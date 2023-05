Minipíldoras para la salud | La salud de los maestros

"Mente sana, en cuerpo sano” dice el antiguo aforismo que por siglos ha regido en la salud, derivado de las enseñanzas de la diosa Higía o sea la encargada de las curaciones, la limpieza y la sanidad.





La materia de higiene escolar se ha impartido desde hace mucho tiempo en las escuelas normales, donde se forman los futuros maestros y ahora también en las que forman profesores de educación física.





La materia está encaminada a la protección de la salud de los escolapios o sea los niños que se encuentran en crecimiento tanto de conocimientos como de su cuerpo.





La salud de los maestros también es importante y como gremio han conseguido ser atendidos por nuestro sistema de salud en instituciones que a pesar de las carencias crónicas proporcionan un servicio más o menos regular para la atención de la salud de los mentores.





¿Entonces tengo curación para mi úlcera que me han sacado esos condenados muchachos? Preguntó Don Severo, el viejo profesor forjado en la más estricta disciplina normalista y quien no tolera a los maestros nuevos por no tener higiene con su alimentación.





La salud del maestro inicia con la prevención, si no cómo transmitirán esas costumbres a sus alumnos. Generalmente situamos al maestro de primaria o de preescolar, que en la actualidad aún se tienen que quedar en las comunidades, pero también abarca a los que van y vienen todos los días y a los de secundaría y hasta profesores universitarios. Muchas de las veces la alimentación está con base en alimentos con vitamina “T” a saber: tortas, tacos, tlacoyos, tamales, pues es lo que vende la señora que los lleva todos los días a la hora del recreo, aunado a la comida chatarra que venden en la cooperativa escolar. Se justifica ésto porque no hay otra cosa y mejor entran los camiones de los refrescos a que alguien que lleve frutas.





Además eso es muy difícil de vender en la cooperativa. Sin embargo aquí insistiré en la importancia de la buena dieta para tolerar la jornada laboral e incluir alimentos como la zanahoria o la jícama para la fibra y que se mejore la salud intestinal.





Otro aspecto es la prevención de los accidentes en el traslado a la escuela. Todos los días se mueve una gran cantidad de profesores, ya sea en vehículos que se han alquilado para ese fin o en vehículos propios. En este momento hay que apelar a la responsabilidad del conductor y el respeto a los límites de velocidad y los señalamientos y ya no se diga el evitar bebidas alcohólicas al conducir, ya ven que luego los invitan a la fiesta del rancho.





Los accidentes en carretera pueden dejar secuelas que van desde una cicatriz visible, una fractura de difícil solución o una plaza vacante por defunción. Algo elemental para cualquier docente es su voz. La higiene de la voz es importante e inicia por la modulación y evitar “gritar” (como hacen ahora los conductores de televisión disque pa dar “alegría”). Cualquier trastorno en la voz, debe ser de cuidado, aunque sea una simple laringitis pasajera a la que se le dé tratamiento con antiinflamatorios. Pero si el trastorno de disfonía, que así se llama a perder el timbre normal de la voz, entonces el profesor requerirá de un estudio médico más intenso y la valoración de un Otorrinolaringólogo pues puede tratarse desde un trastorno de los nervios que articulan las cuerdas vocales hasta algún tumor benigno o canceroso que las esté afectando. Esto es muy importante sobre todo en los maestros de canto o si les toca dirigir el Himno Nacional los lunes.





La vista requiere cuidado y probablemente para cuando un alumno se gradúa de maestro o bien es profesor de un nivel universitario ya se dio cuenta que su agudeza visual no es tan buena, puede ser también que con el transcurso del tiempo y las enfermedades como la diabetes, requiera un examen oftalmológico.





Por lo pronto Don Severo fue a su consulta al ISSSTE y le dejaron omeprazol para su úlcera.





Feliz día a todos los mentores, maestros, maestras, profesores, profesoras y a todos aquellos que enseñan una ciencia, arte u oficio.





Dr. Marco Antonio Vázquez Rosales





Cirujano General





Facebook: Marco Vázquez