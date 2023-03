Minipíldoras para la salud | La mujercita gordita

En el mes de marzo hay dos fechas que pudiésemos relacionar, el día 4 es el “Día mundial de la lucha contra la obesidad” y el día 8 es el “Día de la Internacional de la Mujer”. El origen de ésta última fecha es triste, pero en la actualidad se debe conmemorar la igualdad entre mujeres y hombres. Este año el lema es: “Por un mundo digital inclusivo: Innovación y tecnología para la igualdad de género”. ¡Mírenla que linda, en su oficina, con su computadora y además va al gim! Pero pronto se casará y engordará… remató su comentario Doña Ofidia. Sólo nos quedó aceptar esto y subirnos a la cruzada que actualmente se tiene contra la obesidad, que es una pandemia mundial. ¡Pero los hombres están más panzones! Dijo Linda, una chica clasificada como “gordibuena”, por parte de los varones que estábamos en la conversación estableciendo causas y remedios contra la obesidad, reconocimos que se trata de un problema de salud pública contra el que nada ha servido que suban el precio a las papas fritas ni a los refrescos, y mucho menos los sellos que nadie lee; eso sólo ha servido para captar un mucho de recursos que no se emplean en los programas de salud. Luego, con sutileza para no ofender a las mujeres en su día, la charla esbozó que la genética tiene algo que ver en eso de ser mujer y ser gordita y entonces las mujeres tienden a la obesidad en un 40%. El estar gorditas también lleva a problemas de infertilidad, aunque rápidamente este argumento lo rebatieron: Mi prima se embaraza con sólo oler a su esposo. Lo cierto es que hay cambios hormonales a lo largo de la vida de la mujer que se manifiestan cada mes durante su vida fértil y que pueden ser modificados por situaciones de enfermedades que no se sospechan y que requieren la valoración del Médico Familiar o bien de algún Ginecólogo o de un Endocrinólogo o Internista, como serían el síndrome de ovarios poliquísticos, tan mencionado.

Otra enfermedad puede ser el hipotiroidismo, es decir, que la glándula tiroides que tenemos en la parte anterior y baja del cuello, no esté produciendo suficiente hormona tiroidea para que el organismo funcione adecuadamente como un todo y entonces decimos que la mujercita tiene problemas del metabolismo. Clínicamente se puede manifestar por aumento de peso, fatiga, piel seca y caída de cabello, mayor sensibilidad al frío y cambios en el ciclo menstrual. Pudiera ser que las mujeres sólo se vean “hinchaditas” y el hipotiroidismo se manifieste como cambios en el estado de ánimo y síntomas depresivos, por lo que antes del tratamiento por el Psiquiatra, se debe ver que la tiroides este funcionando adecuadamente.

Si bien, la obesidad también lleva a problemas cardiacos y está asociada a la diabetes y el cáncer de mama, su tratamiento base es la dieta. Terriblemente nuestra dieta mexicana no es sana. ¿Contó usted las tortillas que se comió ayer? Un sinnúmero de antojitos y comida chatarra que tienen que consumir nuestras mujeres por sus actividades laborales, que las hacer permanecer a buen número de ellas sentadas durante muchas horas, sin pausas para ejercicio y sin posibilidad de hacerlo en casa. Es muy recomendable que las mujeres que desean bajar a un peso más ideal no caigan en manos de charlatanes que en ocasiones prescriben hormonas tiroideas, que cuando no las necesitan, las llevan a un estado de hipertiroidismo que también puede considerarse una enfermedad. También hay qué tener cuidado con los remedios de hierbas para adelgazar pues pudieran causar trastornos, como subida de azúcar. Por lo pronto como diría Martín Urieta: Mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas.

Dr. Marco Antonio Vázquez Rosales.

Cirujano General.

Facebook: Marco Vázquez