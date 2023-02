Minipíldoras para su salud | 20/20

La visión es uno de los sentidos de los que la naturaleza nos dotó para sobrevivir al percibir lo que acontece en nuestro ambiente, transformando una señal luminosa en nuestros ojos y procesada por el cerebro para “ver” la realidad.

Ese Juan tiene vista de águila y puntería de apache, dijo don Vitrolo, hombre sabio pero que usa unos lentes de fondo de botella para ver; ¡muchacha que ve, muchacha que trae muerta! dijo en el sentido figurado y metafórico del asunto, pues hay que descartar la realidad del feminicidio y la violencia organizada.

Entiendo lo de la puntería, pero explíqueme lo de la visión. Se dice que las águilas (hembras y machos, según el castellano incluyente) pueden ver desde muy lejos y muy alto y atrapar a sus presas al ir en picada y no chocan con el suelo dijo. Entonces don Vitrolo, usted no es precisamente un águila. Pero estoy por ir con el oculista, acotó rápidamente. Entonces el doctor iniciará por revisar que tanto ve uste, verdad. Pues sí muchacho, iniciará viendo como anda mi agudeza visual. Yo creo que iniciará por enseñarle unas tablas con letras o unos dibujos que usan para los niños o los analfabetas. Se llaman cartas o cartillas de Snellen, me dijo. Yo creo que me encontrará un 20/20 añadió, lo cual puso en duda mi lógica.

La expresión clasifica una visión normal, presente más o menos en el 35% de los adultos jóvenes, y significa lo que puede ver alguien parado a 20 pies de distancia de la cartilla. Este señor ha de traer un 20/100 me dije. Y recordé que aunque vivió en Estados Unidos nunca pudo tener licencia de conducción pues para ello se necesita una visión de 20/40, aunque él decía que lo discriminaban por su tono de piel. También en el mismo país se considera a una persona “legalmente ciega” si su visión con anteojos o lentes de contacto es de 20/200 o menos.

¡Qué bueno que irá con el Oftalmólogo! E hice énfasis en que las palabras oftalmólogo y oculista se usan como sinónimo par designar al médico especialista que se encarga de la salud de los ojos. Puede decirse que fue de las primeras especialidades en la historia de la medicina. Sin embargo, sus avances notables los tuvo hasta fin del siglo XIX y el XX.

También se ha añadido el Optometrista u Óptico que no es médico, pero está encargado de detectar los problemas de refracción y la graduación de anteojos o lentes de contacto.

¿Y ya se checó su azúcar antes de ir con el oculista? Pregunté a Don Vitrolo, ya ve que si no tiene buen control de su azúcar será difícil que le gradúen adecuadamente sus nuevos lentes. Aunque no está de más que lo revise el oftalmólogo por si trae otros problemas con la retina, que es como una pantalla que está dentro del ojo y que es la que recibe los estímulos para luego transmitirlos al cerebro a través del nervio óptico y que así usted pueda ver.

O tal vez le tenga que descartar a su edad una “catarata”, que es una opacidad del cristalino del ojo, un órgano cristalino que nos permite enfocar los objetos de cerca o de lejos y entonces si se opaca, requerirá que se lo cambien en una cirugía, por un lente que ahora son intraoculares o sea van dentro del ojo. Por cierto, Don Vitrolo, podría cambiar sus anteojos, tan gruesos que parecen el fondo de una botella de vino tinto.

Entonces, nuestra visión la tenemos que cuidar desde que somos niños y una cosa importante es la detección de problemas de visión mientras estamos en la escuela. En todas las escuelas debería de hacerse un examen de agudeza visual cuando menos cada año, sobre todo cuando están creciendo, ya que puede cambiar el tamaño de la cara y la forma del ojo y dar niños que se aburren en clase, pero la realidad es que no ven el pizarrón.

Los maestros deberían preguntar a los alumnos si ven lo que ponen en el pizarrón o pintarrón.

Por último, en algunos problemas, sobre todo amorosos, en este día 14 “Ojos que no ven, corazón que no siente”, aplica.

Dr. Marco Antonio Vázquez Rosales

Cirujano General

Facebook: Marco Vázquez