclarse en la arena o en el muelle que ata y anquilosa recordando que, si no llueve en primavera, aunque llueva en el otoño las flores que no se regaron a tiempo o mueren o se secan, y ni para qué estar esperando a alguien, pues si no llegó, ya no llegará, asi que cuando hay, hay y cuando no, ni para qué buscar, por lo que, el que se fregó, se fregó y ni cómo ayudarle aunque lo tengan como perro de rancho, amarrado en las fiestas y suelto en las broncas diarias ya que si las cosas no cambiaron es porque no cambiarán y si siguen igual es porque asi se quedarán.





No olvidemos que hay dos maneras de descansar, cuando duermes o cuando mueres, pero por mas que nos echen la retahíla de que tras la muerte hay paz y felicidad y se pasa a mejor vida, ¿por qué nos aferramos a la vida? O será porque todo lo hondo es profundo y tomamos la vida tan en serio que la profundidad aterra, olvidando que al final todos los polvos hacen lodo y lo que queda es lo que trasciende y pocos son los recordados fuera de su familia, asi que como decía mi abuelo de la cojera del perro y del amor de una mujer, no hay mucho que creer, ya con esta me despido esperando que la semana sea increíble y encuentres al amor de tus amores en la quimera de verte frente al espejo mientras espero tus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx