Minipíldoras para su salud | Pócima mágica vs dosis adecuada de medicamento

Cuenta la leyenda que el caballero Tristán y la hermosa Isolda bebieron una poción de amor que no era para ellos, sino únicamente para la princesa y el que sería su esposo, el Rey de Cornualles, por cierto tocayo mío; el efecto duraría tres años durante los cuales no se podrían ni siquiera separar, pues pudieran enfermar.

Las pócimas o pociones mágicas son bebidas que curan, envenenan o hechizan, producidas por magos, hechiceros o brujas, empleando magia y mezclas de sustancias desconocidas.

Dejaremos la leyenda donde uno de los efectos secundarios de la pócima fueron los cuernos que le salieron al rey y diremos que estas pócimas son aún socorridas para curar todo y son ofrecidas por charlatanes dentro de lo que se denomina medicina tradicional.

Hace unos días compré unas “Gotas de Me Vale Madre” pues me las recomendaron para el estrés, confieso que no me he atrevido a probarlas, a pesar de que sus componentes dicen ser de herbolaria y recuerden que esta materia ha sido base para muchos medicamentos actuales, verbigracia: la digoxina p´al corazón.

Con la evolución de la ciencia y la tecnología los médicos pasamos de prescribir pócimas a recetar medicamentos de “patente”, fabricados por los nuevos brujos, los químicos de la industria farmacéutica. Aprendemos y enseñamos a los pacientes que se tiene qué administrar determinada dosis en determinado tiempo y con un horario estricto para que el medicamento haga efecto.

Sin embargo, sucede que no somos iguales (frase de moda). Tenemos diferente genética que hacen que el medicamento pudiese no ayudar.

Este 26 de mayo, se efectuó el 16 Foro Estatal Interinstitucional de Bioética e Investigación en Salud.

El Dr. Alejandro Zermeño Guerra, Rector de la UASLP, hizo énfasis en el papel del Dr. Miguel Otero y Arce como ejemplo para los investigadores actuales. Todos sabemos que los medicamentos nuevos son probados en especies no humanas y desde Barcelona la Dra. Patrocinio Vergara orientó hacia el buen manejo de los animales en la investigación.

La conferencia que acercó la investigación teórica con la práctica clínica, fue impartida por la Dra. Silvia Romano Moreno, quien expuso el trabajo que nos lleva hacia una farmacoterapia personalizada. Esto se logra con la monitorización de distintos medicamentos destacando que en la Facultad de Ciencias Químicas de la UASLP se puede monitorizar medicamentos contra la tuberculosis, siendo el único lugar en México donde se puede hacer.

Otros medicamentos también pueden ser detectados y entonces conocer en qué grupo esta el paciente, en el que le hace bien y no hay efectos secundarios; en el que le hace bien, pero hay efectos secundarios; en el que no le hace bien y no hay efectos secundarios o en el que no le hace bien y tiene efectos secundarios. Esto permite al médico ajustar dosis o cambiar medicamentos.

Importante difundir estos trabajos, ya que muchos médicos no conocen estos servicios. Nuevamente la química, muestra el avance que puede tener para las especialidades médicas el personalizar la terapéutica medicamentosa. Aunque estamos aún lejos de que estas pruebas se generalicen, pues primero habrá qué contar con los medicamentos para que los reciba el paciente, también se pueden hacer control de medicamentos usados en Psiquiatría y de antibióticos, buscando la mejor dosis. Una gran labor de la Dra. Silvia Romano encabezando a muchos investigadores.

Creo que pronto superarán el reto que como ocurrencia tuvo el Ejecutivo y se llegará al desarrollo de nuevos medicamentos. El Ing. Roberto Ortega Badillo cerró el foro con el tema de Ingeniería Ambiental y la Bioética, que me hizo recordar a la Dra. Florisa Alaniz, impartiendo Saneamiento ambiental, pero que como médicos sólo veíamos lo del agua y letrinas, y después del servicio social olvidamos todo.

Mis felicitaciones al Dr. Daniel Acosta Díaz de León por haber recibido el reconocimiento “Dr. Miguel Otero y Arce” por su labor.

Dr. Marco Antonio Vázquez Rosales

Cirujano General

FB: Marco Vázquez.