Opinión | A marchar vamos

Y a marchar vamos como apoyo a las instituciones que nos dieron democracia, aunque alguien piense que los organizadores son intelectuales orgánicos disfrazados de demócratas, amén de otros interesantes calificativos o más bien, descalificativos, aun así, me pregunto, ¿habrá alguien que pueda definir la democracia en un mundo tan convulso y contrariado como el nuestro?, de ser así, me encantaría escucharlo.





Tal vez funcione la marcha, tal vez no, tengo mis serias dudas, pero como dijo Ghandi: “Mañana, tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados. Pero no podremos mirarlos a los ojos y decirles que viven asi porque no nos animamos a pelear” y ahora sí, ni el mundial de Qatar nos puede hacer felices ante tanta contradicción, pues el hecho de que la famosa oposición no se haga escuchar en las Cámaras defendiendo a sus representados da mucho que pensar, en fin, mientras esto sucede, vemos que las exitosas sirenitas del equipo mexicano de natación para personas con Síndrome de Down triunfaron a nivel mundial, tal vez, por no contar con ninguna clase de apoyo por parte de nuestras autoridades y mientras ellas ganan, el partido del poder y en el poder atacándose y dividiéndose sin mucho importarles que las tasas de interés suban y suban y el balance de riesgos continúe sesgado al alza por el comportamiento de la inflación subyacente.





Así que, a pagar tarjetas de crédito y adeudos si no queremos vernos más enredados de lo que ya estamos preguntándonos si la vida nos alcanza para el siguiente trago y por más que busco en mi archivo, no encuentro ni el más mínimo cabello o huella digital que me indique en dónde diablos quedó el México en que crecí, me pasa con los recuerdos lo que con los libros que leí, en ocasiones creo son inventos de mi fantasía y en otras me doy cuenta que la realidad rebasa, en este momento, aquello que vivimos, tal vez por tanta comunicación o por tener más ¨likes¨ en los medios sociales, pero de que algo no anda bien, no hay duda.





A saber cuál fue mejor o menos malo, lo que no entiendo es que las fiestas infantiles se han convertido en casi casi, salones de baile donde los papás ponen a sus pequeñas hijas contoneándose como bailarinas de burdeles para ver quién, a su corta edad, gana más likes en los medios de comunicación sin percibir el peligro al que las están llevando, olvidando el divertido dale, dale, dale a la piñata con dulces y niños cantando, tal vez los niños del mundo deberían gritar recójanme y sálvenme haciendo que los padres recuperen la conciencia de lo propio y lo inapropiado, aunque eso si ojalá estos niños como nosotros, puedan decir en esos recuerdos de antaño ¿quién nos quita lo bailado? Y no quien nos bailó, sin cuestionar deseamos sean tan felices como nosotros lo fuimos.





A pesar que en este momento pareciera que aquel recuerdo se ha transformado en sollozante imagen de bellos recuerdos que parecen encontrarse en un reducto inalcanzable, aun así, en esta nueva mañana despierto ilusionada pensando que la marcha funcionó y mi México cambia haciendo de cuenta que el mundo marcha y la gente es feliz con o sin permiso y las mariposas amarillas de Macondo vuelan alegres por el renacimiento de la integridad y la lealtad, del amor y el respeto entre los ciudadanos y nos comportamos como Adán y Eva antes del pecado original sin tener que morder la manzana de la discordia, ni escuchar agravios cada mañana evitando el pecado y la santidad que nos recuerden a la muerte encaramada en la violencia que nos acompaña, será entonces, cuando sepamos que se pudo ser y no se es y la verdad desnuda salga a flote y probablemente en voz baja cantemos a coro por lo que fue, sin que vuelva a ser igual y si ustedes ven a las mariposas amarillas, avisenme en angeldesofia@yahoo.com.mx