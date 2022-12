Minipíldoras para su salud | Lo debo usar... lo puedo usar

Durante el invierno la incidencia de enfermedades de las vías respiratorias aumenta, se pueden presentar como una sencilla gripe que se cura sola o pueden ser cuadros de neumonías que llegan a ser mortales.

Este mes se cumplen tres años en que se inició una nueva enfermedad respiratoria, cuya presentación más grave fue una neumonía mortal y que es causada por un virus hasta entonces desconocido y que al inicio se etiquetó como “neumonía atípica”.

Los virus son partículas formadas por proteínas y ácidos nucleicos, que si bien los consideramos como entes no “vivos”, pareciera más bien que es cuestión de que los biólogos no se ponen de acuerdo, pues son seres que tienen mejores ventajas, pues para “vivir” ponen a trabajar a otros (como lo harían algunos gobiernos quesque de izquierda) o sea, ponen a trabajar a las células de los organismos a los que infectan y así se replican o multiplican, lo que en el ser infectado se traduce en enfermedad.

Los virus infectan a plantas y animales y por lo tanto también al homo sapiens.

¡A mi vieja van dos veces que le da Covid! dijo Don Esculapio y en la última estuvo bien grave y eso que tenía vacunas. Muy grave, le corrigió Don Galeno (quien es purista del lenguaje castellano) y eso traduce varias situaciones que demuestran lo inexacto de las cosas en medicina. Su vieja tiene factores de riesgo como la diabetes, el sobrepeso y que fuma, aunque ya vio que el ser mujer la ha protegido.

Las vacunas representan un gran progreso, pues fueron hechas con técnicas genéticas muy avanzadas, pero no han alcanzado a desarrollar el 100% de protección, y por lo tanto habrá que revacunarse. Además, hay de varios tipos y varios laboratorios con diferente eficacia y efectividad, pero cuyo beneficio ha sido que los cuadros de infección por Covid-19 son de menor gravedad, así que tendremos que seguir revacunándonos, sobre todo los jóvenes que son asintomáticos y llevan el virus a los padres y abuelos, que son los que se mueren. También los que trabajan en los hospitales.

Aunque su esposa estuvo grave, no tuvo que pasar a terapia intensiva ni ser intubada, y son menos los fallecidos. ¿Y usted cómo se está cuidando? Yo ya me vacuné, pero sobre todo sigo usando mi cubrebocas, contestó Don Esculapio. ¡Muy bien! también yo, dijo Don Galeno, y recorrió la historia de estos años en los que ha venido usando el bozal, como diría el necio Noroña.

Bueno pues esa necedad llevó a muchos a la tumba. Bueno pues esa contra necedad permitió que muchos salvaran la vida. Ese pequeño artefacto, hecho de tela o de materiales especiales que llevaron al uso ahora tan común de cubrebocas llamados N-95, porque no dejan pasar el 95% de las partículas microscópicas, rompió muchos contagios por ser una barrera entre las vías respiratorias del sujeto infectado y el no infectado. Pero algún día habrá que quitarnos el cubrebocas y entonces la pregunta fue ¿Cuándo? Pues cuando se haya acabado la pandemia o cuando no haya ya virus.

Nuevamente nuestras autoridades de salud estuvieron ante un dilema y ahora han recomendado la posibilidad de no usar cubrebocas en los lugares abiertos, pero yo lo sigo usando aunque me llamen ridículo, dijo Don Galeno. Verá usted Don Esculapio, aquí ya no es cuestión de lo que diga tal o cual autoridad o tal o cual necio, es cuestión de sentido común ¡Se ve, se siente, el virus está presente!

Aún hay repuntes de la infección y muertes. Lo seguiré usando por todo el invierno hasta el 2023. Además, me protege de otras enfermedades respiratorias, fíjese que estos dos años no me dio gripa y no tuve que gastar en té de gordolobo o en antigripales más onerosos. Hoy me lo llevaré puesto a las mañanitas a la Lupita, donde habrá muchísima gente y no faltará el enfermo asintomático. Tengo qué estar bien, para felicitar a mi Lupita de casa y a todas las Guadalupes de México.

Dr. Marco Antonio Vázquez Rosales

Cirujano General

Facebook: Marco Vazquez