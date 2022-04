La era de la desinformación

Raymundo Rocha

Existen diversas páginas de Facebook que difunden noticias falsas escudadas en el anonimato. Funcionan como si fueran medios de comunicación pero en ningún momento lo hacen con seriedad, esto es un verdadera riesgo ante la credulidad masiva. La gran diferencia entre estas páginas y los medios de comunicación serios, es que nosotros sí damos la cara.

No es mentira hablar de que existen “medios”, sobre todo en Facebook, que difunden “fake news”, y tampoco debemos asustarnos de que el propio gobierno haga mención de ello tal y como lo hizo hace unos días el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona a través de sus redes sociales y que se maximizó su comentario dado que estaba contextualizado en un tema de seguridad.

El tema de la seguridad, como muchos otros, es multifactorial y también responsabilidad de todos los órdenes de gobierno, por lo que no se puede enjuiciar a la policía municipal, estatal o las corporaciones del orden federal de lo que acontece en el Estado, sino que es responsabilidad de todos e incluso también de la ciudadanía que tiene un arma muy poderosa llamada denuncia.

Y quienes también tenemos una responsabilidad somos los comunicadores, que no podemos publicar por “ganar la nota”, información que puede llegar a ser sensible porque en ocasiones se dan a conocer datos personales de las personas que pudieran ponerlas en riesgo. Puede pasar también, que creamos victimarios que en realidad no lo son, tal y como ocurrió ya hace unos días.

Marco Antonio Ibarra Molina es un joven que acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y a la Fiscalía General del Estado (FGE) hace un par de semanas luego de haber sido denunciado —justamente en Facebook—, por una mujer por supuestamente haberla acosado.

El joven tuvo que explicar que el día previo a la denuncia, que además se quedó solamente en las redes sociales, fue a un banco ubicado en Plaza Sendero para acompañar a su primo, y que mientras lo esperaba afuera, estaba utilizando su celular. Sin darse cuenta, una mujer lo fotografió y esa noche comenzó a circular su imagen como supuesto acosador.

Casos como estos ponen en riesgo a las personas, y aquí es donde radica el problema de que páginas sin membrete se encarguen de difundir información falsa, pues pueden ocurrir hechos fatales ante la irresponsabilidad de quienes se escudan en el anonimato de las redes y causan pánico entre la población.

También ponen en riesgo, incluso a las propias mujeres que hacen denuncias que sí son verídicas, dado que pueden ocurrir casos graves pero por miedo las afectadas no denuncian ante las autoridades, pero sí son exhibidas públicamente en estos medios falsos.

Las “fake news” incluso rayan en lo ridículo, pues hace unos días se dio la noticia de una supuesta agresión al Secretario General de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, en calles del Centro Histórico, sin embargo, en ese mismo momento estaba en su oficina encabezando una reunión sobre temas de seguridad en la que participó personal de la Guardia Nacional y el propio Presidente Municipal, Enrique Galindo Ceballos.

Es importante que la gente sepa distinguir entre los medios de comunicación que son serios y que dan la cara, que tienen investigaciones periodísticas detrás de sus publicaciones y presentan pruebas de sus dichos, y entre los que tienen la finalidad de desestabilizar y que también son un atentado a la libertad de expresión, pues ésta, no es una patente de corzo para difamar.

CONTRASEÑA

El ayuntamiento de la Capital se ha vuelto un ente vendedor de humo. Mientras la ciudad se ha vuelto un caos por el ambulantaje desmedido, la inseguridad rampante, la escasez de agua potable y la movilidad colapsada, el alcalde Enrique Galindo y su círculo cercano encontraron en la selfie, la garnacha y el discurso inflado, el distractor para salir del paso…La foto del alcalde comiendo tacos en el mercado, la sesión de Cabildo para que “El Callejón del Buche” sea Patrimonio Cultural Municipal y safarse de la escasez de agua potable que ya cobró una vida inocente, son las “acciones contundentes y definitivas” que ha tomado la administración municipal en los últimos días para entregar resultados a una sociedad harta de la simulación y el engaño…Poco más de seis meses de la administración municipal y la decepción sigue creciendo, ante la ausencia de resultados en las expectativas creadas, sobre todo en materia de seguridad, donde la costosa “PoliSÍa” ha sido inoperante, ineficiente y rebasada en todos los ámbitos; hoy los potosinos viven con más miedo que antes y no es para menos ante la ola de asaltos, riñas, ataques a mujeres y robos…Al alcalde Galindo la fama de haber detenido al “Chapo” y a “La Tuta” no le alcanzará para mucho tiempo, el bono se le acaba y los potosinos empiezan a inconformarse, por lo que, lejos de futurear en una Senaduría o peor aún, en una reelección, sus achichincles deberían aterrizarlo y ayudarle a trabajar, con eficiencia…HASTA LA PRÓXIMA