Opinión | 8M “Que el privilegio no te nuble la empatía”. Ita María

Estimadas y estimados lectores, el pasado miércoles 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, como un espacio para seguir visibilizando la lucha de las mujeres por la igualdad y el reconocimiento de sus derechos.

Por ello, si me permiten, quiero aprovechar este espacio para realizar algunas reflexiones al respecto de este día.

El 8 de marzo es el día de la mujer y desde hace años en cada rincón de México, las convocatorias son masivas. San Luis Potosí no fue la excepción, y sus calles y avenidas se vieron inundadas de pañoletas moradas y en las que miles de mujeres, las convirtieron en un escenario en el que ya no tienen miedo a gritar y exigir lo que les corresponde.

Y es que, la situación que vivimos las mujeres en nuestro entorno no es para celebrarse, las mujeres seguimos siendo objeto de violencia física, psicológica, verbal, sexual, todos los días. Esto a pesar de que es mucho el esfuerzo que realizan muchas mujeres día con día con el fin de revertir esta inercia de desigualdad, maltrato y violencia, pero con la triste realidad de que la lógica machista instalada en nuestra sociedad sigue imponiéndose.

Sabemos por qué se da la violencia, de dónde brota y cuáles son los factores que la hacen propicia, basta con preguntarnos en cualquier circulo de mujeres, quienes de nosotras hemos sufrido algún tipo de violencia en nuestra vida o nuestra profesión. Desafortunadamente, estoy segura que si no somos todas, si somos la mayoría, y eso duele y preocupa. Ante el estatismo y la indiferencia, tenemos que seguir luchando para erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres, ya que no es posible que por el simple hecho de serlo se nos ataque. Tenemos que seguir luchando para que la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres siga cerrándose y tengamos oportunidades como iguales explotando las mejores capacidades de cada género. Debemos de seguir utilizando cada espacio que tengamos para cambiar esa forma de pensar. Debemos de seguir luchando para fortalecer un tejido social en el cual creemos conciencia de qué la violencia contra las mujeres no es normal y en la cual no debemos acostumbrarnos. Tenemos que seguir trabajando por una ruta en la cual la mujer sea visible por su trabajo, por su esfuerzo, por su dedicación y por su lucha continua por ser mejor. Claro que reconocemos y agradecemos la lucha de todas y cada una de las mujeres que nos antecedieron y que nos fueron abriendo camino para hoy poder estar en dónde estamos. Sin embargo, aún no ha sido suficiente para que se rompan las barreras y el techo de cristal que sigue limitándonos en todos y cada uno de los espacios en los que participamos. Sin duda queda muchísimo trabajo por hacer y camino por recorrer, pero solo trabajando juntas vamos a poder ir viendo resultados tangibles en nuestra realidad cotidiana, porque los muros y las barreras que ya no sirven, están para tirarlos. Desde este espacio, mi solidaridad con todas y cada una de las mujeres de nuestro San Luis Potosí que se encuentran en pie de lucha por una vida mejor, en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de violencia.

¡Que vivan las mujeres!

Muchas gracias por su atención y lectura. Sigámonos cuidándonos por favor. Nos leemos en quince días.