Minipíldoras para la salud | La obesidad no se trata con cirugía “estética”

La historia de la cirugía bariátrica, iniciada a principios del siglo XX, nos indica que no es una cirugía para embellecer. La obesidad es una enfermedad que ha llegado a considerarse una pandemia mundial y nuestro México no se queda atrás en cuanto al número de ciudadanos obesos o con sobrepeso, y esto incluye también a las niñas y niños, pues la obesidad si es incluyente.

Según cifras del ISSSTE el 70% de los mexicanos padece sobrepeso y una tercera parte sufre obesidad. Esta enfermedad está favorecida por los malos hábitos en el comer y la falta de ejercicio; la misma fuente nos indica que esto ocasiona el 32% de muertes en mujeres y el 20% en hombres. ¿Cómo sabes si estas obeso o solo estás reteniendo líquidos? Preguntó Boterito.

La OMS tiene como medida el índice de masa corporal y se considera obesidad grado I cuando está entre 25 y 29.9 y grado III si es igual o mayor a 40, y a partir de esa cifra serán superobesos. Cuando hay una obesidad que no se puede controlar con dieta y ejercicio, ayuda psicológica, o algún medicamento, prescrito por algún médico que haya realizado estudios sobre tratamiento de obesidad, como podría ser un endocrinólogo o algún médico general o familiar que tenga los estudios para tratar obesos (diplomados o pasantías en instituciones que traten la obesidad), entonces, está la opción de una cirugía.

La cirugía también está dirigida a la mejoría de otras enfermedades que puede tener el paciente como la diabetes y la hipertensión. La cirugía requiere una valoración por un equipo de especialistas, entre ellos: internistas, psicólogos, psiquiatras, endocrinólogos, cardiólogos y sobre todo un cirujano certificado en cirugía de la obesidad.

El tratamiento puede iniciará con la aplicación de un balón intragástrico por medio de una endoscopia, que lleva a perder peso y mejorar las condiciones para una cirugía definitiva. La cirugía para mejorar la obesidad se vio favorecida por la llegada de las técnicas con mínima invasión o laparoscópica, es decir, las que se hacen por heridas pequeñas y que sustituyeron a las grandes heridas que se hacían en estos pacientes para llegar a la cavidad abdominal.

Es una cirugía mayor en la que se tiene que cortar parte del estómago o del intestino y reconectarlo con uniones que se llaman anastomosis. Puede haber complicaciones como el sangrado o que se abran las anastomosis.

Es muy lamentable ver en las noticias que una joven murió por “negligencia” médica, si solo se trataba de una cirugía estética que se ganó en una rifa de un spa para belleza. La cirugía para la obesidad no es “estética” y se rige por una Norma Oficial Mexicana. Consejo: Consulte a verdaderos especialistas certificados. Quizá Botero no tendría inspiración si no hubiera obesos.

Dr. Marco Antonio Vázquez Rosales.

Cirujano General.

Facebook: Marco Vázquez

Para “El Sol de San Luis”

San Luis Potosí, S.L.P.