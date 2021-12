Notas cortas de mis tarjetas largas

Tanto va el cántaro al agua hasta que le parten la jefa (voz populi y yo).

ANTES DE ENTRAR al meollo, permítaseme una cita histórica especialmente dedicada a Soledad: “LA ESPADA tiene puño de oro y es un hermoso sable DAMASQUINO de caballería. La vaina es de plata sólida, ricamente dorada, ornamentada con cinceladuras exquisitas. La caja que la contiene es digna de su contenido, es hecha de nogal francés y abrazada con fajas bien doradas. LA ESPADA tiene la inscripción siguiente en español: “los residentes norteamericanos en el estado de Sonora, apreciando debidamente el éxito brillante obtenido por las armas mexicanas, peleando con los indios bárbaros, tiene el honor de ofrecer este presente al digno Coronel LORENZO GARCÍA, jefe de los soldados vencedores en Arroyo de los Alisos en abril 29 de 1882” (sic. Diario La Patria y Diario El Criterio Público 1895).

ENTREMOS DE LLENO.- ¿Cómo es posible que a estas alturas del partido están resultando las tranzas del pasado?, ¿de qué sirvió el proceso de entrega antes del inicio?, ¿que van a hacerle a los corruptos?.- No se muerdan la lengua porque honrado honrado, no, pos así… Atención para las medallas magisteriales 2022, la convocatoria sigue vigente en la Sege… “Siete Estados firmaron convenio de pago por adeudo al ISSSTE, ¿estará San Luis entre ellos?… No hay programas nuevos, los libros de texto de secundaria tienen los mismos contenidos 2011-16… Y los guardias de Corps del gobernador y sus congéneres y adláteres ¿cuánto están ganando?… El Instituto de Profesionalización del Magisterio Potosino tiene ¡siete! finalidades pero está sin cabeza; Vito no asume todavía… DESAPARECIÓ ESCALAFÓN del espectro sindical; la convocatoria para la renovación de la sección 26 no lo contempla… Letras de oro (pintadas) en el Senado: 2021 Año del Centenario de la Creación de la Secretaría de Educación Pública (muro de honor)… En la Sege se editó una Cartilla Moral, puede pedirla a la CELTGS… Fuera de presupuesto 2022 “programa para indígenas, programa para migrantes, ídem tiempo completo, ídem convivencia y otros más educativos”…

Y SIGUEN LAS cortas.- Delfina Gómez Álvarez arrancó el programa Nacional de Alfabetización; ¿habrá bandera blanca?… Al fin de que nadie, dijo nadie, abandonen las aulas en educación básica... se reparten en el presente ciclo escolar TREINTA MIL MILLONES de pesos en becas de Bienestar, ¿ya le llegó algo?… Mi próximo libro Currículum Anecdótico… A CIEN años de la Sep, en el país existen 246 mil 184 escuelas de educación básica con 33 millones 415 mil 994 alumnos y una asistencia global presencial que llega al 91%… Buen festejo… Aún a San Luis no llega la colección 21 para el 21; se me hace que… ¡Aguas colegios particulares, la Norma Proy-Nom 237 SE 2020 si se aplicará, hay que ampararse… Las tres alegres comadres: Delfina Gómez Álvarez, Sep federal, Adela Piña Bernal (USICAM) y la chica CONALITEG; se entienden y comparten a la perfección… Y el presupuesto 2022 ¿que pasó? ¡el ganso se lo tragó!… Barajas Abrego recibe orden: 6 (seis) de calificación… Educación Financiera en los próximos libros de texto gratuito… Puebla no recibe a la SEP, Delfina rechaza la ubicación que le dan… María del Rayo Núñez sigue de titular de la Coordinación General del Servicio Profesional Docente… Estaría bueno organizar una magna conferencia sobre el NEOLIBERALISMO, así podríamos entender porque el que le dije lo ataca tan ferozmente, no hay que olvidar que tiene ombligo priísta….

ANEXO UNO.- Siguen acomodándose nuevos funcionarios educativos (Sege y Seer).

ANEXO DOS.- ¡Qué bien se vio de charro!, ¿de quién era el caballo?

ANEXO TRES.- Gracias por las placas a nombre de la aristocracia con coches de 500.