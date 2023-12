Opinión | Año nuevo, metas nuevas

Arzobispo de la Arquidiócesis de San Luis Potosí

Hemos terminado ya el año 2023, y cada momento, cada historia que hemos vivido es parte de nuestra existencia, parte de nuestra vida. Qué importante es cada historia, que implica personas, momentos, lugares y proyectos. Aprendemos de cada una de las historias, no sólo para lograr nuestras metas, también realizándonos viviendo nuestra vida; nunca debe perderse el sentido de vivir nuestra vida, no sólo porque el tiempo va pasando, no sólo porque tenemos cosas que realizar, que trabajar, sino sobre todo porque queremos lograr, --como Dios lo quiere también--, muchas metas personales, familiares, sociales, tenemos grandes retos y grandes oportunidades todos los mexicanos. Tenemos también personalmente que proponernos siempre cosas nuevas.

El miedo no puede detener nuestra muerte, pero sí puede detener nuestra vida, es importante considerar que no tengamos miedo a tomar las situaciones diversas como un reto importante, que hagamos un proyecto de vida, y que aprendiendo de lo que logramos o no logramos, en lo que nos fue mal, en lo que nos fue bien, podamos alzar la mirada hacia un camino que cada uno debemos trazar.

Así, somos invitados por Dios a través del tiempo y de tantas circunstancias, --aclarando que no todas son fáciles, a veces incluso complicadas y adversas--, sepamos que contamos con Él, y que tenemos un camino que no se deben dar sin más, porque tenemos y debemos proponernos en nuestros proyectos: objetivos. Siempre algo nuevo, siempre algo mejor, siempre algo bueno, siempre también y sobre todo: el amor y la voluntad de Dios en nuestra vida.

Aún tal vez con limitaciones, debemos admitir que cada uno avanzamos y desde ahí ir adelante. Dentro de nuestros proyectos de vida que implican personas y así: metas, labores y tiempo, jamás podemos excluir: quitar indiferencias ante personas que nos necesitan, proponernos en todo ser artesanos de paz; cuidar nuestra persona en el trato con Dios, la familia, el cuidado de nuestra salud integral; nuestro crecer en ser los ciudadanos que necesita hoy por hoy urgentemente nuestra Nación. Y ser partícipes en fortalecer una cultura siempre más humana.

Les aseguro mis oraciones, y así mismo, mi trabajo como hermano y Obispo, desde nuestras tareas, para que siempre vayan cada familia y toda persona mejor. Que la paz, la verdadera alegría, que el amor, que el gusto por tomar retos, sean la base para lograr muchas cosas. Asimismo, los exhorto a recordar aquellos seres queridos, tal vez algunos partieron, tal vez nos ayudaron en diversas cosas de la vida, o tal vez complicamos cosas con ellos, pero qué importante es precisamente revalorar a cada persona en nuestra vida, y proponernos algo grande, tenemos a Dios, tenemos el tiempo, para lograrlo.

Que sea un año para ti y tu familia lleno de nuevas bendiciones.

Un muy bendecido año 2024