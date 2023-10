Minipíldoras para su salud | Moño Rosa

El mes de octubre está dedicado a hacer conciencia sobre una enfermedad que actualmente tiene un alta prevalencia. El cáncer de mama ha pasado a ser el tipo de cáncer que más afecta a la mujer, lo que ha cambiado la problemática en México al superar al cáncer de la matriz, y refleja el efecto de las campañas que se han realizado para su detección oportuna. ¿Es lo que se llama la prueba del Papa Nicolás? Dijo Doña Mariquita. No, corrigió Periquita, se llama prueba de Papanicolaou. Es una prueba muy sensible y detecta oportunamente el cáncer uterino. Parece que el nombre es porque el investigador tenía un apellido de origen griego, como Zorba, el de la película de Anthony Quinn. Digamos que el problema está al alcance de la mano, terció el Lic. Justo Severo. La detección oportuna del cáncer de mama es sencilla y la puede hacer la misma mujer sola, siguiendo las instrucciones que le den en los centros de salud o en los servicios de Medicina Preventiva. Simplemente es conocer su cuerpo, y detectar mediante el tacto, con su mano, alguna bolita grande o chica en su pecho y entonces acudir al médico. ¿Qué más sabe usted sobre eso de las detecciones? Parece usted mujer, le dijo doña Mariquita al abogado. No es que sea yo mujer, también hay cáncer de mama en el hombre pero es muy raro y por eso las acciones preventivas están enfocadas a la mujer. Todos los hombres debemos saber de ellas, pues tenemos hermanas, hijas o mamá (aunque algunos no, pensó Justo) y debemos promover la detección oportuna de esta enfermedad, ya que si se detecta a tiempo puede ser curable. No todas las bolitas que se puedan detectar en el pecho son cancerosas, puede haber bolitas benignas y tienen curación generalmente con cirugía, como los quistes en mujeres jóvenes. Por cierto es importante que la mujer se explore en cualquier edad, ya que el cáncer de mama es muy diferente en la mujer que tiene periodos de regla, y la mujer que ya no los tiene, es decir en aquella que ya pasó la menopausia, como por ejemplo usted, Periquita está joven, y pues Mariquita ya tiene sus añitos, expresó nuevamente el licenciado, con riesgo a que se le declarase como misógino ante cualquier organismo de derechos humanos, y aunque ninguna de las dos mujeres es de la generación de cristal, ambas pudieron darse por ofendidas al hacer referencia a su edad. Bueno, continuando con la consulta con el médico, este podrá solicitar un ultrasonido, según la edad de la paciente y el tamaño de la bolita. Pero también podría requerir una mastografía o mamografía, que es un estudio que se debería hacer toda mujer mayor de cuarenta años, sobre todo si existe el antecedente de que una familiar directa, como madre y hermanas hayan tenido la enfermedad.

Que bueno que su listón rosa es por lo del cáncer de mama, pensé que había salido del closet licenciado, le dijo Mariquita al sorprendido Justo.

Dr. Marco Antonio Vázquez Rosales.

Cirujano General

Facebook: Marco Vazquez