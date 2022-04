Consejos a los que mandan

Lo acaban de nombrar a usted rector de tal institución; párroco de tal parroquia; jefe de tal institución. Usted, por supuesto, no se lo esperaba. ¿O sí se lo esperaba? ¡No importa! Como quiera que sea, ya está usted en ese lugar, y bien agarrado a su silla, como se dice. ¿Quién hubiera dicho hace tres años, hace dos años, que se hallaría usted alguna vez en tan venturosa situación? ¡Ah, las ruedas de la vida!

Cuando toma usted posesión de su cargo descubre que las cosas, ahí, no marchan bien; o, por lo menos no tan bien como usted se lo esperaba, no perfectamente… ¡La organización le parece desastrosa! “Vaya –se pregunta usted-, ¿qué hacía mi antecesor que no reparó nunca en tan visibles defectos? Por lo mismo, tampoco hizo nunca nada por corregirlos. ¡Qué caos reina en sus nuevos dominios, amigo mío! Le espera a usted mucho trabajo. Para empezar, el archivo no está en orden y sus colaboradores son un hato de holgazanes. Y vuelve usted a decir con un dejo de indignación que le es imposible disimular: “¡Pero a partir de ahora las cosas van a cambiar! ¡Y de qué manera!”. Para decirlo ya, a partir de ahora las cosas no serán como antes. Ya tiene usted en mente un sinfín de reformas que…

Sus amigos, allegados, compadres, hermanos, tías, tíos y suegros le preguntan:

-¿Y cómo te va en tu nuevo empleo? ¡Te sacaste la lotería!

-Mal, pero que muy mal –responde usted poniendo cara de mártir-. ¡Vieran qué desorden…!

Y se hace lenguas criticando los procedimientos, métodos y resultados de su antecesor en el cargo, a quien, sin rubor, desaprueba usted abiertamente.

Usted cree, no sin cierta ingenuidad, que con usted al frente ahora sí las cosas van a marchar bien, o por lo menos mejor que antes. Es un buen deseo, sin duda, pero dudo mucho que pueda llevarlo a cabo con la rapidez que usted piensa. Y no porque desconfíe yo de sus capacidades -¡Dios me libre de creer semejante cosa-, sino porque usted a empezado sus labores de dirección (déjeme decírselo) de la peor manera.

¿No se da cuenta que usted es un recién llegado y que nadie aún puede tenerle confianza? Usted critica en voz alta a su antecesor, pasando por alto el hecho que su antecesor dirigió esta misma oficina por espacio de quince o veinte años y que cuenta en ella con muchísimos amigos (algunos leales y los demás incondicionales). Y aunque así no fuese –es decir, suponiendo que su antecesor fuera un tirano-, recuerde que buena parte del comportamiento social se rige mediante esa máxima áurea que dice así: “Más vale viejo por conocido que nuevo por conocer”.

Recuérdelo: usted, al menos por ahora, es un advenedizo y un usurpador. ¿Cómo puede entonces suponer que los seres que gravitan a su alrededor aplaudirán sus desembozadas críticas? ¡Por supuesto que no las aplaudirán, y gracias a ellas sabrán éstos bien pronto a qué raza de jefes pertenece usted! Si yo, por ejemplo, llegara a una parroquia y comenzara a criticar al párroco anterior, inmediatamente me haría antipático a los ojos de mis feligreses. Tal cosa equivaldría, ya en la practica, a dármelas de redentor, y éstos no aceptan, ni aceptarán jamás –y con mucha razón-, a otro redentor que no sea el Señor Jesús.

Criticar al antecesor equivale a reconocer que antes de mí nadie hizo nada bueno, lo cual es tan mentiroso como afirmar que cinco más cinco dan cincuenta y cinco. ¿No sería mejor reconocer públicamente los logros, méritos y trabajos que otros realizaron antes de mí? Esto no es hipocresía: es un acto de debida justicia. Este escritorio en el que ahora siento mis reales otro lo pagó; estas paredes que podrán estar desconchadas otro las levantó, etcétera. ¿Por qué no agradecer, pues, todos estos logros, aunque sean modestos, en lugar de lamentarme públicamente de lo que pudo haber sido hecho y nunca se hizo?

Un viejo autor de obras espirituales, el jesuita francés Raoul Plus (1882-1958), escribió acerca de estos asuntos en un libro suyo titulado Irradiar a Cristo, en el que dijo así:

“De un modo particular, los jóvenes, después de haber dado con su fórmula de apostolado, corren el riesgo de ser severos o de despreciar a aquellos que no comparten absolutamente sus procedimientos de conquista. Tal scout no creerá más que en el escoutismo; tal jecista más que en el J.E.C., siendo así que hay muchas mansiones en la casa del Padre. Otros se imaginan fácilmente y, a veces, no se incomodan poco, cuando pretenden que nada se hizo antes de ellos. ¿Es que Nuestro Señor desprecia lo pasado? De ninguna manera. No quiere negar el Antiguo Testamento el que vino a establecer el Nuevo. Con frecuencia lo invoca y cita a los profetas. ‘No penséis que he venido a destruir la Ley, sino a darle cumplimiento’ (Mateo 5, 17), nos dirá. Inspirémonos en esta consigna. Que a una situación nueva corresponda un procedimiento nuevo, nada más claro; que a mayor abundamiento, el hecho de consagrarse con toda el alma a una obra aficiona a ella hasta el extremo de no ver lo bastante las bellezas de una obra precedente o vecina, es moneda corriente. Pero semejante estrechez de espíritu corre el riesgo de dar en rostro. El verdadero apóstol posee un alma más generosa; se apasiona por su obra y por su sistema; pero, a la vez, reconoce la fecundidad de las obras y de los procedimientos de los que han vivido antes que él o que viven a su lado. El celo apasionado atrae, pero únicamente cuando es longánime. Los espíritus y los corazones estrechos carecen de atractivo”.

Guarde, amigo, en su corazón y en su memoria esta humilde enseñanza: vale más alabar que criticar; más reconocer que censurar; más aplaudir que reprobar. Tal vez algún día se vea en la necesidad de llevarla a la práctica.