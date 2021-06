No hay planes hasta el 22

Cualquier proyecto anhelado por el nuevo será cambiado.

ASÍ ES Y así será pero hay que tomar en cuenta que faltan seis meses y medio para que termine el 2021 y que esté ya estaba planeado desde antes de que sucediera lo que sucedió; si los hados no cambian, todo proyecto, plan o estrategia en manos y garras nuevas solo será aplicable hasta el 2022. Así es que por lo pronto hay que aguantarse las ganas de comenzar a tentalear. Y en donde si ajustan las actividades es en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado “obedeciendo” las instrucciones del Comité del Trabajo para la Reanudación de Actividades Presenciales del Gobierno del Estado. Este organismo temporal puntualiza: 1.- Solo el 50% del personal reanuda. 2.- Serán los jefes de departamento quienes digan los que regresan. 3.- Excepto los de “salud descontrolada” o que presenten sintomatología adversa. 4.- Podrán seguir con actividades en casa bajo el mismo horario quienes no asistan. 5.- SE REACTIVAN los “sistemas de control de asistencia” (checar) obligatorio. 6.- El personal regresará en las MISMAS CONDICIONES LABORALES que tenia al comenzar la pandemia (es decir, con los mismos cargos y desempeño). 7.- Se ajustarán a los protocolos de sanitización vigentes: gel, temperatura, tapete, etc. Consulta: Periódico Oficial lunes31 de Mayo. Punto.

ANTES DE CONTINUAR.- Vaya un sentido pésame a los familiares del amado hermano EVERARDO SALAICES GUILLEN Gran Past Master de la Gran Logia “El Potosí”. Su trayectoria queda agregada a la historia del Gran Archivo. Nos vemos después paisano.

ABRIL DEL 96 queda en manos de la Secretaria de Educación Ana María Aceves Estrada el Proyecto General para la creación de la Comisión Estatal para la elaboración de los libros de texto de secundaria. El Gobierno del Estado recibe de la Federación el inicio de apoyo de textos solamente para las zonas marginadas que no cubren ni la mitad de la población escolar; se aprueba el dotar al cien por ciento en los tres grados y para ello se integra el Equipo Técnico con maestros especialistas de asignatura. Los departamentos de secundaria técnicas y generales aportan el personal necesario.

MAYO DEL 96 José Luis Posos Tenorio, Urbano Araiza (español); Norberto Soto, Esther Velarde, Concepcion Gaytán (civismo); Ricardo Macías Salinas, Cecilia Canizales (historia), Laura Rodríguez Ramos, Irma RoqueMuñoz (geografía); Gerardo Juárez Garcia, Esteban Centeno Noriega (biología); Rebeca. Villa Nava, María de Jesús Medina Ramírez (física-química); Constantina Hernández, Miranda, Diana Zamora Montes. A la lista inicial se agregarían después otros maestros con cuyas aportaciones se crearon los primeros textos para los tres grados. Inicialmente se crean las llamadas Guías Didácticas en cuyo proceso grafico interfiere el notable acuarelista y muralista Vicente Guerrero.

JUNIO-JULIO-AGOSTO el proceso de elaboración de textos para los tres grados y para el cien por ciento del alumnado de secundaria en el estado, sigue su marcha y en septiembre se recorren las sedes regionales para efectuar reuniones con presidentes de academia y maestros de asignatura a fin de presentarles las Guías Pedagógicas y textos en cuestión. El viaje de recorrido especial con el equipo técnico dio los resultados óptimos al ser aceptado el proyecto y acrecentado con las aportaciones regionales. Con la colaboración orientadora de las más importantes editoriales del país, la Comisión Técnica para la Elaboración de Libros de Texto de Secundaria enriqueció la producción y para octubre ya tenía listo los libros. Trillas, Patria, Santillana, Limusa, Castillo y Prentice se convirtieron en cofundadores de la hoy CELTGS-Sege. San Luis se convierte en el primer estado de la republica en dotar el cien por ciento de textos de secundaria al cien por ciento del alumnado. Ese fue el comienzo en 1996, 25 años ya.