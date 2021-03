Multicosas Multifacéticas

No queremos ni concesiones al margen de los votos ni votos al margen de la ley.

PERMÍTASEME INICIAR ESTA columna bajo el sempiterno recuerdo de quien fuera el paladín truncado de la lucha por la democracia. En su tiempo y espacio, en el número 99 LA GUADAÑA rindió homenaje a quien impulsó la voz del pueblo para gritar ¡justicia! Y dijo: “México no quiere aventuras políticas… México quiere democracia pero rechaza su perversión: la demagogia. Veo en México de maestras y maestros, de universitarios, de investigadores que reclaman el reconocimiento a su vida profesional… Veo un México con hambre y sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por el abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. ES LA HORA DE LOS HECHOS, ES LA HORA DE LA NACIÓN”. Las palabras cayeron como fuego, Colosio cayó como la luz. (Fuente: folleto PRI-San Luis-1994).





MULTICOSAS.- ¿Ya se inscribieron para el estímulo por antigüedad? La SEGE tiene abierta su convocatoria al www.seslp.gob.mx. Hay buenas cantidades de morralla por años de servicio… ¿Conoce usted el juramento de los Caballeros de Colón? ¿Conoce usted el juramento de los masones?… En diciembre de 1912 apareció en San Luis un llamado “Reglamento de Campanas” emitido por el Ayuntamiento de San Luis bajo el régimen del doctor Arturo Méndez como presidente municipal. En dicho reglamento se ordenaba: “las campanas sólo podrán tocarse entre las 6 A.M. y las 6 P.M., cada llamada durará un minuto con toques que no pasarán de 12 por llamada; para repiques el presidente municipal podrá o no dar permiso”. ¿Curioso eehh? pero las llamadas siguen conforme a ese reglamento. ¿Curioso eehh?, pero el presidente municipal que lo impuso fue dirigente de la Gran Logia “Potosí”.





EN EL 2018 se realizó en México el III Congreso Internacional de Sobredotación Intelectual (sic) en el que se dio a conocer la existencia de 8 mil niños superdotados en el país, de ellos San Luis tenía cerca de mil. ¿Donde están?, ¿que les pasó?, ¿fuga de cerebros?... Decenas, decenas por no decir con centenas de empleados de gobierno aprovechan los días de “sana distancia” y se consiguen otros trabajos remunerados ocupando el horario oficial. Válido cuando hay recorte salarial, pero están ganando sueldo normal… En julio próximo culmina el ciclo escolar 20-21 y con ello el cierre de las escuelas y la enseñanza “a distancia” bajo el programa “aprende en casa”. El retorno al ciclo 21-22 se esperan las clases presenciales; de nosotros depende el reculeo de color. ¡Cuidémonos!… Se calcula que más de 5 millones de alumnos se perdieron, no se detectan en los registros de asistencia ni los detectan los maestros. No hay evaluación de sus trabajos a distancia luego entonces no entrarán en el 21-22… Jorge Luis González Rendón, masón de alta enjundia pugna por la rectitud de la orden en La Gran Logia “El Potosí”. Hay nueva dirigencia que, impugnada y todo, deberá de ajustar su actuación bajo los cánones de la Constitución Masónica ya casi bicentenaria… Delfina Gómez Álvarez del Campo sigue el mismo derrotero de su antecesor y dice que el regreso a clases presenciales será poco a poco (sic).





DE ACTUALIDAD.- EL SNTE a nivel seccional legal (sin emisarios especiales) está de acuerdo con la Sege y su titular bajo acuerdo de NO VUELTA A CLASES presenciales hasta que no vacunen a los maestros. Eso de clases relámpago en colegios particulares son bajo el entorno económico (colegiaturas); la gran mayoría de padres de familia no quiere regreso hasta estar en color verde pero no político ecologista… 10,995 alumnos en primero, 10,985 en segundo y 10,757 en primero, es el universo de alumnos en escuelas técnicas oficiales en el estado. Total: 32,737… En consensos generales se establece que siete de cada 10 estudiantes dice que durante mucho tiempo de la pandemia ni estudiaron ni hicieron tareas y casi todos ellos “han tenido peleas y dificultades familiares”.





DE LA GRAN Logia de Estado Soberana E Independiente “El Potosí”: cambio de funcionarios por enroque interno.





Anexo único.- Se pagó el mes completo por aquello de vacaciones. Con bono. Punto.