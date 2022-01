Notas de antier, de ayer y de hoy

Para bien opinar el chiste es debemos de recular

SEGÚN LO DICHO antes, la toma de posesión del nuevo comité ejecutivo de la sección 26 del SNTE, efectuada en diciembre del año viejo, revistió características especiales pues no hubo pachanga de por medio ni tampoco se festiñó a los 54 secretarios restantes componentes también del mismo comité.

Las declaraciones públicas sólo señalaron que el nuevo secretario general pedía, sobre todo a las otras cuatro planillas contendientes, LA UNIDAD GREMIAL; el hecho de haber logrado sólo menos de la mitad de aceptación del magisterio potosino (según la votación) implica que la confianza no sea total. Sin embargo, El cargo es legal y no hay otro representante sindical seccional sino solamente JUAN CARLOS BÁRCENAS RAMÍREZ.

EN EL ANTERIOR concepto la sección 26 y sus 55 secretarías (según relación del nacional) aún no terminan de acomodarse pues en el edificio sede (Himno Nacional) NO CABEN separados porque no hay oficinas suficientes y además, al parecer, no todos los cargos son permanentes en función; lo cierto es que, hasta ahorita, Bárcenas NO HA DADO a conocer a todos los 54 secretarios nombrados, extraordinaria e inéditamente en congreso virtual y en el cual votaron 35 de 50 mil y de ello el comité en función logró menos de la mitad. En fin, Juan Carlos Bárcenas Martínez apenas está en cuadrando el funcionamiento seccional y con ello YA INCIDIÓ EN LA SEGE con el presunto cambio del Secretario de Educación.

A PROPÓSITO, HASTA la semana pasada en su final, viernes, aún no se efectuaba el presunto enroque entre el Seer y la Sege pues Cedillo al parecer se topó con la no muy buena aceptación sindical ni de la 26 ni de la 52. Lo cierto es que en la Sege se presenta un desbarajuste con el presunto cambio del Secretario ya que con los cambios que Ernesto Jesús Barajas Abrego efectuó durante “su corta gestión” pueden y van a ser modificados provocando con ello también movimientos departamentales si es que al nuevo titular (sea quien sea) se le antoja. Digo.

PUES DE PRONTO y vaya de nuez, la Sep federal también tiembla al compás político sindical; el Comité ejecutivo Nacional del SNTE no acepta ya el mando de Delfina por aquello de la mancha (o manchota) que la dejó marcada desde su gestión como delegada de Texcoco; el comité nacional, que próximamente será cambiado, implica en su función actual una controversia entre él y la Sep federal por el entredicho de honradez que se carga Delfina y el operar de ella dentro del gremio magisterial; total que ni uno (SNTE) tiene ya confianza porque ya se le pasó el tiempo, ni lo otro (la SEP federal) porque Delfina metió las patas. Vaya relajito.

Y SI LA vacunación controla la asistencia presencial a clases, “una semana más de virtualidad” es necesaria (se rumora que será hasta marzo) para esperar los efectos de la que se está aplicando a los jóvenes. Si Barajas Abrego (aún) como jefe de la Sege y del Seer aceptó la prórroga de virtualización a clases, esto implica también lo igual con las secciones sindicales quienes están de plácemes por la protección a los docentes. La vacunación a maestros aún no se termina, hay muchos rezagados y el proceso de reanudación presencial NO SE HARÁ hasta lo total.

OTRAS NOTAS.- ¿Compareció siempre la dupla Sege-Seer ante el congreso del Estado?, ¿cómo le fue?… El libro “México Grandeza y Diversidad sigue entregándose a las escuelas. ¿Quiere conocerlo? acuda a la CELTGS-Sege… 11,300 colecciones de la Biblioteca Centenaria están siendo repartidas a las bibliotecas públicas.- También están en la Sege… Las escuelas “son lugares seguros, no son centros de contagio”, UNICEF-ONU-Salud… La Sege tiene en su departamento jurídico demandas laborales (casi siempre las pierde)… Barajas Abrego espera su cambio esta semana; los que él nombró tiemblan… 1000 millones de alumnos en América Latina (México) NO VOLVERÁN A LAS AULAS, UNESCO-ONU… En San Luis el periodo de preinscripciones en este mes ESPERA REDUCCIÓN en su recepción… La quincena pagada hoy llega con bono inicial… Corto fue el anuncio de cambio de Secretario de Educación; SNTE interviene.

ANEXO ÚNICO.- PARECE ser que en la 26 y 52 no aceptan al presunto nuevo. Punto.