Todo va de acuerdo a la capacidad

No esperes recibir del otro, lo que éste, no te puede dar. Porque cada quien da, de acuerdo a su capacidad. Y ninguno puede dar, lo que no tiene.

Tampoco esperes lo mismo, de personas que son distintas; ni te pongas a comparar, porque nadie es igual al otro; cada persona es única, y ninguno responde de igual manera. Podríamos evitarnos muchas decepciones, si antes de pedir, tratáramos de conocer a la otra persona; porque sino la conocemos, le vamos a exigir, lo que ella, no está en condiciones de dar.

El hombre, es injusto con los demás, y hasta consigo mismo; porque sin conocer, ni conocerse a si mismo, espera una respuesta, que el otro no puede darle; y que él, tampoco puede darse a si mismo.

Y por no conocernos, tratamos de hacer lo que no podemos, y de dar lo que no tenemos.

Por eso, no esperes del otro, lo que él no te puede dar; porque eso, no está en su capacidad. Y antes de reclamar o hacer un juicio, procura entender a la persona.

Es más cómodo juzgar y exigir, antes que comprender. Y todo, por no querer conocer bien al otro.

Si conoces al que vive a tu lado, será posible que llegues a comprenderlo.

Pbro. Lic. Salvador Glez. Vásquez.

