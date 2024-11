Nombres, nombres y… nombres / PepsiCo 10 años de reformular y por más, SEP nulo golpe, avante pese a todo y 2024- 2025 difíciles

Cuando hablamos de empresas de consumo, la más grande en EU y segunda aquí después de Nestlé, es PepsiCo asociada a unas 40 marcas y más de mil presentaciones.

Con operaciones en 200 países y una facturación de 95,000 mdd es encabezada por Ramón Laguarta. Si bien su origen en Delaware data de 1919 fue en 1965 cuando surgió como tal al fusionar a Frito-Lay.

Llegó a ser dueña de restaurantes como Pizza Hut o CPK, pero pronto comprendió que no era lo suyo. De ahí se embarcó en cantidad de adquisiciones: Quaker, Gatorade y en México Gamesa del desaparecido Alberto Santos de Hoyos, hoy punta de lanza global en galletas.

Como otras firmas de alcance masivo batalló en la pandemia, aunque luego hasta 2023 se benefició de un rebote.

Para la firma de alimentos que lleva Roberto Martínez y de bebidas conducida por Roberto Olea el 2024 no ha resultado fácil. Con 115 años aquí, la difícil coyuntura no la disuade, máxime su visión global. De hecho Santiago Ibarra cabeza de Asuntos Corporativos visualiza con Claudia Sheinbaum un equipo con “disposición de escuchar”.

Tampoco las medidas de la SEP de Mario Delgado contra la comida “chatarra” en escuelas le quitan el sueño. Hace años no las atiende, y lo que llega ahí es vía mayoristas. Lo que hay que cuidar son las cooperativas que tienen en la comida un sustento para sus gastos operativos.

Para PepsiCo, Mexico es su segundo mercado más grande tras EU, pero además con un potencial enorme en alimentos con Sabritas, Gamesa, Mafer, Quaker y Sonric’s. Con 90,000 empleados opera con 65 plantas y una logística que se combina con refrescos, vía GEPP de Juan Gallardo Thurlow y Lorenzo Mendoza, su único embotellador para Pepsi, Mirinda, Seven UP, Lipton o Epura.

Si bien hay un arraigado sentimiento vs frituras y refrescos, la multinacional lleva 10 años de reformular sus productos: no azúcar y 60% menos sodio y grasas saturadas. Ibarra señala además que no se ha terminado.

El 2025 no se visualiza fácil y estima que al menos la primera mitad será complicada. Habrá que duplicar el esfuerzo en las 800,000 “tienditas” que atiende, de conveniencia, descuento, autoservicios y mayoristas.

Como quiera un consorcio muy arraigado.

A PASO DE TORTUGA PLANTA EN VERACRUZ DE CONSTELLATION

Aunque Constellations Brand asegura que la edificación de su planta en Veracruz va viento en popa, le adelanto que el proceso ha resultado más tortuoso de lo previsto tras la cancelación de Mexicali por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Todavía no hay una fecha para iniciar. Además, la ubicación para un proyecto que significará 1,300 mdd ni siquiera fue la idónea. La firma representada por Bernardo Martínez cubre la demanda en EU de los productos de Modelo que dirige Daniel Cocenzo desde Nava en Coahuila y Ciudad Obregón en Sonora, ya que por ley cada cerveza debe ser manufacturada en el país.

SUBE MORA EN VIVIENDA: MULTIVA 75.5%, MONEX 66% Y KAPITAL 46%

En la segunda mitad del año el crédito de la banca ha perdido fuerza. La ABM de Julio Carranza reconoció que la tendencia será más palpable en el 1T del 2025. Por lo pronto a septiembre la cartera se movió más lento. Le platicaba la alta morosidad en consumo en algunos bancos. También hay casos preocupantes en vivienda. Multiva de Olegario Vázquez Aldir trae un índice de 75.5%, Monex de Adolfo Lagos 66% y Kapital de René Saúl 46%.

CAE INDICADOR IMEF DE OCTUBRE Y MANUFACTURAS SE CONTRAEN

No hay duda, el cierre del año será difícil. El IMEF de José Domingo Figueroa dio a conocer el viernes su Indicador Manufacturero y No manufacturero a octubre, ambos con una evidente pérdida de dinamismo. El primero disminuyó 1.7 puntos y se situó en 47.1 unidades y el segundo 0.4% para ubicarse en 49.2. Rubro en contracción.