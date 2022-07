Minipildoras para la salud | La segunda opinión

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico estableció entre los derechos de los pacientes el contar con las facilidades para obtener una segunda opinión, aún en la atención proporcionada en instituciones públicas. Esto se enfoca desde el punto de vista del paciente en cuanto al diagnóstico y el tratamiento que se requiere y puede influir también la percepción de los familiares del paciente en cuanto a la salud y de lo que se trate.

Es diferente cuando el médico interconsulta a otro médico para sumar conocimientos y restablecer la salud del paciente. Establezcamos puntos de vista, dijo el “Ojitos Meza”:

1.- Alguien puede ir a consulta y recibir un diagnóstico y un tratamiento, pero no recupera la salud, y va con otro médico para tener otra atención. El diagnóstico y el tratamiento pueden ser correctos, pero según la evolución de la enfermedad faltarían días para su resolución. Puede ser que el paciente no llevó a cabo el tratamiento como se indicó y no hay el efecto esperado.

Queremos alivio con la primera dosis, lo que no siempre ocurre. Algunos pacientes aún no surten la receta y ya van en busca de otro médico. Consideremos que no se estableció una comunicación médico-paciente.

2.- El paciente asume que el diagnóstico y el tratamiento requeridos son los correctos, pero aún sin perder la confianza en el médico que los estableció, desea escuchar otra posibilidad. Esto es frecuente cuando se establecen diagnósticos difíciles de aceptar como un cáncer. Entonces el paciente busca la opinión de un médico diferente, y efectivamente se puede corroborar el diagnóstico o se puede establecer otro diferente y con pronóstico distinto por parte del nuevo consultante. El segundo médico puede establecer comunicación con quien emitió el diagnóstico o estableció el tratamiento inicial y continuar el estudio del paciente en forma conjunta, esto se puede establecer cuando las especialidades de los médicos son distintas o bien formar un equipo para llevar a cabo el diagnóstico correcto. Los anatomopatólogos hacen equipos en los que realizan un diagnóstico consensuado que permite seguir con una línea de tratamiento, pues éste depende del diagnóstico que se establezca.

3.- El diagnóstico y el tratamiento iniciales difieren notablemente del establecido por el segundo médico. Es aquí donde se establece que los comentarios y manera de expresar el diferimiento de los puntos de vista entre los colegas debe seguir un marco de la Ética Médica, para no causar confusión al paciente o sus familiares que solicitaron la opinión.

Es importante que sea directamente el paciente quien reciba el nuevo diagnóstico o proposición de tratamiento pues a él le toca decidir que es lo que seguirá y que puede modificar su vida.

Recordemos un dicho que dice que el perdido a todo va y es importante que el paciente y su familia no caigan con charlatanes que retrasan el tratamiento o hacen que gasten recursos económicos ante falsas esperanzas o que se agrave al quedar a su evolución, como pasa cuando se abandonan los tratamientos para enfermedades crónicas o cánceres en etapas avanzadas para las que sólo hay tratamientos paliativos y obviamente las nuevas terapéuticas tanto médicas como de medicina alternativa no funcionarán.

Es importante que los pacientes o sus familiares tomen en cuenta si el comportamiento, o el decir del médico a quien se le solicitó esa segunda opinión, está dentro de la ética médica, pues no es correcto que use expresiones como: “ese tratamiento no sirve”, “lo operaron mal” o que se exprese en forma despectiva de quien hizo el primer diagnóstico o ha tratado inicialmente al paciente. Puede haber incluso un error, pero el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra.

Dude usted como paciente de quien se exprese en forma no correcta sobre el actuar de un colega, “en la casa del jabonero, el que no cae, resbala”.