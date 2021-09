Nuestras raíces

Podrán cortar las flores, pero no podrán detener la primavera, Pablo Neruda, así como no se detiene la primavera, así tampoco podemos negar el amor de lo que amamos, amamos a nuestro país y en este mes patrio, el amor a nuestro México es el fuego que nos alimenta pues los recuerdos están en la historia y en el alma, como aseveraría Neruda: Me gustas cuando callas porque estás como ausente, aunque mi México calla, no está ausente ya que sabe que lo que lo salva de la muerte, son los recuerdos y el amor, recuerdos contenidos en su historia y en el paso del tiempo. Vivimos en un país y en familias gobernadas por sabios y ciegos y estamos conscientes que cuando en una familia es el ciego el que guía, nunca podrá guiar correctamente, ya que dos ciegos caminando sin guía, se acercan al despeñadero y caerán los dos.

Como padres, si la congruencia no existe, nuestra guía será incorrecta y con pocos resultados, como dice el dicho: quien ve la paja en el ojo ajeno no podrá ver la viga en su propio ojo, en este tiempo hay que escuchar y ponernos en una actitud orante, México celebra el mes de la patria, mes que debe ser un mes de reflexiones, comprendiendo que el que quiera pasar de discípulo a maestro tiene que ver sus propios defectos antes de enfocarse en los defectos - presentes o pasados - del prójimo, la autocrítica es básica, ser autocritico da autoridad moral y solo quien la ejerce en primera persona puede llegar a ser un verdadero maestro para guiar a otros, quien se mira con honestidad, es capaz de revisar su vida para aceptar la crítica como corrección fraterna, convirtiéndose en un verdadero guía y maestro en la familia.

Un padre que carece de actitud autocrítica, jamás podrá ser guía de una familia, un gobernante sin capacidad autocritica, difícil le resultará guiar a su pueblo, los padres que solo critican a sus hijos por errores pasados limitan su crecimiento, estancándolos y estancándose sin ejercer una guía basada en el amor y sabiduría, demostrando que, asi como el ciego está incapacitado para guiar a otro ciego a causa de su ceguera, asi él, sin conocerse o conocer su entorno, hará caer a quienes guía en situaciones más graves, juzgar y no auto juzgarse es sinónimo de ceguera, una familia sin memoria histórica pierde su esencia, quien reniega de su pasado o lo borra, dejará parte de su historia familiar.

Somos mezcla de nuestros ancestros y resultado de lo que ellos nos heredaron, por eso, cuando negamos nuestra carga histórica, negamos nuestra existencia y realidad; si nos remontamos a las décadas del siglo XX observamos un movimiento de migración europea hacia nuestro país, aunada esta influencia con nuestras raíces indígenas e hispánicas nos han hecho lo que somos, como pueblo y familia.

Si formas parte de las huestes de divorciados o quienes enviudaron, sabes que una reacción momentánea es borrar las fotos con la pareja, sin embargo, cuando ves a tus hijos sabes que ahí estuvo la persona, como estuvieron los ancestros que nos han dado lo que somos y donde estamos, el pasado ahí está, lo importante no es borrarlo, es superarlo, aprender de él y seguir caminando para preparar un mejor futuro como lo hicieron nuestros padres y abuelos, hay personajes en nuestra historia familiar que son ejemplo y hay otros que poco nos agradaron, sin embargo, son parte de nuestra familia y nuestros genes, la familia como el país tiene pasajes históricos que nos engrandecen, yo, soy mexicana y tengo familia, me enorgullece pertenecer a mi país y a mi familia con todo y sus asegunes, tal vez por eso, no considero una actitud sana el quitar mi pasado, porque acorde a mis cánones es absurdo aceptar en la derrota de una persona la historia de todo un pueblo o familia, históricamente hay símbolos y esos símbolos podrán ser borrados, pero como la primavera, jamás desaparecen, los símbolos históricos no deben manipularse, ¿no seria mejor ser ciudadano del mundo portando nuestra cultura familiar y nacional?

Patria es una palabra que significa origen por eso Patria mía, de ti seré hasta que mi cuerpo se vuelva cenizas y mi corazón deje de existir y si hay otra vida, ahí seré México, agradezco sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx