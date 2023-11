Minipíldoras para la salud | Libertad del paciente y libertad del médico

¡Aquí está bien clarito! Dijo el Pasante de Derecho Justo Severo. El 24 Constitucional lo dice en el primer reglón: “Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso, la de su agrado”. ¿Por qué el alboroto? Le preguntó su maestro el Lic Nicolás Maqui Abelo.

Sucede que en la Cámara de Diputados (los federales), aprobaron el pasado día 31 de octubre del 2023, unas reformas necesarias a la Ley General de Salud, cuya revisión había sido recomendada por la Suprema Corte de Justicia. Hasta aquí estaría de acuerdo que eran necesarias las modificaciones, solicitadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde el 2018.

Pero sucede que dichas reformas desde mi leal parecer y entender, volvió a declarar Justo, son injustas para el personal de salud, incluidos médicos, personal de enfermería y el resto de quienes se dedican a este ramo del trabajo, protegido también por el Artículo 5o Constitucional. ¡Un contrato laboral no puede limitar la garantía de la libertad objeción de conciencia! Dijo casi a gritos Justo. Pero veamos, pacientemente Don Nicolás volvió a objetar a su alumno: Hay situaciones en que el paciente tiene la libertad de aceptar o no los tratamientos que el médico le indica, como el aceptar una transfusión sanguínea que no sea urgente o un trasplante. O alguna niña solicitar una interrupción legal del embarazo. ¡Aborto, diría yo! Interrumpió Justo.

Iniciemos por la primeras situaciones terció ahora el Dr. Esculapio Ticitl, ginecólogo muy querido en el barrio, por haber ayudado a dar a luz, a buena parte de chilpayates, algunos pandilleros, pero dicen tener madre. Una transfusión no urgente puede ser rechazada tanto por el paciente como por algún médico, aunque fuera hematólogo, cuya religión le impida prescribir dicho tratamiento, así como algún trasplante. Sin embargo, habrá suficiente personal en estos casos que se declare NO objetor, y prescriba estos tratamientos.

La interrupción legal del embarazo, es un derecho “humano”, que se concedió para no criminalizar y que se realice en las mejores condiciones de salud. En este caso se trata de la interrupción de la vida de un no nacido y entonces habrá personal Objetor para realizar esta acción y aquí es donde la nueva propuesta de los diputados, que no conocen la Constitución, han modificado, haciendo obligatoria esta acción si en el lugar o la institución no hay personal no objetor, y deja abierta una redacción que dice que si la situación representa una “carga” para el o la paciente, por lo que ante dicha palabra la paciente podría alegar una “carga moral”. Esto no es una urgencia calificada y puede ser aplazada. El estado concedió un derecho que ahora no haya como cumplir. Sin embargo existe personal NO objetor, por ejemplo en Coahuila se tenían censados 37 médicos.

Todo se resuelve con que el Estado pague los gastos de traslado o subrogue estos servicios, sin establecer una acción anticonstitucional que viole las garantías individuales del personal de Salud, por ejemplo: un anestesiólogo que se requiere para la interrupción quirúrgica del embarazo, que fuera objetor de conciencia pues: “tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata”.

Por lo pronto hay trabajo para el Senado en cuanto esta incostitucionalidad y de pasar las reformas pues habrá trabajo para la Corte, que tanta chamba ha tenido en estos cinco años. Un contrato no me convertirá en asesino, finalizó el Dr. Esculapio, mi conciencia es mayor.