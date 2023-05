Opinión | Buenas noticias

Estimadas y estimados lectores, en mi participación en este mismo espacio del pasado 1 de marzo les compartí mi opinión sobre el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador aprobado por las Cámaras de Diputados y Senadores y que a la postre derivó en una gran manifestación nacional en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) por parte de las y los ciudadanos mexicanos, ante lo que se entendía como una clara afrenta a nuestra democracia. En aquella ocasión precisé que las cosas mal hechas y al aventón siempre corren el riesgo de salir mal, y que ante la violación fragante a la Constitución mexicana que proponía este plan, sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien debía invalidar estos cambios por su naturaleza inconstitucional.

Pues bien, el pasado lunes 8 de mayo, el pleno de la SCJN invalidó con 9 votos el decreto de reformas que aprobaban la primera parte del mencionado plan B presidencial, por violaciones graves al procedimiento legislativo, haciendo valer la Constitución, y evitando que una mayoría legislativa viole y pase por encima de nuestros derechos.

Ante esta situación la respuesta del presidente, funcionarios de su administración y diversos legisladores y legisladoras de la mayoría legislativa iniciaron una campaña infundada en contra de la Corte y de sus ministros acusándolos de “usurpar funciones legislativas”, “responder a intereses facciosos”, “realizar un acto de prepotencia y autoritarismo” y “violentar la decisión del pueblo”, entre otros argumentos ridículos, ante la falta de autocrítica y una clara muestra de no saber hacer su trabajo con apego a la ley, ni darse cuenta de los errores que cometieron.

Pero no nos dejemos engañar con estos discursos carentes de objetividad y que no nos vean la cara de legislador elegido por tómbola, dejemos claros algunos puntos de acuerdo a la LEY:

Los legisladores SÍ pueden cambiar la ley y la Constitución. Para cambiar la Ley se necesitan 50% más 1 de los legisladores, mientras que para cambiar la Constitución se necesitan dos terceras partes.

No pueden cambiar la Constitución con la mitad más uno de los legisladores.

No pueden cambiar la Ley y hacer que sea contraria a la Constitución.

Para cambiar una Ley hay un proceso que se encuentra en un reglamento que los propios legisladores aprueban.

El reglamento está basado en la Constitución y sus principios.

Si se cambia una Ley y esta no cumple el proceso o es contraria a la Constitución, no es válida y debe echarse para atrás. Y es justo este el trabajo de la SCJN cuya función máxima es hacer respetar la Constitución.

Lo que hizo la SCJN no fue poca cosa, ya que defendió las garantías y límites al poder que establece la propia constitución mexicana, por lo que a los críticos y ofendidos con las acciones de la corte y que simpatizan con el partido en el poder, bien habrían de reclamarle a sus legisladores que no sepan o no quieran legislar siguiendo el debido proceso que marca la ley.

Después de todo, esta semana fue de buenas noticias para el país en donde se fortaleció y respetó el estado de derecho necesario para nuestra democracia. Así mismo, se consolidó un pequeño triunfo de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos ante el creciente autoritarismo del partido en el poder. Sin embargo, es necesario estar alertas y seguir dando seguimiento al desenlace de este tema, sigamos presionando a nuestros legisladores para que el interés principal sea México y no lo dictado desde el púlpito presidencial.

Muchas gracias por su atención y lectura. Sigámonos cuidándonos por favor. Nos leemos en quince días.

Pd: Desde este espacio quiero enviarle una enorme felicitación a todas y cada una de las madres potosinas por su día, que sea uno rodeadas de mucho amor y cariño. “El amor de una madre es el combustible que hace que un ser humano logre lo imposible” ¡Muchas felicidades!