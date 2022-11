Opinión | 25 de noviembre, día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

1.- “…Él, que sale con el cuchillo, que me iba a matar y me dio mucho miedo y ya estaba que me iba a matar y como estaba el hermano me lo quitó y le quitó el cuchillo…”

2.- “… Dormíamos en el piso como perritos, éramos 9 hermanos y mi mamá se daba cuenta y no decía nada, yo le decía y ella decía que no era cierto, pero mi papá se emborrachaba y llegaba y nos pegaba a todos y luego se iba conmigo entonces mi papá me violaba a mí…”

3.- “… El vendió a una de sus hijas con un pelado, pago la cuenta con una de sus hijas y nada más que a ella la golpeaban y aquí llegó la muchacha…”

4.- “… El hombre le dice no sirves para nada, eres una inútil, sírveme de comer pero ya, es un hombre que venía del trabajo pero enojado, la niña está llorando por los gritos del padre igual que la mujer...”

5.- “…Yo digo porque yo lo viví. Cuando estaba pequeña y mi papá tomaba mucho y nos escondíamos arriba de unos árboles. Mi mamá se quedaba a esperar a mi papá y ya cuando se dormía nosotros regresábamos…”

6.- “…La señora está llorando y trae moretones y los niños está muy flaquitos porque no le da alimentación su padre, el hombre nunca la dejo de golpear…”

7.- “… Cuando mi papá llegaba y se estaba lavando las manos, ella ya debía de tener las tortillas listas y sino entonces se iba a donde estaba el caballo y sacaba la reata la mojaba y le daba sus buenos guamazos…

Las dolorosas frases que he citando, fueron externadas desde el anonimato por las propias mujeres de Aquismón registradas en el Programa Estratégico de Prevención y Atención Integral a la Violencia Contra las Mujeres en el Municipio de Aquismón, 2015.

Las he compartido, considerando que los testimonios de las mujeres Aquismonenses refieren cada uno de los tipos de violencia expresado con todo el dolor y la tristeza desde la mismidad de cada una de ellas. Testimonios que me estremecen y llevan a mi mente a recordar esos rostros llenos de angustia y desconsuelo de todas aquellas mujeres que acudieron en mi búsqueda a la presidencia municipal para pedir ayuda, para solicitar apoyo y hasta únicamente para ser escuchadas.

Este 25 de noviembre será fecha de conmemorar el día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Además de ser denominado el día naranja, el cual se considera como un reflejo del futuro brillante y optimista para que las mujeres y niñas vivan en espacios libres de violencia.

Es también un tiempo para tener presente, la imperiosa necesidad de no cesar en la lucha en contra de la violencia contra las mujeres. Es una necesidad urgente la de contrarrestar todas los tipos y modalidades de la violencia de género. Que abran la posibilidad de disminuir los alarmantes datos que las y los expertos refieren en términos de incidencia del mencionado problema de salud pública en nuestra Entidad. Lo cual ocurre en todo el país y también globalmente.

San Luis Potosí tiene todo para lograrlo. Cuenta con un marco jurídico, así como con acciones gubernamentales para su prevención, atención y sanción. Y en conjunto con la sociedad civil organizada y la academia lograr que el ejercicio de sus derechos a una vida libre de violencia sean una realidad.

Es necesario y urgente que las mujeres y las niñas no sean más víctimas de violencia que dañe su cuerpo y su mente y ponga en peligro su vida.

Es imprescindible sentar las bases para desnaturalizar y visibilizar la violencia contra las mujeres. Que nuestra Entidad sea un espacio seguro, pacífico y libre de violencia para todas las mujeres potosinas.

Alto a la violencia contra las mujeres!! Vivas las queremos !! Ni una mas !