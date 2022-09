Opinión | Al son que me toquen bailo

Entre gritos, alabanzas y cohetes pasó el grito y los campanazos que no fueron tres sino muchos más, así, pasó el grito de Viva México entrelazado con los gritos de quien dio, el grito en lo alto con el del pueblo de abajo, entretejiendo el pasado con el presente actual, pronunciando los trillados términos de corrupción, fraternidad universal y otros que últimamente se han añadido a los originales del pasado y mientras esta fiesta pasa, hay muchos más que rezan por la libertad de los menos, recordando días con luz y no obscuridad, ausentes y presentes rezamos y cantamos por la libertad, por la esperanza y el amor patriótico del pueblo con o sin militarización del estado, rezamos por los patriotas y los patrioteros, por aquellos que no traicionan sus principios y por quienes lo han hecho traicionando la lealtad a su país, por una constitución respetada y por la que se ha pisado, por aquellos gobernantes con sueños más desatinados que los de Sor Juana Inés de La Cruz y por los que sueñan por el bien colectivo y no el personal; rezamos por los pueblos indígenas cada vez más indigentes y por los ricos que generan trabajos, por los inmigrantes y los ciudadanos con o sin trabajo, por las violadas y las que aún no corren la misma suerte, porque lo que Juan O¨Gorman dijo hace años, ahora, deberá mencionarse en pasado para nuestro dolor: México para mí, representa el amor, la paz y todo aquello que es magnífico y maravilloso en el mundo.

Mientras en Inglaterra continúan los funerales de una reina amada, acá se embargan edificios muy modernos con base en un decreto del Siglo Pasado y en la Cámara de Diputados se amplía hasta el 2028, la presencia de militares en las calles en nuestro amado país, militares que estarán presentes y espero que no se sienten. Como ya hay un club de aferrados al poder en esta Latinoamérica, el Presidente Bukele del Salvador se suma al club, aunque aún le falten dos años por terminar este periodo, en fin, humanos somos y los principios y valores cambian con el elixir del poder y como los mexicanos, buenos corredores hemos sido, no nos paramos por ver el final de la carrera sino hasta llegar a la meta aunque parezca inalcanzable, como en Estados Unidos se cuecen habas también, los migrantes se usan como oportunismo político y los traen de un Estado a otro, donde los voluntarios civiles les dan la bienvenida.

Por eso, busquemos la mejor vía para llegar al final de los caminos sin perder nuestra alegría, ternura, sencillez y amor a la patria, ese amor de entraña nacional que en este mes patriotero nos sale a flote, nos tornamos muy patriotas, patriotismo que acaba con el 16 de Septiembre, hagamos que esa voz que gritó Viva México permanezca patriota, que se conserve el mexicano que disfruta con el futbol, el que no se divierte con la sangre propia o de otros aunque le cuelguen el sambenito de la crueldad heredada, ya que al mexicano la muerte le conmueve en azúcar y risa, el mexicano busca la esperanza como deporte y no como ganancia, el mexicano es aquel que va a una fiesta y al mercado ¨cargando¨ con la suegra y el cuñado y la nuera y los hijos y el amigo y el cuatezón, el mexicano es ese que hasta en el baño se divierte y que estrena cuando va a divertirse y haya o no haya, va al restaurante, a los tacos y a las fondas a echarse un taco para celebrar, pasea en sus días de asueto en los jardines si no hay para más, busquemos y conservemos al mexicano con estas características y no al temeroso de salir, de caminar, de opinar, de decir, de pensar si regresa o no a casa, si lo roban en los peseros, si le matan a sus mujeres, no al mexicano al que le han tomado el pelo de siempre con falsas promesas sexenales, SI al mexicano comiendo, bailando, bebiendo, cantando y muriendo en calma y en paz, al mexicano reflexivo del hoy, NO, al mexicano angustiado, sin calma, sin sueño, mientras usted elige qué mexicano desea ser yo me decido por ser reflexiva en mi hablar, actuar y votar dándole las gracias por su lectura y confianza y esperando sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx