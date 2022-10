Opinión | Ceguera o...

No hay más ciego que el que no quiere ver, la ceguera física no nos permite ver, la ceguera intelectual o de razonamiento nos lleva a resultados fatales, como estamos en el país de ciegos y tuertos, ya no sabemos en quién o en qué creer, entre renuncias, secuestros, masacres y cámaras que no sabemos para que existen, ni para donde hacerse; por eso hoy, prefiero hablar de otras cosas y entre otras, de los amigos que partieron, no puedo decir antes de tiempo, porque el tiempo lo pone quien en verdad nos ama, asi que un adiós a quienes se nos adelantaron y un grito de esperanza a quienes aún, aquí estamos.

Como dijo Manuel Clouthier lo importante no es cambiar de amo, sino dejar de ser perro, ya que en el país de nunca jamás por momentos da la impresión que nos hemos acostumbrado a ladrar y obedecer haciendo piruetas, y, aunque a veces se siente que no se puede más y hasta el aire pesa y daña, el poder universal nos hace reflexionar que vale la pena seguir aunque la duda exista, aunque a veces neguemos la realidad que se vive y aunque aún haya ciegos que no quieren ver, pues hoy, este miedo que siento, desconozco si es real o imaginario, pero el nudo en la garganta presente, representa mí y nuestra realidad o ¿tal vez? como dice el ranchero, son solo a figuraciones, asi que en este controvertido mundo es mejor hablar de banalidades que de desesperaciones ya que hablar de todo, da lo mismo que hablar de casi todo o de nada en un mundo al borde de la locura con grave pérdida de principios y valores en la sociedad, sociedad llena de tecnología viviendo no en el amor sino en el dinero y poder, viviendo en un mundo donde la juventud necesita reconocerse y ser reconocida, mundo donde los gritos de la angustia nos han vuelto sordos y lo cotidiano se ha vuelto normal convirtiendo nuestros corazones en una piedra sin compasión ni verdad.

Difícil es entrar en el mundo de los fariseos ya que por mucho que se esconda la verdad, ésta, siempre sale a flote, busquemos ser personas coherentes, abramos los brazos buscando el camino, vivamos como gente de criterio, esa que sabe ser justa con su gente y consigo misma, que no pierde la fe aunque la tormenta esté en su apogeo y no amaine, esa gente que ama por amar al amor y al prójimo como a sí mismo, esa que sabe que siempre hay un espíritu superior que nos ama y cuida, esa gente que toma decisiones sin importar el qué, el cómo o el cuándo, pues sabe que siempre es el momento apropiado para hacer lo correcto.

Esa gente que entra a tu hogar llenándolo de luz, amor, paz y felicidad mostrándote que hay que ser como la flor del Cactus, que aun viviendo entre espinas, florece y embellece a través del agradecimiento diario encontrando oportunidades en cada acontecimiento por doloroso que sea y sonríe a la vida enfrentando su duda o dolor confiando en que Dios hará que todo salga bien, con plena libertad para tomar decisiones y aprender de los errores sabiendo que el tiempo no regresa, que la energía que no se usa se gasta inútilmente y con fe se obtiene todo. Por eso hoy, en esta avalancha de noticias desagradables y decisiones erróneas hagamos como si los resultados obtenidos siempre son buenos resultados enfocándonos en los buenos sentimientos que crean realidades bellas, actuemos como si lo que deseamos existe y agradezcamos todo buscando cambiar nuestro mundo con decisiones sabias, pues los problemas siempre existirán y siempre tienen soluciones y necesitamos ir despacio y tirar el lastre que nos rodea para reencontrarnos sin derrumbarnos construyendo nuevos sueños, y tú, hermano de Patria ¿estás dispuesto a soltar el miedo para descubrirte y reinventarte construyendo un país amigo? Si asi es escríbeme tus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx Gracias.