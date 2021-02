4T no hay necesidad de mentir con vacunas





Como pocas veces en la historia en México, enfrentamos retos enormes y hoy nuestro país nos demanda que dejemos de lado la confrontación y las diferencias políticas.

Sin embargo, parece que el Gobierno Federal no ha entendido la dimensión de la problemática que enfrentamos por el Covid-19.

En el mes de enero, el inquilino de Palacio Nacional prometió que antes que termine el mes de marzo estarán vacunadas todas las personas de más de 60 años.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México hay más de 16 millones de adultos mayores; si las estimaciones del Gobierno Federal fueran ciertas se tendrían que estar vacunando en promedio más de 300 mil adultos mayores por día. Es evidente que por los resultados el manejo ha sido deficiente, porque inclusive todo el personal de salud, quien está en la primera línea de batalla enfrentando al Covid–19 no ha sido inmunizado ante el virus.

Con este manejo de la crisis sanitaria, no se puede ser omisos. En el PRI seguiremos siendo críticos, alzando la voz, porque solo con la vacuna, daremos certidumbre a la población, para reiniciar la normalidad de nuestra vida. Está claro que sin estrategia y al no cumplir objetivos que el mismo Gobierno Federal plantea, se volverán a cambiar las fechas de vacunación, pero parece que se les olvida que están de por medio vidas de padres y madres, hermanos y hermanas, hijos e hijas, a las que no les está dando importancia.

Tampoco debemos olvidar, que desde que inició la actual administración del Gobierno Federal en el país hemos padecido escasez de vacunas y medicamentos que han afectado a miles de familias, que para poder solventar esos gastos han perdido su patrimonio por la incapacidad del Estado para proveerlas.

El sistema de salud enfrenta una situación difícil. En 2020 hubo un exceso de mortalidad, según el INEGI, miles de ellas, sí, atribuibles al Covid-19, pero también por otras enfermedades que se dejaron de atender.

No se han administrado las dosis que van incluidas en la Cartilla Nacional de Vacunación y coincido con el director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Michael Ryan, quien afirmó que es una tragedia que niños con cáncer mueren en México por falta de medicamentos.

Hoy miles de familias están batallando para acceder a una cama de hospital, y hacen largas filas para conseguir oxígeno y medicamentos.

México necesita un plan de vacunación con objetivos, con estrategias claras, eficiente y coordinado por los tres niveles de gobierno; no mentiras, ni engaños.