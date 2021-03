Busco el día en que la mujer sea valorada no por su belleza física ni por su inteligencia, sino por el hecho de ser mujer, por el contenido de su carácter, por sus acciones y su actuación ante los demás, por saber a dónde va y no guardar silencio, busco eso, porque sé, que ella es una chica normal con ilusiones, que ama la poesía y tal vez nunca soñó con un príncipe azul o un castillo, es fresca e ingenua, cree en la palabra de cualquiera y podría ser perfecta, pero olvida ser ella.

Es un volcán de energía en plena erupción, emocionada con un nuevo amor desconocido en su pasado familiar ella se entrega sin saber que en medio del volcán de emociones, la realidad vivida por su pareja es muy diferente a la suya, asi, un día, el huracán se torna en tsunami y aparece la obscuridad que no termina con el silencio y crea mas obscuridad, porque odio, desconfianza y complejos adquiridos en un pasado solo terminan con amor que se conjuga en primera persona, amor que no abre la puerta a la violencia y menos al silencio, nuestras vidas terminan con el silencio, esta sociedad se acostumbró a vivir en el silencio con mujeres violentadas, la violencia es cotidiana en todos niveles ignorando que la mujer es fuerte y llena de luz, por eso, no me ocupa el grito de las violentadas, me ocupa que quienes denuncian no son escuchadas, me ocupa una sociedad que entiende la injusticia como cotidianidad ignorando que la violencia es una amenaza y la injusticia termina la justicia de cualquiera, me ocupa que se festeje a la mujer dos días al año: me ocupan aquellos que públicamente han sido denunciados como depredadores de la mujer y son festejados y apoyados por nuestras autoridades y a gritos sordos, se premia al depredador y no a la mujer, me ocupa que las posturas de una mayoría sean ignoradas y la perversidad de quienes hacen daño se festeje ante posturas del machismo dominante.

Me ocupa el tamaño del miedo que este lunes se tiene a las mujeres al ver un Palacio Nacional totalmente blindado ante una manifestación de las mismas, ignorando que si a la mujer se le escucha y atiende, la mujer sabe ser calma, paz y ternura. MUJER llénate de ilusiones e ideas, no dejes de soñar, sé volcán descontrolado de pasión y entrega, sé huracán para cambiar tu entorno, sé patriota y vota, sé maestra, doctora, empleada, ministra, da y exige, sé ama de casa, hija, hermana, madre y amante, educa con el ejemplo y predica con la virtud de la honestidad, enseña que la ternura y el amor acompañan a la voluntad para alcanzar lo que te propones, ten entrega y decisión para lograr lo que quieres, demuestra que este país cambia cada segundo por ti, ya que un segundo, es una eternidad cuando se calla. Actúa, que tu presencia se note en tu voz, en tu mirada, en tus acciones, que a cada paso que das se vea tu seguridad, ambición, coraje e inteligencia, se amable y apasionada, defiende lo que tienes, cuida tu país y este junio, ejerce el voto. MUJER, créate, defínete y sé causa, no consecuencia, mientras usted se convierte en causa efecto espero sus comentarios.

