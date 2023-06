Minipíldoras para su salud | La salud mental en la comunidad

Los enfermos mentales han recibido poca atención por parte de las autoridades sanitarias y su atención se hacía por caridad cristiana. El problema de la enfermedad mental es que es crónica, de diferentes tipos y hasta hace poco no había tratamientos con medicinas adecuadas y los métodos de tratamiento eran de lo más disímbolo y en muchas de las veces no mejoraban al paciente y serían vistos ahora como contrarios a sus derechos humanos.

Durante la época de la colonia destacó la atención dada por Fray Bernardino Álvarez, fundador de la orden de San Hipólito en la Nueva España. También él aprovechó la tradición de tratar a los enfermos mentales con baños, como los que se daban en Oaxtepec, en donde hay manantiales de agua fría y caliente. Posteriormente los hermanos de San Juan de Dios se encargaron de la atención de estos pacientes, y aún en Guadalajara funciona una institución dedicada a la salud mental.

Fue hasta principios del Siglo XX, que el gran Porfirio Díaz, presidente de México, encomienda la construcción de un hospital psiquiátrico en donde se dieran los mejores tratamientos conocidos, se ubicó en la hacienda “La Castañeda”. El hospital funcionó con grandes carencias hasta el año de 1967, cuando se construyó el moderno hospital Fray Bernardino Álvarez.

En la provincia obviamente la desatención para estos pacientes era y es aún muy grande. En San Luis Potosí, hay solamente un hospital para enfermos mentales fundado en 1970 por el Gobernador Antonio Rocha y que llevó el nombre de Vicente Chico Sein, gobernador de San Luis Potosí, quien fue enfermo mental, iniciando durante la Invasión Norteamericana. Se dice que lo trató el Dr. Mears, quien llegó con el ejército estadounidense; se mejoró, para recaer profundamente en 1863 durante la Invasión Francesa.

La clínica cambió de nombre y ahora se llama Everardo Neumann Peña, quien fue el primer psiquiatra de carrera en la ciudad de San Luis Potosí. Junto con el Dr. Agustín Guerrero, formaron a numerosos psiquiatras. Para el lado de la huasteca prácticamente no hay psiquiatras y ahí los Servicios de Salud proporcionan atención con telepsiquiatría.

Hay muchos jóvenes en todo el mundo y entre ellos en San Luis Potosí, cuya problemática de salud mental consiste en depresión y drogadicción, con una magnitud del problema no bien determinada pues no hay estadísticas. Una tendencia mundial es que la enfermedad mental se trate en casa y entonces se ha tenido la brillante idea de cerrar los hospitales psiquiátricos (afortunadamente no ha progresado), sí, esos que con tanto trabajo se logró que funcionaran.

Al saber ésto casi le da una parálisis catatónica a Don Segismundo Froidiano, que ya de por sí tiene problemas con su apellido. Calma Don Segis, hay quienes sí han entendido que lo construido no se debe destruir con un edicto o un plumazo. Fíjese que en Ciudad Fernández, SLP, el Dr. Marco Antonio González Jasso, Presidente Municipal, tuvo la visión de aprovechar un proyecto de investigación y asistencia social, promovido desde el Instituto Nacional de Psiquiatría que dirige acertadamente el Dr. Eduardo Madrigal, encabezado por la Dra. Lina Díaz Castro, en colaboración de la Dra. Miriam Arroyo, y auspiciado por la fundación Gonzalo Río Arronte.

El día 12 de junio de 2023 se inauguró en el Centro Comunitario “Los Llanitos”, una casa de salud mental en donde se atenderá mediante un sistema híbrido de personal médico presente y en comunicación con psiquiatras de la Ciudad de México mediante un sistema de telepsiquiatría. También habrá una especialista en psiquiatría de niños (paidopsiquiatría) la Dra. Sofía Berenice Vázquez Manzanares.

Los trabajos ya se iniciaron con la capacitación de promotores que harán la labor de detectar a los jóvenes que requieran el servicio de salud mental.

¡Es una opción que construye y no destruye! Dijo Don Segis, saliendo un poco de su catatonia.

Dr. Marco Antonio Vázquez Rosales

Cirujano General

Facebook:

Marco Vazquez