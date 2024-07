Nombres, nombres y... nombres / Eli Lilly par de innovaciones por año, estudios clínicos filón con nearshoring y a doble dígito

Se espera que una prioridad con Claudia Sheinbaum sea el ámbito de salud dados los grandes rezagos. Urge aumentar su presupuesto. Hoy sólo se destina el 3% del PIB, lejos del 9% de la OCDE.

De ahí los retos en temas como diabetes, obesidad, cáncer de mama o artritis reumatoide en donde la farmacéutica Eli Lilly, con 81 años en México, alza la mano.

En obesidad 7 de cada 10 mexicanos tiene sobrepeso y en las evaluaciones de diabetes 70% de los pacientes está fuera de control. Hay también gran rezago en la detección de cáncer de mama. Vaya somos líderes en orfandad por esa enfermedad.

En esos temas la estadounidense sabe lo que dice. Fundada por el coronel Eli Lilly tiene 148 años. Con sede en Indianápolis, la multinacional con presencia en 50 países es comandada por David Ricks. Tiene ventas por 40,000 mdd. Es una de las “top 10” del orbe, pero la más valiosa por su capitalización.

Es encabezada por Karla Alcázar con 17 años en la firma y dos en el timón de México. Antes llevó las riendas de Brasil. Es la primera mujer en ocupar aquí y en el país sudamericano esa posición.

Eli Lilly México no ha dejado de crecer. Trae un crecimiento de entre el 12% y 15% en los últimos años, el doble de la industria. Y es que en su caso la innovación va por delante. Invierte 27% de los ingresos, unos 9,300 mdd. En esa línea trae un promedio de un par de lanzamientos por año.

Recién colocó un medicamento para tratar la demencia por el Alzheimer, otro para cáncer de mama en etapa temprana y varios inmunológicos para artritis reumatoide, dermatitis atípica, psoriasis y alopecia areata. La diabetes, es parte de su DNA explica Alcázar, ya que la farmacéutica se mantiene en la punta de la tecnología.

La meta de la ejecutiva es mantener la relevancia de México. Ya somos su décimo mercado y el número dos de AL, no lejos de Brasil. La también vicepresidenta de AMIIF muestra entusiasmo por el nombramiento de David Kershenobich en Salud y porque con Sheinbaum parece que serán prioridad.

No gustan del todo algunas reformas como la judicial, pero hace ver que eso no cambiará su énfasis por el país. De hechoEli Lilly vaya que aprovecha a México con estudios clínicos. Son el No 1° o 2° con 70 investigaciones. De facto con el “nearshoring” se podría avanzar más, pero falta ver la revisión del T-MEC, en donde el país tiene muchos elementos por cumplir y que seguramente se evaluarán. Como quiera total compromiso.

SHEINBAUM APRETÓN, SACRIFICADOS Y BANCOS OTRA VEZ





Ayer tras reunirse con Rogelio Ramírez de la O para el presupuesto 2025, Claudia Sheinbaum habló de bajar el déficit del PIB incluso al 3%, lo que implicará un fuerte apretón y limitado margen, máxime los nuevos programas sociales. Es claro que muchos rubros serán sacrificados, salvo que vengan nuevos impuestos. Se insiste en el gravamen a los bancos, secreto a voces del que nadie quiere hablar.

CIERRE DE B2C DE REDPACK APOYA GANANCIAS DE TRAXIÓN





Recién reportó la firma de transporte Traxión de Aby Lijtszain. Aumento del 23% en ingresos en el 2T y ganancias con un salto del 98%. Y es que frente al aumento de costos hubo un fuerte apretón al gasto. Tema a resaltar la revisión de Redpack, su división de mensajería. Se optó por reducir la operación B2C, dada la disrupción de precios en ese mercado, en pro de la rentabilidad.

MANTENDRA INFLACIÓN PRESIÓN Y A NIVEL DE MAYO DEL 2023





Los expertos estiman que la inflación en la primera quincena de julio, que hoy dará a conocer INEGI de Graciela Márquez se situará sobre 5.4%, o sea retroceso a mayo del 2023. Otra vez presión de los productos agropecuarios. Aún así el componente subyacente andará en 4.0%. Veremos si Banxico de Victoria Rodríguez se anima a ajustar las tasas en agosto.