Me duele el mundo

Nada en esta vida duele tanto como ver lo que está pasando en el mundo, me duele el mundo, sé que no debemos temer nada porque al final, todo está escrito y fluye con o sin nuestros consentimiento, sin embargo, si hay algo peligroso, es el silencio, éste es el enemigo más grande que encontramos en nuestro diario acontecer, por eso, este domingo me abstengo de opinar sobre el ser y no ser, hacer o no hacer, votar o no votar, yo solo sé, que no sé nada, que lo único que sé es que hay un tiempo para cada cosa y para cada caso, que la vida se guía por el amor que tenemos en nosotros mismos y las muestras de violencia se manifiestan en muertes, que la muertes es, ausencia del ser, por eso, sean muertes de Ucrania o de México, muertos son.

Inicia la Semana Santa en un verdadero caos mundial, semana que representa una de la manifestaciones más importantes en la comunidad monoteísta, donde pocos comprendemos que la parte esencial no es la muerte de Cristo sino la Pascua, que es la Resurrección de Jesús, ésta, es la fiesta más observada e importante tanto en la religión católica como judía y cristiana, es aquí que podemos renovar la celebración de la vida y la libertad, la Pascua cristiana es consecuencia de la judía, recordemos que Cristo fue judío; por eso es importante comprender que la Resurrección de Cristo es la Pascua, la Pascua es un paso a la libertad y a la vida.

Hoy, en el 2022 seguimos celebrando el bien común a pesar de lo vivido, en esta sociedad urge entender que la fe de una religión y la fe de otra, representan un Dios que toma ideas de una y otra, haciendo que, cuando en la sociedad hay tolerancia podremos lograr que la vida sea mejor en su contexto, sin importar si las cosas se ponen o no fáciles, sabemos que en este momento no resulta fácil vivir en compañía, sin embargo somos seres sociables, y como humanos seamos o no lideres públicos, nos hemos empeñado en dividir, denostar y crear diferencias entre hermanos creando una sociedad dividida, aprovechemos la Pascua para unir de nuevo, en esta época de reflexión nos caería bien entender que el mensaje que lleva esta temporada es comprender que tenemos historia implícita de siglos, que esta historia nos ha dado mensajes desde siempre y los mensajes son para vivir en paz, para prevenir sufrimientos mayores, para unirnos y no separar, para poder hablar de esperanza, saquemos los faraones que tenemos adentro dándonos oportunidad a la Fe en la vida diaria, celebremos la vida todos los días.

Jesús nos dijo he venido para que tengan vida y abundancia, quiero que tengan vida dignamente, EL pagoo un precio muy alto para que nosotros vivamos una vida adecuada donde, en el centro debe existirá pesar que hay quien prefiere vivir en la avaricia, la violencia y la maldad, solo el amor da fruto, el fruto es buscar el bienestar común, creemos que, soolo asi, crearemos una nueva humanidad basada en amor incondicional, Ucrania nos ha dado muestra de este amor incondicional y Cristo fue el primero en mostrárnoslo, no hay amor más grande que dar la vida por los tuyos, solo de esta manera tendremos el triunfo del amor sobre el odio, el amor es más grande que la muerte. Lo único que persiste es el amor de la vida y la necedad del ser humano para no aprender, cuando pensamos que tras la segunda guerra mundial no volveríamos a vivir situaciones de tragedia, surge Rusia y Ucrania con horrores imposibles de pensar, pero sí de repetir, mostrando que como humanidad no aprendimos; no aprendimos a prevenir y preferimos correr a ayudar, tal vez por eso, seguimos hablando de absurdos de muertes de niños con una crueldad absoluta.

Utilicemos estas fiestas para relatar el valor de la libertad y de la solidaridad, recordemos que cualquier guerra es un recurso de impotencia, situación donde no hay solución. Quitemos a los faraones que llevamos en el ego, ese que se cree Dios dueño de toda verdad y vida, quitemos en esta semana de reflexión el pecado de soberbia, retomemos los valores y evitemos vivir en una falsa cristiandad, vivamos predicando los reales principios y valores del mundo para crear el efecto mariposa que puede hacer el cambio. Que estas semanas de reflexión nos permitan descubrir que las fiestas deben tener valor emocional para que el amor, la paz y tolerancia sean parte de nuestra voluntad, Feliz semana Santa y a quitar faraones de enojo y discordia en estas fiestas, recordando que cuando parece que estamos escribiendo el final de la historia, tal vez estemos escribiendo una nueva historia. Espero sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx, gracias