Opinión | Borges y Dios

Éstas son palabras textuales de Jorge Luis Borges (1899-1986), el gran escritor argentino; las dijo en el transcurso de una de las últimas entrevistas que concedió, en 1985. Waldemar Verdugo-Fuentes, periodista por entonces afincado en México, grabadora en mano, le pregunta:

“-¿Cómo ve la relación del hombre con Dios?”.

Y Borges le responde:

“-Yo no me complico la vida con ese problema, porque en primer lugar no creo en Dios, y en segundo lugar, no me cabe duda de que de haberlo no tendría ningún interés específico en relacionarse conmigo”.

Momentos antes, siempre en la misma entrevista, había dicho el escritor con la misma seguridad:

“-En cuanto a Jesucristo, siempre he sentido una admiración muy grande por él. No me cabe duda de que es el pilar de la historia del mundo y que lo seguirá siendo inclusive más allá del futuro, pero siento que hay algo que le sobra o que le falta, y que no me lo hace todo lo simpático que podría ser. A mi parecer, Sócrates es más simpático, y Buda también” (Waldemar Verdugo-Fuentes, En voz de Borges, México, Oasis, 1986, págs. 42 y 36).

Por supuesto, no es que dude ni de la sinceridad ni de la honradez de Jorge Luis Borges, escritor al que admiro profundamente y cuyas poesías leo con delectación. Es sólo que sus palabras removieron en mí una vieja inquietud; por decir así, activaron una sospecha que me asalta cada vez que escucho las profesiones de ateísmo de los grandes artistas. Lo que siempre me he preguntado es: “¿De verdad creen estos señores lo que dicen, o más bien tienen miedo a que la fe los vuelva impopulares?”. Y es que entre los intelectuales también existe el populismo, y a veces fingen ser de manga ancha y muy desinhibidos para no desilusionar a sus lectores.

Lo de hoy es mostrase ateo: esto da una buena imagen y además reditúa bastante. Si un autor declarara abiertamente su fe, ¿podría acaso reclamar esos diez minutos de gloria a que tiene derecho por ser quien es? ¿Y cómo sería aclamado si perteneciese a eso que el sociólogo Peter L. Berger ha llamado en sus libros “la minoría cognitiva”? ¡No, no y no! ¡Definitivamente no! ¡Nada de minorías! Y si de lo que se trata es de llegar al mayor número de ojos y de manos, entonces es preciso recurrir al expediente que sea. Pero, como digo, se trata sólo de una sospecha.

Hace poco escribió el italiano Furio Colombo en una de sus columnas periodísticas que “el ateísmo es típico de los más cultos”. Pudiera ser. Pero pudiera ser también que se trate de un estereotipo como tantos otros que tarde o temprano terminan por imponerse en el imaginario popular: “Los que escriben con la izquierda son más inteligentes que los que escriben con la derecha, los negros son siempre violentos, los alemanes son racistas”. ¡Estereotipos, simplificaciones de la realidad, mecanismos de defensa!

Pocos hombres ha habido en el mundo tan inteligentes como Pascal y al mismo tiempo tan profundamente creyentes. Fue él quien dijo, por ejemplo: “Los hombres sienten desprecio por la religión, la odian y tienen miedo de que sea verdad. Para curar esto hay que empezar por mostrar que la religión no es contraria a la razón; que es venerable; producir respeto para con ella; hacerla después amable; hacer desear a los buenos que sea verdadera, y mostrar finalmente que es verdadera. Venerable, porque ha conocido perfectamente al hombre; amable, porque le promete el verdadero bien” (Pensamientos, 187).

¡No es verdad que ateísmo signifique profundidad de pensamiento, como no es cierto, tampoco, que tener fe signifique, por sí mismo, tener un mayor coeficiente intelectual! Éstos también son clichés y estereotipos. A decir verdad, así como entre los creyentes hay ignorantes -¡y vaya que los hay!-, así entre los ateos hay sujetos que francamente rebuznan –¡y vaya que rebuznan!-. Es más, como dijo Pascal, y muy bien que lo dijo: “El ateísmo denota un espíritu fuerte, pero sólo hasta cierto punto” (Pensamientos, 225); denota profundidad intelectual, pero sólo hasta cierto punto.

Octavio Paz (1914-1997), el único Nobel que han producido nuestras mexicanas tierras, llegó a hablar incluso de las trampas de la fe: la fe como un señuelo que atrapa a la paloma, le quita la libertad cortándole las alas y finalmente la despluma entera. ¿Es la fe una trampa? ¡Mi querido Octavio Paz nunca le perdonó a Sor Juana el haber sido, además de poetisa, la mayor de todas las de su tiempo, una sencilla monja jerónima que acabó su vida atendiendo enfermos! Pero el título del libro debió de haberles parecido a sus lectores no poco atractivo: Sor Juana o las trampas de la fe: ¡que visión editorial! ¿Cómo no iba a interesar una obra que se titulase así?

Tal vez suene muy injusto lo que voy a decir, y quizá incluso lo sea, pero lo diré haciendo acopio de toda mi sinceridad: si tuviera que elegir entre las obras completas de Borges (¡que me gusta tanto!), o las de Octavio Paz (¡y las tengo todas!), y uno solo de los evangelios, el más pequeño de los cuatro, me quedaría sin duda con el evangelio.

Y es que con las obras de Borges y de Paz puedo pensar y disfrutar; puedo, con ellas, hasta aprender a escribir, pero con unos cuantos versículos del evangelio puedo vivir. Vivir seguro y vivir feliz.

Por fortuna, nadie nos pide, y mucho menos Dios, que hagamos semejantes elecciones: Dios es Dios, Jesucristo es Jesucristo, y la literatura será siempre y sólo literatura. ¡Faltaba más!