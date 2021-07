Cantinfleando con el teatro del absurdo

Erik Satie, fue un compositor ser que coqueteaba seriamente con el extremo del absurdo, tanto con la ficción, como con la realidad, amalgama de atributos encontrados en algunos de nuestros actuales dirigentes nacionales y estatales, que viven como mapa sin fronteras, gente que supera el ¨bullyng¨ porque ignoran o no aceptan la realidad de lo que vivimos.

Con tanto absurdo que tenemos, recordé que hace años me contaron la historia de las haditas, cuya bondad y gracia hacían que, al hablar, emitieran frases bellísimas como piezas musicales lo que causó la envidia de las brujitas, quienes, por vivir con mentiras, envidia y falsos modelos, al hablar saltaban sapos y ranas por su boca, como sucede con algunas de nuestras autoridades.

Si se duda de los absurdos, en marzo del 2022 podremos pasear por la calzada flotante en el Bosque de Chapultepec, tal vez, ahí pasearán mostrando su tristeza, los padres de niños con cáncer que perdieron la batalla por falta de recursos; y ¡qué tal¡, mientras aquí sufrimos brutalidad con agresividad, nuestras fuerzas armadas se encuentran, sin bombo ni platillos, apoyando a Cuba, no al pueblo, al régimen que confirma lo que ha sido siempre, violencia, hambre, pisoteo de los derechos humanos, régimen donde se mata, desaparece y tortura a hermanos de nacionalidad que padecen hambre y desean ser libres, tal vez ahora algunos seguidores de la 4 T reconozcan el tinte que está llevando el rumbo de nuestro país.

Mi abuela que era sabia, estaría diciendo: castigo divino pues nuestro pueblo sufre lo mismo, más para la autoridad siempre existen otros datos aunque los resultados hablen por sí solos; el COVID va en aumento como consecuencia de un mal programa de vacunación y prevención, la violencia, igualmente, la Organización Semáforo Delictivo indica, que al menos 15 de 32 estados del país están en foco rojo por delitos de crimen organizado, los gastos domésticos crecen y hasta el mismo secretario general del Sindicato Mexicano de Trabajadores Electricistas, Martin Esparza, mencionó que los usuarios domésticos están siendo afectados en sus recibos de luz con tarifas horarias que pagan con exceso, aunado a los impuestos.

Sapos y ranas siguen saliendo de quienes niegan lo que sucede, por eso el periódico inglés, ¨The Economist¨, compara la manera de hablar del ejecutivo con el desaparecido Cantinflas, quien si estuviese vivo probablemente los demandaría, pues mientras el ejecutivo da maromas para expresarse, Cantinflas sabía perfectamente lo que quería decir y cómo hacerlo, sus pláticas eran divertidas, con mensaje positivo y enseñanzas. Mario Moreno, Cantinflas, fue un hombre culto, bromeando siempre, mostraba realidades como: Y como decía Napoleón, el que parte y reparte, le toca su Bona parte. ¿Será por eso por lo que más del 80 % de las adjudicaciones en este sexenio se hacen de forma directa?

Cuando la ausencia es presencia, es necesario hacer circo, maroma y teatro para estar presente en la vida de los mexicanos, por eso, las mañaneras, como el COVID, persisten, sonaría mejor a la manera de Cantinflas decirnos; no estoy aquí para que ustedes me digan, ni yo para decírselos, en lugar de yo tengo otros datos, ¨ Ahí está el detalle¨ y como dijo Mario Moreno: los países subdesarrollados tienden a desarrollarse dentro de un desenrollamiento normal porque si no, nos enrollamos¨, y nuestro país con la 4 T enrolla los asuntos buscando evadir la parte jurídica de éstos, creando peleas vacuas desgastantes para todos, pareciera que fuesen eternos y olvidan que venimos para ser felices y hacer felices a otros, no para enrollarnos en consultas sin final, como la del primero de agosto, donde al parecer, se busca linchar al pasado y a otros partidos, para en el 2024 tener el camino libre. Mientras buscamos los ciudadanos el bien común, dejemos que quien no lo desea siga sin tener presencia de los más, en esta consulta, como dijo Cantinflas: si se necesita un sacrificio, renuncio a mi parte y agarro la suya. Yo renuncio a la mía, y no voy, esperando sus comentarios en: Gracias.

