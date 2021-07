Muerto el rey ¡Viva el rey!

El período que va de la elección a la toma de protesta del elegido se convierte en un espectáculo divertido e interesante para un amplio sector de población que vive de varias maneras vinculadas a las acciones de gobierno.

Lo mismo interpretaciones personales sobre dichos del elegido, desde características del pensamiento del nuevo mandatario a partir de sus expresiones, sus primeros diseños del equipo que le acompañará a partir del día de su toma de posesión, hasta la aventura que se corren quienes aseguran conocer los tonos y pormenores del carácter que tendrá el nuevo gobierno ante las realidades del estado.

Este lapso permite a los políticos aventurar sofisticadas suposiciones de lo que sucederá a partir del 26 de septiembre de este año, teniendo como base la personalidad de los colaboradores elegidos por el nuevo mandatario. La diversión del espectáculo alcanza todos los tamaños. Uno puede encontrar afirmaciones en el sentido de que el gobernador entrante se colocaría en automático en el cuadro de ciudadanos mexicanos con posibilidades de postular su candidatura a la presidencia de la república dentro de tres años. Nada mejor que soñar despiertos, pero nada más divertido que hacerlo circular en un ambiente propicio para la especulación.

Lo que sucede en San Luis Potosí es parecido a lo que ocurre en el resto del país. Son los políticos o quienes permanecen atentos a la política, quienes arman el juego y hacen sus apuestas. No existe ninguna forma de superar ese chacoteo entre aficionados o profesionales de la cosa política porque la etapa en curso sirve para desahogar inconformidades, acercarse al renovado escenario de la administración entrante y puede haber de todo, incluso advertencias atemorizantes para quienes comienzan a limpiar el escritorio porque se irán en varias semanas más.

Formalmente la entrega recepción del gobierno tiene lugar con la participación de equipos similares autorizados por los mandatarios saliente y entrante y será hasta que se satisfagan plenamente las condiciones de entregar y aceptar sin inconformidades de las partes cuando todo quede listo para el cambio. Pero de esto casi no se habla en este momento. El espectáculo se ilumina desde un punto diferente a la materia oficial del cambio.

El listado de posibles nombramientos no forma parte de ningún acto de entrega recepción. Es decir, el equipo de colaboradores dispone de un segundo tiempo en este proceso para enterarse de lo que se hará responsable. Ese segundo periodo va de septiembre a diciembre de este año en que la tarea gubernamental continúa con la misma dinámica que llevó en la primera parte del 2021, habida cuenta que el presupuesto no se modifica ni se amplía.

Pero mientras el nuevo equipo conoce y se ambienta, el espectáculo no para. Ese trimestre final del 2021 lo veremos transcurrir entre juicios y críticas al gobernador saliente. Lo mismo de cada seis años en que la administración que sale es echada a los leones para diversión del respetable. Conoceremos todo aquello que no se informó oficialmente. Muchos rincones oscuros saldrán a la luz y pocos o ninguno escapará a la censura. Muerto el rey, ¡viva el rey!

GALINDO SE PROYECTA

A partir de que Xavier Nava Palacios asumió la presidencia municipal de la capital del estado, su vocería quiso cambiar el nivel de la posición abandonando el término de “ayuntamiento de la capital” por el de “gobierno municipal”. Es lo mismo, pero no es igual y el contrasentido se justifica. El ropaje del ayuntamiento parece menos presentable que el del gobierno municipal. En fin.

Pero el nuevo alcalde de esta ciudad tiene su propia forma de matar pulgas. Seguramente conoce el total de los problemas y de los asuntos que atañen al gobierno municipal y da por sentado que se puede echar ese trompo a la uña sin muchos esfuerzos. Su visión enancha los conceptos de su antecesor y quiere llevar su figura a buena parte de las ciudades importantes de México y si eso no fuera suficiente le tiene puesta la mirada a varias ciudades de otros países a donde quiere ir para comparar y aprender.

Los 824,229 habitantes que tiene el municipio de la capital no vamos a dejar de comer si Galindo le pone alas a su administración y la echa a volar a no sé dónde. El caso es que busca que crezca el número de 356,728 personas que forman parte de la población económicamente activa y que representan el 53.85 por ciento de la gente que habita en alguna de las 221 mil viviendas particulares que tiene este municipio.

Eso, claro, haría crecer el número de amparados por la salud pública y social que actualmente suma 709,582 personas. De ellas, más de 400 mil reciben servicios en el IMSS.

Para que nos vayamos entendiendo desde ahora, los números quieren decir mucho para un presidente municipal. No solamente el tapar baches, que casi nos tocan de uno por piocha, y tampoco llevar agua a las más de 6 mil viviendas que todavía no disponen de una conexión a la red de Interapas por vaya usted a saber cuáles razones. Se trata, pues, de renovar el ajuar de la ciudad y enchularla. Me parece claro que los viajes ilustran y ser alcalde de San Luis Potosí le pone “caché” al expediente de cualquiera que tenga el honor.

Y como Xavier Nava dice que este mismo mes pone en servicio el nuevo puente de la avenida Salvador Nava Martínez y el cruce con las vías, mejor conocido como “puente Pemex”, las cosas ya no serán como antes, es decir, “ya no somos iguales” y habremos de disminuir el tiempo de recorrido entre la zona oriente y poniente, de la ciudad, por aquello de las horas pico en que es más rápido caminar que quemar gasolina.

Enrique Galindo camina ahora por la sombrita, lo que le permite pensar los nombres de quienes formarán su equipo de trabajo. La desesperación de los “grillos” está ahora centrada en conocer el equipo de Gallardo Cardona, habida cuenta que el señor gobernador electo está en una etapa de reflexión profunda y reclama silencio en su entorno. Hasta su gente de comunicación social dejó de actuar y solamente Garduza se encarga de divulgar las cosas de cajón. Nadie más comunica nada.

Así las cosas, estimados lectores, dejemos que los aficionados a culi atornillarse en cualquier mesa de céntrico café enriquezcan su basto conocimiento del arte de predecir sin bola de cristal, hagan sus quinielas y las coloquen en el pizarrón porque no todos los años son iguales, excepto en las esperanzas de enchufarse en el presupuesto de nuestro muy ilustre y querido San Luis de la Patria. ¿Algo más?

EL COTARRO POLÍTICO

El gobernador Juan Manuel Carreras López cumplió su palabra al construir la Red de Justicia para las Mujeres de San Luis Potosí. El pasado jueves inauguró el quinto edificio acompañado del subsecretario de Gobernación federal Alejandro Encinas Rodríguez, anexo a las instalaciones del Complejo de Seguridad Pública y Acceso a la Justicia, (C5i2) que dará atención a una necesidad sentida durante décadas, para proteger a familias completas víctimas de violencia… La red en mención dispone de dos instalaciones en esta capital, una en Matehuala, otra en Rioverde y una en Matlapa, en la región indígena donde fungen como albergues temporales, para mujeres e hijos, para prevenir delitos de alto impacto hasta que se dictó sentencia al responsable… La Red de Justicia para las Mujeres se contempló en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 y solamente es superada por la de Coahuila… En otro tema, antes de dar por terminada la segunda etapa de la vacunación para las personas de 40 años y más, los Servicios de Salud del Gobierno del Estado, emitieron un enérgico llamado de atención a la juventud potosina para que terminen con su desobediencia social y sean responsables al utilizar los protocolos sanitarios, porque las infecciones por Covid 19 se incrementaron dramáticamente en su segmento, con grave riesgo de perder la vida, porque las mutaciones del virus atacan todos los órganos vitales o, cuando menos, les van a dejar secuelas para toda la vida. Hay que tomar en consideración que hay suficientes indicios de que una tercera oleada de contagios ya está presente en México… Representantes del gobierno capitalino y del INTERAPAS, realizaron la supervisión del tanque de almacenamiento que se ubica en el Parque Tangamanga II con capacidad es de 600 mil litros, el que atenderá las necesidades de más de una docena de colonias en las que habitan más de 24 mil personas. En el recorrido se constató el avance del tanque circular prefabricado de concreto de 16 metros de diámetro y 4 metros de altura que servirá para mejorar la calidad del servicio a la población del norte de la ciudad… Dice el terrible Manolo que “ánimas que amanezca, pa’que nos den de almorzar”. Tragón sí es… HASTA LA PRÓXIMA

