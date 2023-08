Minipíldoras para su salud | Digamos salud en la feria

¡Ándele compadre hay que ir a ver a los “Cachorros del Norte”, ahorita en la Feria! Y Don Convivio Sauvignon agarró la troca porque el estacionamiento es gratis y se fue. ¿Llevas cubrebocas? Le acotó su señora , No, para qué, respondió, solo voy a divertirme solo. El cuidado se la salud en la Feria no es lo mismo que una Feria de la Salud. Inicia porque vas a un lugar donde puedes estar al aire libre o bien en un área de exposiciones bajo techo y cerrado, con mucha gente al rededor o solo con unos cuantos borregos. El Covid disminuyó, pero no se ha ido, por lo que es recomendable que aún vuelvas a usar cubrebocas, aunque sea un poco incómodo y te vean raro, pero así te estarás protegiendo no solo del Covid , también de la influenza y otros virus respiratorios, sobre todo si ya estas grandecito y eres de 40 y más o tienes diabetes o enfermedades del pulmón. Si te da hambre o se te antoja algún bocadillo trata de que sea del puesto con mejor higiene, recuerda que suelen estar en lugares donde no hay agua y por lo tanto los expendedores tienen dificultad en lavarse las manos, el que traigan guantes no garantiza, ya que no sabemos cuantos días llevan esos guantes y no han sido cambiados. Lleva tu gel antibacterial y úsalo frecuentemente, ignoro si los expositores estarán obligados a tener de este gel con alcohol para las manos, pero debería ser considerado como una buena costumbre. Los cuadros diarreicos secundarios a una ida a la Feria deben ser considerados como delicados, ya que pueden ser causados por bacterias o por las finísimas amibas potosinas. No eres potosino si no has tenido alguna vez una amibiasis y las de la feria suelen ser muy activas. Consulta a tu Médico Familiar en caso de una gastroenteritis y procura tomar abundantes líquidos o vida suero oral, que se les puede administrar a los niños en caso de diarrea. Iniciada la feria, esperamos que pronto se inicie también la temporada de lluvia. Es importante que al acudir a los juegos mecánicos tenga usted muy presente los cables de la energía eléctrica que suelen estar en el piso, los cuales pueden causar que usted sufra una caída que lo lleve a una fractura o cuando menos un raspón, y aunque nunca ha sido reportado, puede sufrir una descarga eléctrica. Los accidentes por descompostura de un juego mecánico afortunadamente tampoco son frecuentes. Si a usted le gusta la emoción de los juegos mecánicos recuerde que a medida que pasan los años, los mecanismos cardiovasculares de compensación son menos eficaces para restablecer el efecto de la desaceleración provocada con los movimientos de subida y bajada de los juegos como la montaña rusa, el ratón loco o el payaso loco. Por lo pronto a medida que pasan los años, se vuelve uno más prudente para subirse a esos artefactos. También hay un efecto que es la cinetosis que causa el subirse a artefactos que giran y entonces puede prevenirse tomando algún medicamento para el mareo, ya que si sale usted de los terrenos de la feria mareado y vomitando, nadie le creará que fue por los juegos infantiles a los que acompañó a sus niños. También recuerde que en cuestión de prevención, el tomar bebidas alcohólicas para alegrar una comida familiar o “disfrutar” la mexicana alegría (como decía un comercial de cerveza) de los antros (así se les llama a las cantinas, tabernas o tugurios actualmente) la cantidad de alcohol debe ser moderada y no sobrepasar los límites, que aunque estos los pone el presupuesto con que cuente, bien puede ir en un mal día y tener una embriaguez que le impida conducir su vehículo que estuvo en el estacionamiento gratuito. Además si conduce de regreso pone en peligro su vida y la de los demás. ¡Esto también es ser responsable al ir a la Feria! Me comentó Don Convivio. Me regresaré en taxi y además me pondré mi bloqueador solar y mi sombrero para evitar una insolación o golpe de calor. Además llevo mi botella de agua que no está tan ligera, terminó. Buena temporada de Feria, que va iniciando.

Dr. Marco Antonio Vázquez Rosales

Cirujano General

Facebook : Marco Vazquez