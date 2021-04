Rosita no me desaires la gente lo va a notar. Pues que digan lo que quieran Contigo no he de bailar y nosotros tampoco, ya que en junio 6 del 2021 los mexicanos patriotas, no patrioteros, dejaremos de bailar con las morenas rositas y sus aliados, para retomar a la patria de tanta barbaridad

Qué por qué? porque los morenos han contribuido a acelerar la inflación en el país, a burlarse de la constitución pasándosela por el arco del triunfo al modificar la reforma al Poder judicial ampliando el mandato del actual ministro presidente de la Corte, Zaldívar quien, por supuesto, contento debe estar por dos años más de privilegios. aunque aún hay la esperanza de que sus compañeros ministros la paren por anticonstitucional ¿Por qué no votar por ellos? porque el empleo formal sigue cayendo y cada día hay más desempleados, porque la gasolina sube y sigue subiendo, porque la pandemia repunta en el país por el manejo que se le dio aunado al desorden existente en la aplicación de vacunas para atenuar sus estragos, porque a nivel internacional nos vimos pésimamente mal al hablar nuestro presidente desde su mañanera, en una Cumbre Mundial de Lideres sobre Cambios Climáticos, mostrando que el mundo lo tiene sin cuidado, cacareando el hallazgo de yacimientos petrolíferos en México, desdeñando la importancia de la energía limpia frente al mundo, enfocándose en las bondades de su no probado programa: Sembrando Vida, ignorado por Joe Biden, presidente de los Estados Unidos quien decidió hacer una salida ´momentánea, cuya notoria ausencia llevó mensaje no velado, como nuestro presidente ama a Juárez, seguramente piensa que esto, le hace lo que el aire a Juárez.

¿Por qué no votar por Morena? Porque la violencia de género crece y sin el menor decoro se propone a violadores como candidatos para curules y gobernaturas. Por eso y mucho más, desairemos este seis de junio a los partidos satélites de Morena y a Morena misma para recuperar y reconformar nuestro país, pues, de no ser asi, como diría el Chapulín Colorado, ahora, ¿quién podrá salvarnos? Nadie, ni yendo a bailar a Chalma o al Santo Niño de Atocha veremos la luz al final del camino. Esto me recuerda que no es la vida la que nos quita, somos nosotros quienes por no evaluar nuestras decisiones y sus resultados tenemos resultados mediocres y negativos; el mexicano no entiende que de la cuna a la tumba todo es aprendizaje, parece no aprender el arte del análisis para medir consecuencias de sus actos y decisiones, aunque, no todo está podrido en el país, éste, se va al abismo por los dogmas y caprichos de una autoridad en total desgobierno mientras el resto de los ciudadanos viven en una montaña rusa por la sumisión lacayuna de los poderes, especialmente el legislativo. Convencida que no pasa por la mente del presidente que el paso por esta tierra es muy corto para vivirlo y muy largo cuando permitimos que el camino se entorpezca o la noche se alargue, nos maravilla la capacidad de evasión que tiene al no observar y analizar que lo que se cocina desde las esferas de poder y gobierno, ya no reflejan al candidato de las masas con un discurso empático con el sufrimiento de los mexicanos, quienes hartos del poder y desaciertos observan a un presidente indolente, poco empático con su dolor exacerbado por la pandemia, cansado, lleno de incoherencias e incongruencias en las mañaneras. El rey olvida que el bien está en la mayoría, en esa mayoría silenciosa que empieza a percibir que podemos pasar el resto de nuestra existencia llorando, por lo que en este momento de elecciones las consecuencias de nuestro voto son cruciales. Cuando los ojos no sirven para ver, es porque la mente no quiere ver y cuando los oídos no saben escuchar, permiten que el rumor ensordecedor provocado por el silencio de una mayoría molesta se torne en rumor de coraje e impotencia, hoy, escribo para los valientes que en su amor a la Patria deciden no aceptar más desdenes o desaires de la autoridad, personas decididas a construir regresando el país al civismo que lleva honor por nombre y la ética como bastión, salgamos a votar para mejorar, mientras yo agradezco sus comentarios en:

Mail:

angeldesofia@yahoo.com.mx