Opinión | Cerrar filas para evitar contagios de viruela símica

La comunicación de riesgos respecto a la Viruela Símica, hace referencia a la fundamental trilogía informativa que involucra a actoras y actores principales. Las y los expertos de la salud, las autoridades y la ciudadanía.

Siendo de vital importancia en las emergencias sanitarias dar respuesta a la incertidumbre, al temor, a la desinformación de la población con exposición a un riesgo sanitario.

Sería una irresponsabilidad de mi parte abordar temas de los cuales no cuento con acreditaciones para hacerlo.

No obstante, tengo la fortuna de contar con amistades conocedoras y figuras de la salud pública quienes me dieron luz y me guiaron respecto al tema de salud pública que hoy abordo. Con la mejor intención de contribuir como legisladora con énfasis en la salud, con una breve referencia a la Viruela Símica, también llamada Viruela del Mono.

Comunicar sin alarmar a la población sobre el riesgo existente de contagio de la viruela símica. La prevención, mas la búsqueda de atención médica ante la presencia de síntomas de la enfermedad es el objetivo de mi texto.

El día 23 de julio del que transcurre, el Director General de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus determinó que el brote de viruela símica en varios países constituía una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII)

En México, de forma inmediata, el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica emitió aviso epidemiológico el pasado día 24 de Julio respecto a la Viruela Símica.

Afirmando que es una enfermedad viral zoonótica (se transmite de animales a humanos). Habitualmente se ha presentado en zonas de selva en África central y occidental, en donde existen países en los que su presencia es frecuente.

El contagio puede ocurrir al tocar las lesiones cutáneas que aparecen en las personas infectadas, gotitas respiratorias emitidas por las y los pacientes y la transmisión materno- fetal. De igual forma a través del contacto con objetos contaminados y material infeccioso.

En países endémicos se puede adquirir la enfermedad al tener contacto físico con un animal infectado (monos o roedores).

Los síntomas pueden iniciar entre 5 a 21 días posteriores al contacto con el virus. Estos son fiebre, dolor de cabeza, agotamiento, dolores musculares, inflamación de los ganglios linfáticos, lesiones en la piel, en forma de erupciones que se caracterizan por evolucionar de ser planas a hacerse elevadas, llenarse de agua y por último, costras. Suelen aparecer primero en cara y manos para después extenderse al resto del cuerpo. Los síntomas duran entre 2 a 4 semanas.

Las medidas para su prevención para toda la población consisten en evitar contacto físico con personas infectadas o sospecha de enfermedad, incluyendo contacto sexual. Evitar tocar los objetos o materiales con los que hayan estado en contacto los pacientes (objetos personales, materiales de atención médica, sabanas o ropa). Lavarse las manos con agua y jabón o gel antibacterial y practicar el estornudo de etiqueta. Aislamiento de los pacientes en casa. Usar cubrebocas, tanto para los pacientes como para las personas que están a su alrededor.

Lavar la ropa, toallas y sábanas de la persona enferma y los utensilios para comer con agua tibia y detergente. Limpiar y desinfectar cualquier superficie contaminada y elimine los desechos contaminados (apósitos, gasas) de manera adecuada.

Es preciso destacar que la Secretaria de Salud de nuestro Estado ha dado la atención y el manejo estratégico de forma inmejorable al único caso de viruela símica presentado en San Luis Potosí.

Aunque las y los expertos afirman que el peligro para los diferentes grupos poblacionales es bajo y no se tiene una expectativa de propagación como la aun presente pandemia de COVID-19.

Es nuestro compromiso como potosinas y potosinos atender la información proveniente del Sector Salud. Orientada a detener la transmisión de la mencionada viruela, atendiendo las recomendaciones emitidas para evitar su propagación.

Compartir información sobre el origen del virus, características clínicas y formas de transmisión así como las medidas preventivas permitirá que la falta de conocimiento sobre la enfermedad no te exponga.

Fuentes de información:

-Viruela Símica. Organización Mundial de la Salud. 19 de mayo de 2022.

https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/monkeypox

-Viruela Símica, Organización Panamericana de la Salud.

https://www.paho.org/es/viruela-simica

-Aviso Epidemiológico. Viruela Símica. 24 de julio de 2022. Dirección General de

Epidemiología.

https://www.gob.mx/salud/documentos/avisoepidemiologicoviruela_simica