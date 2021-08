Hacer volver los corazones de los padres a los hijos

Lucas 1:17

En el pasaje que habla acerca del nacimiento de Juan el Bautista, el ángel que da el anuncio en Lucas 1:16,17 dice lo siguiente: “Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto”.

Estoy convencido que la voluntad de Dios para cada padre es que tenga el corazón de sus hijos; y si un papá va a influir en la vida de un hijo, debe tener su corazón, de lo contrario será muy difícil, prácticamente imposible que esto suceda. Ahora más que nunca un padre que es consciente de lo que está pasando a su alrededor deberá buscar tener el corazón de sus hijos antes de que éste se influido por la televisión, el Facebook, youtube o cualquier otro medio de comunicación, porque ciertamente, mucho de lo que allí se promueve, es abiertamente en contra de Dios y su Palabra; y qué decir de la música, las modas, los cantantes, los artistas, deportistas y gente famosa que muchas veces apoyan un tipo de vida que no toma en cuenta a Dios. Creo que muchas veces como papás, como se dice comúnmente, “Hemos dejado que nos coman el mandado”, no hemos puesto la suficiente atención a nuestros hijos y hemos dejado que reciban influencia de otras partes, y no de nosotros. Los más interesados en que le vaya bien a los hijos, deben de ser los papás; estaría mal que fuera la escuela, el gobierno, la iglesia o cualquier otra institución muestre más atención que los propios padres.

Ahora, ¿qué es lo primero que hay que hacer para que el corazón de los hijos se vuelva a los padres? Dice Proverbios 23:26: “Dame hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos”. Lo primero es ser un buen ejemplo y de buen testimonio a su vida. Sabemos que ninguno somos lo que debemos de ser, todos tenemos cosas que corregir, pero debe haber una congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Es importante que como papás busquemos de todo corazón un buen ejemplo a la vida de nuestros hijos, ya que, de lo contrario, ellos perderán la confianza en nosotros, de tal forma que rechazarán la influencia que tratemos de tener sobre ellos. Por cierto, si hay alguien que realmente sabe cómo somos en realidad, es nuestra familia, especialmente el cónyuge y nuestros hijos, por eso en todos lados, pero principalmente en casa hay que cuidar nuestro testimonio.

Otra cosa que es muy importante, es ver por la vida espiritual de ellos. En Deuteronomio 6, da instrucciones de que las palabras de Dios estarán sobre nuestro corazón, en los versículos del 7al 9, dice: “Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas”.

Finalmente, y no menos importante, es estar viendo por su educación, lamentablemente los sistemas educativos están muy a favor y promueven toda la ideología que va en contra de Dios y su Palabra, y un padre sabio habrá de estar muy al pendiente de lo que en la escuela le están enseñando e instruir acerca de lo que es correcto. Dios permita que haciendo estas cosas, nuestros corazones se vuelvan a nuestros hijos, serles de buena influencia y que sus vidas cuenten para el Señor.

Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí.

Calle Nube #560, colonia Garita de Jalisco.

Teléfono: 444-841-5387

Horarios: Domingos: 10:00 A.M. Y 12:00 P.M. Miércoles 7:00 P.M.