Minipíldoras para la salud | Sobrevivir sin la NOM

Pero qué es esto!, exclamó don Severo Normando, estricto y extraño paciente que sigue al pie de la letra las indicaciones médicas, ¡Ahora cómo se garantizará la calidad de mi tratamiento para mi cáncer de próstata! Lo dijo, con su cara morada del coraje al enterarse de la cancelación de las NOM (Normas Oficiales Mexicanas, por sus siglas en español) de salud, ya que a él si le interesa la regulación de la atención médica. ¡Cálmese, porque se le subirá el azúcar y recuerde que esa NOM fue cancelada!





Puede ser que haya un plan B en cuanto a estas disposiciones. Han pasado días y don Severo sigue enojado pues escuchó que las NOM no son necesarias y me explicó:





Estas disposiciones, efectivamente no son leyes pero se desprenden de la Ley de Metrología que en el 2020 fue sustituida por la Ley de Infraestructura de la Calidad. Ésta dispone que la Secretaría de Salud a través del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades expedirá las disposiciones obligatorias por parte de los que ofrezcan atención médica, o sea un servicio que protege el derecho a la salud, por lo tanto los servicios de salud que ofrece el gobierno, tienen que apegarse a estos mínimos de calidad que se garantiza en la norma.





Me enoja, dijo don Severo, que desde octubre del 22 hay cambios, pero se suspenderán de súbito y no hay medidas que se contemplen que sustituirán las NOM, por eso la ONU (Organización de Naciones Unidas, por sus siglas en español) solicitó explicación de la cancelación de estas normas, aunque es potestad del Comité la cancelación las NOM si son obsoletas o desactualizadas o la tecnología las ha rebasado como en algunas de las canceladas.





Seguramente la respuesta será que dado las características de funcionamiento de nuestro sistema de salud, todas las enfermedades serán atendidas, lo que no dirán es que ahora se podrán “atender” con lo que sea, sin guardar la calidad mínima exigida por la norma y pues se estará actuando bien.





En las escuelas de medicina, se enseña la diferencia entre NOM y las Guías de Práctica clínica y su importancia para ofrecer una atención médica de calidad, y proteger así el derecho a la salud.





Entonces sí hay personas a las que les interesan, además de Don Severo. Para eso existe la libertad de prescripción, traté de mitigar el enojo de geronte. No hay mal que por bien no venga, en breve entrará la NOM que protege el derecho a la “Desconexión” de los trabajadores.





Sí, Don Severo, derivado de la pandemia de Covid-19 o sea, por un motivo de salud y para proteger la salud de los trabajadores en “Home Ofice” o trabajo en casa, la norma exigirá a los patrones hasta el amueblar adecuadamente una “oficina” en casa para el mejor desempeño, evitando así el “burnout” o daño emocional por el trabajo, ¡tendremos más salud! Lo difícil será que esta norma de la Secretaría del Trabajo se implemente.





Todavía no se me baja el coraje, farfulló Severo: Fíjate que la vacuna contra el Covid-19 que se estudiaba e iba a ser fabricada por la Universidad Autónoma de Querétaro, sólo quedará en hermoso prototipo por falta de presupuesto, claro que se obtuvieron grandes conocimientos de biología molecular, pero la aplicación práctica que hace que la ciencia en otros países avance y sea de provecho, incluso económico, pues no se va a ver con esta vacuna, ya que otra que no ha progresado, recibió el apoyo total.





Espero que no retiren el té de tila para mi muina, volvió a farfullar. Recuerde Severo que se agregaron curanderos y yerberos al sistema de salud, espero que les respeten su cuadro básico de hierbas, recuerde que también se suprimió la de la hipetensión. Por cierto, ¿ya acudió al IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social, por sus siglas en castellano) al proceso de registro de sobrevivencia? Ya ve que ahora es cada tres meses, esté enfermo o no. Parte del proceso es a la “antigüita”, con fotocopias. Sólo la amabilidad de las “compañeritas” que te atienden hace tolerable tan obsoleto proceso contando con tecnología de avance. Bueno, yo prefiero las fotocopias, dijo Severo, y mientas veremos si mi salud no se afecta sin las NOM.





Dr. Marco Antonio Vázquez Rosales





Cirujano General