Minipíldoras para su salud | El paradigma del SIDA

¡Hoy si lo veo de un mejor color y más repuestito! Exclamó el Lic. Justo Severo, al encontrarse al Dr. Quirón Ambrosio Pérez.

Es que llegué de Acapulco, del Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Cirugía General en donde aproveché para absorber ciencia quirúrgica; como cirugía con robots, algunos de los cuales seguirán las leyes de Isaac Asimov de no dañar a los humanos.

Escuché conferencias interesantes dadas por cirujanos mexicanos: el Dr. Miguel Angel Mercado, quien habló de la vida de William Halsted. Y el Dr. Juan Mier y Díaz, quien recordó el cambio en el paradigma del tratamiento de la pancreatitis necrótico hemorrágica o pancreatitis grave y que todo estudiante de cirugía, tanto de pregrado como los residentes deberán leer. También asistí a un simposio sobre cirugía e inteligencia artificial, su aplicación práctica, la ética y la legalidad que la debe regir y que es un hecho que el futuro es ahora.

En él participaron la Dra Elena López Gavito, el Dr. Héctor Noyola, el Dr. Jordan Zamora y la Dra. Lilian Torregrosa, de Colombia. El programa de Disrupción 0 de la vía biliar lidereado por el Dr. Eduardo Moreno, el Dr. Francisco Campos y el Dr. Marco Loera. Además de la convivencia con los colegas cirujanos como el Dr. Rubén Vargaz, de Zacatecas y el Dr. Pedro Luis García y la Dra. Adriana Jáuregui de Oaxaca. En fin que es una gran Asociación académica y cuya dirección la tendrá un cirujano potosino en el 2027, el Dr. Antonio Chalita Manzur. En un evento me tocó convivir con el Dr. Arturo Vázquez y otro gran cirujano educador el Dr. Octavio Ruíz Speare, el Dr. Alejandro Perea, gran cirujano potosino pionero de la cirugía de mínima invasión y la Dra. Carmen Barradas, miembro del Comité Editorial de la revista Cirujano General. Así que para mí fue un evento redondo. Hablando de paradigmas, y por el día 1o de diciembre, otro paradigma roto en la historia de la medicina fue la historia natural de una enfermedad que se detectó a inicios de los años ochenta del siglo XX, o sea en 1981 del siglo pasado y que también tiene grandes cosas para leer y aprender, tanto de su causa viral, cómo se descubrió el agente causal, la controversia entre quien había sido primero si Montagnier o Gallo, la situación ética que esto arrancó en 1985. Los grandes avances en la virología y su asociación con los tumores. Los agentes antivirales que surgieron y que fueron estudiados en forma aislada o en conjunción, para aumentar su potencialidad para controlar el virus hasta pasar de una forma de infección aguda y mortal y que fue una pandemia, a volverse una enfermedad crónica y no mortal a muy corto plazo; si bien hasta el momento no podemos hablar de una cura total, si se ha llegado a observar esta cura en casos aislados y a hablar de pacientes con sobrevida a más de 20 años, controlados y con cargas virales casi de 0. Los paradigmas sociales que también fueron rotos, el conocimiento abierto de la homosexualidad, el sexo seguro y las medidas preventivas en donde destacó el uso del preservativo o condón, y que llevó a las autoridades de salud a cambios en el control prenatal y que ahora protege a las embarazadas con pruebas gratuitas para detección de lo que se denomina VIH/SIDA. Esto haciendo desde la bioética más justo. Y que me dice usted Lic. Justo en cuanto a las leyes de no discriminación. Fíjese que noté que todos los vuelos estaban llenos y ofrecían pasar tus petacas gratis al compartimento de carga. Creo que mi compadre taxista ofrecería más viajes y no recargar su tsurito. Nuestras líneas aéreas requieren ser más eficientes y baratas.

