Te quiero porque sos mi amor, mi mundo y mi todo y en la calle codo a codo, somos mucho más que dos; escribió Mario Benedetti a su Uruguay, por eso hoy en remembranza, duele México y ni por dónde empezar ante tanta barbaridad y verborrea por parte del ejecutivo y sus súbditos, especialmente López Gatel caracterizado por su arrogancia.

Podría ignorar, mas no aceptar, que alguien que hizo el juramento de Hipócrates en un momento de poca lucidez humana, abriera la boca para dejar salir tantos sapos y víboras para envenenar y envenenarse con narrativas de un golpe de estado por las derechas, ante una crisis humanitaria sin visos de componerse, burlándose del sufrimiento y dolor de padres y niños con cáncer por no abastecerles medicinas; el colmo fue decir que están armando una conspiración en contra del ejecutivo y su 4 T, eso, es de miserables, aunado a que algunas personas al subirse en un ladrillo pierden todo, incluyendo ¡principios y valores¡ olvidando que cuando se está en una posición importante¨ los amigos y aduladores abundan y pronto viene el olvido y el repudio cuando se queda fuera, a toda capillita le toca su fiestecita, ahí tenemos a Doña Eréndira que de manera poco gloriosa fue despedida en una mañanera o la Ingeniera del Metro, quien desapareció sin pena ni gloria a pesar del pésimo manejo de éste,

Reconocemos fácilmente que la estrategia del presidente es cambiar la conversación de temas importantes y graves que ocurren día con día en el país con sobreinformación y censura, intimidando a periodistas y todos aquellos que se opongan a sus datos o atarantándonos con otra faramalla parecida a la rifa del avión, con la famosa consulta a expresidentes a celebrarse el 1 de agosto; pregunten a los padres de los niños con cáncer si no le seria mejor al mandatario asignar esos millones para compra de medicinas y atención de sus hijos.

En este tercer informe, que no es informe, poco hubo para celebrar y mucho para reflexionar, con aquello de que el informante siempre tiene otros datos que no son reales nos habló de una disminución de la violencia en el país a pesar de haber sido catalogados como el país número uno a nivel mundial en violencia y vaya que no acaba, diariamente se ve, se siente, se sufre en carne propia y ajena, la consecuencia de este tipo de medias verdades nos hacen vivir tergiversando hechos y realidades, escépticos para creer lo que solo en presidencia no ven y tal vez y a conveniencia, ignoran, pretendiendo acallar opiniones que ya no pueden ni deben callarse, pues, mientras asociaciones y colegios médicos claman protección para los médicos pasantes, asesinados en el cumplimiento del deber, nuestro presidente juega beisbol con la gobernadora saliente de Sonora y el gobernador electo en la inauguración de un estadio, aunado a su pronunciamiento dicho por el este jueves: hay estados donde funcionan cárteles y no hay tantos homicidios porque no se están enfrentando ´porque¨ hay un cártel que tiene hegemonía, es decir dejemos que los cárteles tengan la supremacía y gobiernen o ¿Dónde me perdí? Lo que si me queda claro es que poco importan los pobres paupérrimos y la clase media y el pueblo en general, para muestra el aumento brutal a la tortilla, uno de nuestros alimentos básicos en México, asi que como ya no hay canasta básica, ni para qué ocuparse de cuidar lo esencial, ya que como diría el Principito de Antoine de Saint Exupery, lo esencial no se ve con los ojos, se ve con el corazón, y pareciese que falta mucho corazón y compasión este sexenio, por eso aún están viendo quién maneja la cartilla de vacunación covid, mientras en otros países se hizo en conjunto con el programa de vacunación. Triste que un país esté comandado por personas que desconocen que son parte de una orquesta llamada país, pretendiendo interpretar notas discordantes que no crean armonía, busquemos nuestros propios instrumentos y hagamos una orquesta sin director para que México tenga un sonido hermoso, sin discordia o violencia, mientras yo espero sus comentaros en:

correo:

angeldesofia@yahoo.com.mx

Gracias.

