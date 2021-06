Morena y AMLO han fallado, voto masivo y contundente debe sacarlos del poder, entrevista a Aquiles Córdova Morán

México requiere la organización y participación del pueblo, proyecto del Antorchismo.

La crisis de México se profundizará si Morena gana las elecciones. El pueblo debe evitar un escenario de mayor pobreza e inestabilidad política.

Francis Martínez Mateo

Ciudad de México.- De cara al proceso electoral del 6 de junio, el dirigente del Movimiento Antorchista Nacional, Aquiles Córdova Morán, dijo que Morena, el partido del presidente, Andrés Manuel López Obrador, apuesta por el desconocimiento del proceso electoral intermedio cuando se renueva el Congreso, gubernaturas y alcaldías en 15 estados del país, en donde solo una votación masiva y una victoria clara, contundente, de los candidatos de oposición pueda evitar el desconocimiento de los resultados por parte de Morena, y encarar el “escenario de polarización y radicalización” que viene para México, en la marcha hacia seguir construyendo un proyecto de país en el que participen las masas populares, hoy ausentes en la política.

El luchador social, entrevistado en Tecomatlán, Puebla, afirmó que estos comicios se desarrollarán en medio de las afectaciones por la pandemia, crisis económica y violencia desatada así como los efectos negativos de la política de austeridad del Gobierno federal en figuras claves como el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual está organizando los comicios en medio de drásticos recortes presupuestales, además del asedio al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el otro brazo del árbitro electoral. Observa comprometidas tanto la agilidad y seguridad de los votantes e incluso avizora se inhiba la participación ciudadana por la austeridad a la logística electoral. “México está en una coyuntura difícil, no estamos en las mejores condiciones para garantizar una fiesta cívica donde la gente acuda masivamente, como es lo deseable, a depositar su voto en las urnas” dijo.

El Gobierno federal debió dimensionar bien, destaca, cuantificado correctamente la magnitud de la tarea del INE y ajustar el presupuesto a lo indispensable en la comodidad y la seguridad del votante, sin embargo, “los recortes no lo permite, y entonces esto va a dificultar mucho la votación”; no obstante, se mostró optimista en torno a las lecciones por venir de la contienda electoral, “tenemos que esperar entonces muchas cosas de esta votación, va a haber muchas sorpresas”.

Alianza Va por México versus Morena

Ante los escenarios en donde el pueblo mexicano debe elegir por Morena o la Alianza Va por México, el líder social señaló cómo el electorado no tiene criterios objetivos para poder elegir en esta disyuntiva, y se impondrá el “voto duro” así como el uso discrecional del poder público a favor de Morena, como lo revela el activismo del presidente López Obrador. “Va a decidir el que tenga más recursos, más gente, pueda mover al electorado; pueda ofrecer o entregar beneficios, y evidentemente ese es el bando de Morena, y por lo tanto pueden contratar a muchísimos promotores del voto –como de hecho ya los tienen-y pueden hacer uso de los programas de gobierno, incluso de la vacunación, como ya estamos viendo”, dijo.

Al poner en balance la alternativa de la Alianza Va por México cuyos vicios de origen eran notables, pues no se precisó qué ofertarle a la gente, el líder Antorchista, sostuvo, serán los errores de tres años de gobierno de Morena lo que mueva el “voto útil” hacia PRI, PAN y PRD. “Hay mucha inconformidad y mucha conciencia pues no se está cumpliendo lo ofrecido en 2018, ahora es un hecho real y constatable: la política de la Cuarta Transformación no está mejorando la condición de las grandes masas trabajadoras y populares de este país, entonces el problema es cambiar esta política, y la gente lo tiene que mirar así” puntualizó.

Aprender las lecciones de 2018 para un nuevo Congreso

Indicó que tanto la Alianza como Movimiento Ciudadano deben de ganar una buena cantidad de diputados, para “neutralizar” el dominio de Morena, dentro de la Cámara de Diputados. “El electorado debe saber que en las elecciones puede comenzar a corregir el fallido experimento de la Cuarta transformación, ante el agravamiento de problemas importantes como el de la salud, seguridad, salario, empleo y el bienestar general de las clases más desprotegidas del país”.

Sostuvo que la falta de un diagnóstico preciso sobre la situación del país y la forma de enfrentar los problemas, son los grandes ausentes en esta contienda, que fueron sustituidas por críticas al gobierno por parte de la Alianza y mentiras por parte del partido oficialista. “Morena ha hecho una campaña de mentiras o medias verdades, generalidades, como hablar contra la corrupción, hablar contra los corruptos del pasado, hablar de que la Cuarta Transformación es la esperanza de México, es decir, cosas que mareen a la gente, pero sin ninguna claridad sobre su verdadera oferta”, además de los bemoles de la alianza, al recurrir a “cartuchos quemados” en la oferta electoral.

Ante el escenario de que Morena logre la mayoría absoluta en San Lázaro, es decir, el 50 por ciento de las curules, Córdova Morán llamó a los demás partidos a competirle realmente convocando al pueblo, “tratar de despertarle al electorado el interés por una renovación de la Cámara, aprovechando los negativos de la política de Morena, la gente entienda y vote por los diputados propuestos por la oposición en general” entre los que ubica a PAN-PRI-PRD, además de Movimiento Ciudadano.

Por ello se disponen a respaldar los esfuerzos para frenar a Morena, meta alcanzable en las elecciones para diputados federales. En ese contexto llamó al pueblo mexicano a cambiar la política mediante el voto popular, “hay que cambiar al partido que gobierna, tratando de colocar en el poder a gente que haga mejor las cosas; conozca más de la problemática del país, la caracterice mejor, se oriente en todos los ámbitos de la problemática nacional”, dijo.

Destacó que si bien los candidatos de la alianza opositora podrían volver a negociar con el partido mayoritario tal como ha ocurrido en comicios pasados, ante la actual encrucijada, México debe ensayar este apoyo a los aliancistas ante la falta de una alternativa mejor: “corriendo este riesgo, el pueblo tiene que darle la oportunidad a los partidos que se oponen a la Cuarta Transformación, y emplazarlos, desafiarlos, a que con el voto del pueblo, se pongan a cambiar las cosas”.

Acotó que el voto antorchista se inclinará por aquellos candidatos que no solo se opongan, sino también por aquellos que conozcan la realidad del país y ofrezcan soluciones, entre los que se encuentran decenas de abanderados Antorchistas en municipios muy importantes como Ixtapaluca, Chimalhuacán, entre otros puntos a nivel nacional donde compiten en la boleta

Violencia política, calculada

Ante los eventuales focos rojos por la violencia que podrían ser un riesgo mayor en la jornada del 6 de junio, Córdova Morán dijo que el gobierno mexicano debía actuar desde el principio, “debió haber combatido a todos los grupos delincuenciales, que precisamente luego son utilizados como bandas terroristas para crear violencia en las casillas, a robarse casillas, a amedrentar a los votantes”. Destacó que la impunidad, pues “incluso están financiados por quienes quieren ganar por la vía violenta las elecciones” en una larga lista de acciones que pudieron haber evitado llegar a los comicios más violentos en la historia contemporánea.

Mostró preocupación pues el despliegue para la seguridad de la jornada, será a través de elementos castrenses, no civiles. “Eso amedrenta a la gente, amedrenta a los votantes y, en un descuido, puede haber incluso violación de los derechos humanos, puede haber el uso excesivo de la violencia, como ya lo hemos visto que ha ocurrido en otros casos” alertó. El líder social explicó cómo esta inacción tiene un trasfondo muy claro: “me parece a mí que la violencia es un recurso del que están echando mano para ganar las elecciones a como dé lugar” denunció.

Afirmó que la violencia contribuye a un clima de miedo que solo conviene “al gobierno, a Morena, a sus candidatos les conviene no solo que esta votación sea baja, sino que tratan de inducirla para que sea más baja todavía porque las estadísticas dicen que Morena ha venido perdiendo simpatías en la gente”. Una problemática de dimensiones nacionales y ha sido Puebla, donde su organización enfrenta un clima de hostilidad política grave ante la inacción del gobernador, Miguel Barbosa Huerta, tras al menos cuatro atentados contra sus abanderados. “Le pedimos al gobernador del estado que castigue estos hechos, o de lo contrario, si se repiten o se agravan, el responsable será el gobierno del estado y su jefe, que es el gobernador”.

Es en Puebla, donde Antorcha, sostiene Córdova Morán, no descarta que la violencia “contra Antorcha tenga el propósito de hacerla perder en las elecciones”, aunque va más allá de la lucha electoral: “No se trata de frenar solo su avance electoral, se trata de frenar todo el avance de Antorcha, es más, se trata de impedir que exista como organización y como opción política en el estado de Puebla, y seguramente en todo el país”.

Prepararse para la lucha política después del 6 de junio

Las elecciones no son el verdadero remedio a los males del país ante un presidente López Obrador que no se someterá, adelanta. “No hay manera de hacer cambiar al presidente, él está muy casado con su proyecto, cree que es lo que el país necesita y lo va seguir haciendo: no hay más remedio que cambiar al partido en el poder”. Si finalmente pierde, Morena, asegura, el presidente y su partido seguirán por la misma ruta y la problemática se agudizará, pues la 4ta “no tiene un programa definido, carece de un programa completo, diría yo integral, redondo, con metas precisas, con políticas precisas, con tiempos, con plazos, con mecanismos evaluatorios, no lo hay”.

Por ello, independientemente de los resultados del 6 de junio, lo que resta es construir la organización que permita conquistar el poder y poner en marcha nuevo proyecto de país, reitera el luchador y principal ideólogo del movimiento. “Las elecciones que vienen, con toda la importancia que tienen, con todo lo útil que pueda ser que el pueblo reaccione y vote correctamente, con conocimiento de causa, no son de ninguna manera ni el fin ni el verdadero remedio que México necesita” por lo que su organización de más de 2 millones de agremiados avanza hacia sus metas de mayor calado.

Córdova Morán, se sabe ya en la auténtica oposición y hasta convocan, desde ahora, a las clases políticas y a las clases del dinero en México, a un “nuevo pacto social”: “Es el momento de que corrijan, porque las masas que Antorcha quiere organizar y el cambio que Antorcha quiere implantar, no los elimina a ellos ni los ve como enemigos, eso sí, tendremos que revisar el pacto social entre trabajadores y empresarios, de eso no hay duda, pero Antorcha no está proponiendo la desaparición de la propiedad privada” aseguró.

Llamó al pueblo mexicano a evitar un escenario de mayor inestabilidad política, con una votación masiva en los comicios del 6 de junio, pues México se encuentra en un punto alto de la crisis en México, que requiere de la organización y de la participación del pueblo hacia lo que apuesta vigorosamente el antorchismo, a lo largo y ancho del país. La lucha electoral es solo una parada en la vida democrática tras seguir comicios en 46 años de existencia; y este 2021, harán valer su peso: “tenemos que procurar que la victoria de los candidatos de la oposición sea una victoria contundente, para cerrarle el paso al posible desconocimiento de los resultados. Son dos cosas que le pueden cerrar el paso a este desconocimiento, en las dos tiene que participar el padrón electoral. Primero: una votación masiva y segundo, una victoria clara, contundente si se puede, de los candidatos de oposición. En esas condiciones será un tanto más difícil que Morena desconozca los resultados de la elección”.