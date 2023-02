Opinión | Cerremos filas contra las adicciones

La juventud actual atraviesa por el momento históricamente más difícil en términos de adicciones nocivas para su salud.

Según la Organización Mundial de la Salud, la adicción es una enfermedad cerebral. Fue definida por primera vez por dicha organización en 1964 como un estado de intoxicación periódica o crónica producida por el consumo repetido de una droga natural o sintética.

En esta entrega, seré portadora del conocimiento sobre el tema de mi amigo el Psic. Eder Espinoza Trejo, quien desde su vasta experiencia me compartió.

Mi primera pregunta de esta charla fue: cuál es el comienzo de una adicción, que edades, como surge el deseo de consumir?

Regularmente los inicios del consumo de sustancias es durante la adolescencia, y existen muchos factores. Pueden ser los modelos a seguir en la familia donde el consumo de alcohol esta normalizado, o lo hacemos ver de esa forma enviándoles a comprarlo. Pareciera que no pasa nada.

Otro factor frecuente para iniciar el consumo es por el deseo de ser parte de un grupo social, por el interés de la aceptación. Todas y todos tenemos necesidad de tener amigas y amigos. Si es el caso de que no hay aceptación en el grupo de amistad deseado. Entonces nos dirigimos al grupo donde es “fácil” al acceso. Y esto es consumiendo.

Regularmente el inicio es en respuesta a una invitación. Normalmente son personas muy cercanas. Vecinos/as, primos/as, amigos/as, compañeros/as de la escuela quien invita por primera vez una sustancia nociva.

En la droga existen etapas. La etapa inicial o experimental. Quiero conocer a que sabe el alcohol, a que sabe el cigarro. Viene la curiosidad por lo que existe en las redes sociales, por lo que cuentan sus amigos/as. La droga hace maravillas, te pone feliz, te pone contento/a. Existe ese deseo de experimentar.

Posterior ya hay un consumo social o consumo recreativo. Es decir, al consumo de alcohol le llaman “social”. A la droga le llaman “recreativo”. El uso de marihuana de manera recreativa, para pasármela bien o como es un bebedor/a social, solo consumo fines de semana, solo consumo para ambientar, para estar en una fiesta. Pero ya no es un consumo experimental, quizá ya es cada que me voy de fiesta.

Después pasamos al consumidor/a que abusa y después llega la dependencia. Y por último el consumo crónico. Que ya presenta una enfermedad grave como la sicosis, las alucinaciones y los delirios.

La adicción es también es una enfermedad biopsicosocial - espiritual.

En el cuerpo hay un neurotransmisor que denominado dopamina. Que es la encargada de la motivación, de la producción del placer.

Dios crea la dopamina para que yo sepa “esto es bueno”. Fue creada para la supervivencia del ser humano. Me crea hábitos positivos. Pero lo que más produce dopamina es la droga. Cuando tomo una cerveza el cerebro genera dopamina, me siento contento/a, me siento motivado/a, y eso hace que vuelva a repetir la acción.

Es una enfermedad mental porque hay pensamientos acerca de la droga. Ejemplo: me fue mal en el trabajo, me quiero relajar y entonces mi mente dice: la caguama o la marihuana me relajan. O, no puedo ser sociable sin consumir, no puedo bailar sin consumir. Son pensamientos arraigados. Entonces, es un tema cerebral, relacionado con la dopamina, con el sistema de recompensa y hay pensamientos.

Cuando ya hay una enfermedad se torna social. Cuando él o la paciente empieza a invertir mucho tiempo en su consumo es un síntoma de que ya hay un problema. Empieza a faltar al trabajo, empieza a aislarse, empieza a tener problemas económicos por que la sustancia cuesta. Al estar invirtiendo demasiado tiempo en la adicción mí mamá se enoja, mi esposa se enoja, va a haber problemas en el trabajo. Ya existe una afectación social.

Por otro lado la inversión de tiempo en el consumo es una de las características más importantes para saber que es una adicción o no lo es.

Vemos que la droga se ha vuelto más importante que el trabajo, que la familia, que los hijos, que el dinero, que una relación con Dios, que el futbol y que todo. Y se convierte en una situación complicada. Entonces ya se considera una adicción.

Como observamos, es una enfermedad social porque nos afecta nuestras áreas sociales. Se ven afectadas completamente.

Eder, en qué momento puede haber un rescate de la persona?

Mucho depende las familias. Hay un error que se comete con frecuencia. Y este es que se esperan mucho para actuar. Cuando la situación está ya muy rebasada.

Como ejemplo, un joven de 19 años que presenta alucinaciones, es agresivo, que ya tuvo problemas legales. Esa persona ya tiene un tiempo de consumo aproximado de 5 o 6 años.

Y me refiero a las familias por que las personas que consumen drogas no buscan ayuda. Por que cuando empieza no hay dolor, más bien hay disfrute y hay placer. Eso hace muy difícil que busque ayuda.

Hay dos conceptos importantes para tomar en consideración. La intensidad y la frecuencia. La frecuencia es cada cuanto lo hace mi familiar. Si consume todos los días, es cada 3 o 4 días, ya sea alcohol, ya sea marihuana, ya hay un problema. Ya es frecuente.

La intensidad. Cuando toma o consume drogas, la agresividad y las acciones se ven desbordadas. Mi hijo consume droga, llega golpeado. Golpea a la mamá. Es el momento de actuar. En la primera vez. En el momento que sucede una conducta fuera de lo normal. Si nunca se había comportado así, es ahí donde se debe de buscar ayuda.

Otra forma de intensidad es que mi familiar consume sustancias cada vez más fuertes. De inicio fue marihuana y después consume cristal o cocaína lo cual representa un problema ya que la persona buscando drogas más potentes para aumentar la dopamina y en consecuencia la adicción.

Probablemente la familia no se dé cuenta de que está consumiendo. Pero, si mi hijo/a me golpea, si tiene problemas, llega a la cárcel, choca el carro. Yo como madre o padre tengo que preguntarme qué está pasando con mi hijo/a, esto no es normal. Y una de las posibles situaciones es que mi hijo/a se está drogando. Observando las pautas de lo que es normal y lo que no lo es.

El siguiente paso es buscar ayuda profesional. Buscar ayuda es fundamental. Ayuda terapéutica, espiritual. Dar opciones. Vamos con el pastor, sacerdote, sicólogo/a y respetar su decisión.

Es importante tener clara la idea de que la adicción o dependencia a drogas es solo una válvula de escape de problemas emocionales por lo cual se debe abrigar a la persona con ayuda terapéutica y grupal.

Cambiar el ambiente del joven, del adolescente es primordial. Ya que en esa etapa las figuras más importantes y de autoridad y a quienes hacemos caso son a las y los amigos. Revisar con quien se junta mi hijo/a. Pero no resultaría si intento quitarle sus amigos/as por que le quito la mitad de su vida.

Lo recomendable es conducirle a lugares o actividades donde personas de su edad le muestren otro mundo. Ambientes deportivos, scouts, música, teatro, grupos de jóvenes de la iglesia. Gente que le diga que hay otro estilo de vida. Así es más probable que lo conduzcan de forma positiva. Lo que no ocurriría con sermones. Espacios donde pueda tener otra visión. Porque él o la joven que se está drogando solamente tiene un ambiente, el de drogas y maldad. Hay que empezar por generar ambientes sanos para él o ella.

Otro dato importante como forma de prevención es que en las familias hay que hablar de las consecuencias que puede traer el uso por ejemplo la marihuana, lo cual es un tabú. Aprovechar momentos para mencionar el tema cuando se presenta la oportunidad. Cuando estamos viendo una película y se observan las consecuencias en la vida de alguien que esta drogado/a. Cuando vemos a una persona actuar bajo la influencia de alcohol o droga. Cuando hay una noticia de lo que le sucede a un consumidor/a famoso/a. Ahí es el momento. En vez de buscar el sermón. Busca momentos que sean un espejo de lo que puede pasar.

Enorme, decidido, firme, constante y amoroso debe ser el esfuerzo y el apoyo familiar para salvar sus vidas. Mientras hay vida, hay esperanza!