Nombres, nombres y... nombres / Bankaool por 2 millones de clientes en 2026, pronto más capital, y atisba banco en EU para mover remesas

Cuando 6 bancos, que son BBVA de Eduardo Osuna, Banorte de Marcos Ramírez, Santander de Felipe García, Banamex de Manuel Romo, Scotiabank de Adrián Otero e Inbursa de Carlos Slim aglutinan 81% del financiamiento, complicado hablar de inclusión financiera, máxime que la base de la pirámide no es su foco.

Con la tecnología han aparecido nuevos actores justo para atender esas necesidades. Muchos buscan un banco: Nu de Iván Canales, Konfío de David Arana, Mercado Pago de Pedro Rivas, Finsus de Carlos Marmolejo.

Otros llegaron vía la adquisición de bancos emproblemados como Ualá de Andrés Rodríguez con ABC, Kapital de René Saúl con Autofin y Omni liderado por Moisés Chaves que adquirió Bankaool.

Dicho banco que era manejado por la Unión de Crédito Progreso de Chihuahua no estaba en la mejor circunstancia. Se ha tenido que batallar. Recién Moody’s le otorgó como Fitch una calificación BBB+.

Bankaool que es dirigido por Juan Antonio Pérez Simón financiero de 49 años ex HSBC, ex Telmex, ex Banorte se muestra optimista del camino andado con un modelo digital. Ya se inyectaron 300 mdp, y vendría un tanto más.

Se cuenta con 69,200 usuarios, activos por 12,000 mdp, cartera por 8,500 mdp y depósitos por 3,500 mdp. No hay rendimientos “mágicos” y su IMOR es del 2.57%.

Su clientela con tarjeta de débito tiene a su disposición la red más grande de ATM’S del país, dado que lo que les cobran de comisión se les reembolsa. Pronto habrá tarjeta de crédito.

Su foco son créditos de nómina y personales, así como capital de trabajo para pymes, básicamente clientes agrícolas por la raíz del banco fundado por Francisco Meré. Vaya se trató de adquirir la cartera de la FND, con quien tenían líneas de crédito. Ahora mismo se busca sustituirlas con FIRA de Alan Elizondo.

Con 900 empleados y una red de 23 sucursales, el grueso en Chihuahua, está en la mira la apertura de otras 10 en urbes como Monterrey, Guadalajara, Ciudad Juárez y Veracruz. Ya operan en CDMX.

Amén de eventualmente realizar una IPO en EU, se buscará comprar un banco en dicho país con la intención de manejar remesas máxime su fortaleza digital. En su plan está llegar a 2 millones de clientes para 2026.

Así que Bankaool muy en serio.

CRECE PRESIÓN A CONTRATOS COLECTIVOS Y POR LAS NUBES EN 2025

Los últimos cambios a las condiciones laborales pegan fuerte a las pymes y amortiguarlos, incluido el nuevo aumento del 12% al salario mínimo, será un desafío e invitación a la informalidad. De por si falta la propuesta de aumentar aguinaldos y la jornada de 40 horas. Las grandes firmas tienen margen, pero ya hay una enorme presión para los contratos colectivos. Este año los incrementos rubricados con aval de la STPS de Marath Bolaños promediaron un 8% y para 2025 los convenios andarían hasta en dos dígitos. De ese tamaño.

SECUELA POR SUPERAMA Y ABRE AYER CITY MARKET EN LILAS

En Wal-Mart de Ignacio Caride hay un amargo sentimiento con la decisión que se tomó de cancelar la marca “Superama”. Se perdieron añejos clientes y plazas muy reputadas como el Centro Comercial Lilas. Ahí ya no se les renovó el arrendamiento porque sus flujos cayeron. El que aprovechó fue La Comer de Alejando González Zabalegui. Ayer abrió ahí su formato City Market. Invirtió 400 mdp. Ya opera en esa zona un Fresko muy posicionado. La Comer tiene 89 tiendas.

GARCÍA SUSTITUYE A ZAMORA EN AME Y 37,500 MW INSTALADAS

Con 39 empresas ligadas al rubro eléctrico, tan vapuleado con AMLO, la AME se ha convertido en una agrupación nodal. Significa 37,500 MW de capacidad instalada. Hubo cambio de estafeta: Abraham Zamora de enorme compromiso, fue sustituido por Adalberto García timón de AES. Estará hasta 2026. Como vicepresidente quedó Narcís de Carreras de Valia Energía.